Vítat uprchlíky. A vítat je hezky! Viděli Piráti VIDEO od vlastních?

Poměrně značnou pozornost věnují Piráti vyvracení hoaxů ohledně svého přístupu k migrantům a k nelegální migraci. Pirátské „stanovisko k migraci" pochází z 24. 11. a celkem jasně a hned na začátku se v něm praví, že Piráti odmítají povinné přerozdělovací kvóty a chtějí „funkční mechanismy". Tyto by měly zabránit převaděčům ve vydělávání na migrantech a omezit nelegální migraci. „Místo stavění plotů či povinných přerozdělovacích kvót tak chceme nelegální migraci předcházet a naopak prosazovat férová a smysluplná pravidla pro migraci legální," říká strana Ivana Bartoše.

„Na efektivní zvládání migrace ale jako Česká republika sami nestačíme, musíme ji řešit společně v rámci celé Evropy. Tuzemsko se tedy musí ve vlastním zájmu zapojit do užší spolupráce s EU,“ tvrdí se dále v materiálu v rámci sloganu „Evropský problém vyžaduje evropské řešení“, jehož součástí má být i solidarita s jinými zeměmi. Piráti vzápětí opět upozorňují, že „nepodporují zavedení povinného relokačního mechanismu“ a že do něčeho takového nelze země nutit. „Vlády by měly být naopak pozitivně motivovány k dobrovolnému převzetí části žadatelů o azyl z přetížených států, například adekvátním finančním příspěvkem z rozpočtu EU,“ dodávají. Jinými slovy se jedná o zvýhodnění těch, kdo si migranty vezmou dobrovolně.

Piráti by také uvítali, kdyby se Česká republika připojila ke Globálnímu paktu o migraci. „V něm je vytyčeno ohledně řešení a prevence mezinárodní migrace 23 nezávazných cílů a doporučení, jak jich dosáhnout. Česká vláda jako jedna z mála odmítla tento nezávazný dokument podpořit, ztížila tak svou pozici při dalším jednání. Požadujeme přistoupení k tomuto paktu a chceme, aby Česká republika stála po boku dalších evropských zemí v čele snahy regulovat migraci globálně,“ přeje si průzkumy favorizovaná partaj.

Piráti chtějí migraci předcházet. „Válečným konfliktům, pronásledování, suchu, hladu a dalším příčinám nucené migrace lze předcházet prevencí v místě jejich vzniku. Prosazujeme navýšení českého příspěvku na humanitární, rozvojovou a transformační spolupráci, k čemuž se ostatně Česká republika v rámci mezinárodních smluv již zavázala,“ říkají. Chtěli by také zavést embargo na dovážení zbraní do nestabilních regionů. „Podporujeme zákaz vývozu zbraní do válečných oblastí, mimo oficiální spojenecké jednotky, u nichž nehrozí žádná obava ze zneužití, a to na evropské úrovni pod postihem sankcí pro zbrojařské firmy.“ A obchodní dohody EU s třetími zeměmi mají prý být férové, aby se tyto země udržitelně rozvíjely a nebyly drancovány.

A co se týče uprchlíků, dle Pirátů by „Česká vláda měla mít odvahu prokázat solidaritu nejen slovy, ale i praxí, například dobrovolnou relokací přiměřeného počtu žadatelů o azyl či přesídlením azylantů napřímo z válečných oblastí“.

Piráti tedy požadují evropské řešení migrace. V europarlamentu jsou ovšem členy frakce Zelených. A její přístup k migraci, minimálně podle twitterového účtu, není zdaleka tak opatrný ve vyjádřeních jako pirátské stanovisko. „Evropa říká: Uprchlíci jsou vítáni. Naše nová mapa ukazuje, že solidarita s uprchlíky stále žije. Přes 600 municipalit vyjádřilo své odhodlání vítat azylanty a uprchlíky. Žijeme ve vítací Evropě, je čas, aby to evropská politika odrážela,“ říkají evropští Zelení a přidávají video.

V něm se také objevují fráze, které nejsou s pirátským stanoviskem úplně v souladu. Například primátorka Barcelony prohlašuje, že jediné dilema u migrantů je, zda je přivítáme správně nebo špatně. „Ale přivítat je je nutné, to nezáleží na nás. A samozřejmě se budeme snažit, aby to bylo správně,“ řekla.

Starosta Palerma se také přiznal, že byl dennodenně v kontaktu s lidmi z neziskovky SeaWatch, která migranty dováží do Itálie, aby jim prokázal solidaritu a že „vítají každého“.

Je prý „čas jednat“. „Obraťte se na svého starostu, zastupitele nebo poslance a tlačte na to, aby se vaše město stalo součástí vítací komunity,“ zní poslední výzva z videa.

