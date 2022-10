Začátkem října byl v Lidových novinách otištěn článek Zbyňka Petráčka, v němž podle Rychlíka fakticky podporuje „mírový plán“ amerického miliardáře Elona Muska. „Jak známo, ten navrhl, aby se Ukrajina ‚dobrovolně‘ vzdala Krymu, aby neusilovala o členství v NATO a aby souhlasila s novým hlasováním o připojení k Rusku jím okupovaných území pod dohledem OSN. Petráček argumentuje tím, že válku proti Rusku nemůže Ukrajina vyhrát a měla by tedy jednat ‚racionálně‘, tj. měla by se podřídit ruským agresorům,“ shrnuje obsah článku historik.

Ukraine-Russia Peace:

- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

- Water supply to Crimea assured.

- Ukraine remains neutral.