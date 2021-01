Vláda prošustrovala 500 miliard, zavřela zdravé, ale neochránila seniory. Klaus ml. mluví o velkém tabu

reklama

„Kdo může za tisíce mrtvých? Nemoc samotná – to určitě. Ale jinak? Mladí lidé, kteří si setkali v parku, ač se to ‚nesmí‘ a pili víno? Hospodští a hoteliéři, protože chtějí vydělávat? Rodiče, kteří posílali před Vánoci děti do školy? Evropská unie, protože selhala při vakcinaci?“ ptá se v úvodu svého komentáře pro Echo24 poslanec Václav Klaus ml., podle kterého je odpověď jednoznačná. Selhala většina států a jednotlivých vlád, které byly hecovány novináři a dalšími a dalšími vlivnými skupinami. Pod záminkou, že musí chránit životy lidí, přijímaly nejrůznější restriktivní opatření a utrácely miliardy z veřejných rozpočtů. „Proč je utratila? No asi proto, že chtěla chránit životy lidí, ne? Neutratila je z důvodu, že měl někdo kašel a teplotu. No a tak se musíme podívat, kdo jsou oběti nemoci,“ napsal poslanec Klaus ml. a rovnou citoval z dostupných statistik o úmrtnosti na covid-19.

„Francie udává, že 33 procent mrtvých připadá na domovy důchodců, ve kterých bydlí ale jen 1,5 procenta populace. USA uvádějí 39 procent úmrtí v domovech seniorů, kde žijí 3 procenta obyvatel. V ČR je údajně těchto obětí méně, jedna čtvrtina, a bydlí v nich 1 procento lidí,“ klade na stůl fakta Václav Klaus ml., která dává do kontrastu s 500 miliardami korun, o které vláda vloni navýšila schodek státního rozpočtu.

„Když vezmeme stejnou čtvrtinu z utracených 500 miliard korun, vyjde nám asi 1,2 milionu korun na jednoho takto žijícího dědečka nebo babičku. To je strašná spousta peněz. Osobní asistent, čističky vzduchu, testování všech návštěv a zaměstnanců na super moderní úrovni, kulturní pořady a výlety na čerstvý vzduch, vitamíny a lepší jídlo. Všichni ti Pohlreichové mohli dostat od státu miliony a jít vařit do domovů, ale stravování si nechme na jindy. Změna financování systému, aby si rodiny mohli vzít babičku domů a byli k tomu motivováni. Stejně jsou doma na home office, ne? Změna celé strategie. Nedává to logiku?“ nabízí několik řešení Klaus ml.

„Nezlobte se, zde stát neudělal takřka nic, respektive alokace zdrojů je strašná. Namísto toho můj zdravý a ničím neohrožený syn už rok nemůže chodit do školy (rok před maturitou), ani na trénink. Hory se otřásají tisíci putujících turistů, ale lidé tam žijící a pracující nemohou nic vydělat. Zavíráme zdravé a nepodporujeme ohrožené. Selektivně zasahujeme úplně jinde, než máme. Polykáme polovlažné jídlo v mrazu na ulici o polední přestávce,“ zlobí se předseda Trikolóry s tím, že opakovaně volá po ochraně ohrožených skupin obyvatel namísto plošných restrikcí. „Nechápu, že ministr zdravotnictví dá demisi, protože šel do hospody na schůzku, ale demisi ministryně sociálních věcí nikdo neřeší. Nebo myslíte, že to byl a je úspěch?“ ptá se Klaus ml.

„Kde jsou hergot jasná data, že prvňáků a druháků je nakažených za poslední měsíc tolik a tolik, kdežto třeťáků a čtvrťáků tolik? Pokud jsou obě čísla stejná, podobná, malá nebo dokonce nakažených čtvrťáků, ležících doma, více – okamžitě otevřete školy. Pokles vzdělanosti populace může po několika letech přinést dalších 500 miliard korun ztráty. To je taky jedno?“ zlobí se předseda Trikolóra Václav Klaus ml.

