Vláda s důvěrou do léta. Prezident Zeman dal Babišovi termín

21.02.2018 19:16

Prezident Miloš Zeman by si přál, aby nová vláda získala důvěru do letních prázdnin. Novinářům to dnes po schůzkách s hlavou státu řekli předseda KSČM Vojtěch Filip a předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Filip informoval Zemana o tom, jak postupují vyjednávání o případné podpoře druhé vlády Andreje Babiše (ANO), napsala ČTK.