Vládní tiskovka bez Babiše. Blatný vysvětloval, kdy stáhne psa do boudy

„Jednalo se jednak o prodloužení nouzového stavu a jednak aby nařízení vlády byla dána do souladu s pátým stupněm tabulky PES. Vláda se shodla o tom, že bude žádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 20. prosince,“ poznamenal na úvod tiskové konference Jan Blatný (ANO).

„Druhá věc, na kterou jsme se zaměřili, dává do souladu současná opatření s tabulkou PES číslo pět. Výčet by vlastně kopíroval to, co je v té tabulce. Zaměřím se tak jen na dvě z nich: vrátí se do škol první a druhé ročníky, bude také upravena plocha, kterou musí mít v obchodech každý zákazník. Tato čísla se týkají zákazníků, zaměstnance prodejny do toho nepočítáme. Důležité je také to, že toto opatření bude platit od středy 18. listopadu. Během zítřka nedochází k žádným změnám. Právě díky těmto opatřením a díky současnému protiepidemickému systému jsme zesouladili maloobchody i velká obchodní centra,“ podotkl Blatný.

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) doplnil ještě další covidová opatření. „Pravděpodobně v maloobchodě nejskloňovanější téma je právě těch 15 metrů čtverečních. My jsme celý plán uvolňování přibližně týden diskutovali na denní bázi s asociacemi, svazy a komorami. Byla to poctivá diskuse. Každá z těch asociací si k tomu mohla říct své. A je pravda, že jsme se na těch patnácti metrech čtverečních neshodli všichni, konkrétně se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Hospodářskou komorou,“ poznamenal Havlíček.

„Na úkor toho, že spouštíme prakticky vše naráz, jsme požádali, aby všichni byli tolerantní. Restaurace také budou moci jet pouze v režimu 50 procent kapacity,“ dodal a vyzval několikrát k toleranci. „Je pravda, že režim 1 : 15 metrů čtverečních je náročnější, provozovatelé musejí zabezpečit, aby lidé stáli v menších rozestupech. I na Slovensku a v Polsku to zvládají díky toleranci a respektu,“ podotkl.

Na vládě se také projednávala mimo jiné minimální mzda. Ta se od ledna zvýší o 600 korun na 15 200 měsíčně. S vyšším růstem nesouhlasilo hnutí ANO. Vláda také schválila, že státní příspěvek 5 300 Kč měsíčně až na pět let získají také propuštění zaměstnanci Sokolovské uhelné. Odejít má až 1 000 lidí.

První otázka novinářů pak směřovala k nouzovému stavu. „Ten systém je nastaven takto proto, aby nás provedl složitou cestou. Potom bude PES stažen zpět do boudy,“ poznamenal Blatný. PES totiž čelí kritice, že i v nejnižším stupni je nutné mít nouzový stav. „Předložím k tomu Poslanecké sněmovně data a pochopitelně bude následovat i právní rozklad, proč právě nouzový stav. Takže věřím, že se nám to podaří,“ poznamenal.

„Jde o zdraví lidi. Nežádáme o něco, z čeho bychom chtěli politicky profitovat," zdůvodnil také Havlíček.

Blatný se následně vyjádřil i k rozhodnutí městského soudu ohledně nošení roušek. Věří, že právní rozbor Ministerstva zdravotnictví soud dostatečně uspokojí a nebude nutné dané zařízení měnit. Co se týče testování učitelů, plošné testování podle Blatného není možné, připravují se však alternativy, jak toho dosáhnout – chystá se testování vybraných skupin.

Co se týče zítřejšího otevření obchodů, podle Blatného žádné nařízení neporušují a je možné, aby zítra bylo otevřeno. A to přesto, že podle pátého stupně PES by měly být obchody ve státní svátek zavřeny. Podle Blatného toto nařízení platí až od středy.

A má vláda plán pro případ, že nebude schválen nouzový stav Poslaneckou sněmovnou? „Vždycky je nějaký plán, ale já věřím, že budeme schopni přesvědčit poslance o tom, že náš přístup je motivovaný snahou o to, aby v této zemi bylo do Vánoc o hodně lépe. A věřím, že je přesvědčíme o tom, že je nouzový stav potřeba prodloužit,“ podotkl Blatný.

Podle něj, kdyby skončil nouzový stav dostatečně dlouho před Vánoci, tak je sice pravděpodobné, že bychom prožili hezké Vánoce, ale začátek příštího roku by byl spojen s rozladou a s oprávněnou nespokojeností.

Závěrem pak padla otázka na to, zda se dostatečně motivují lidé k tomu, aby se testovalo. „Pokud se týká čísel testů, tak je pravdou, že kdyby přestalo fungovat testování, nebo bylo ovlivněno sníženou ochotou lidí testovat, je systém jako takový ohrožen. Ale i tento fakt jsme schopní nějakým způsobem zohlednit. Ve chvíli, kdy by docházelo ke snižování testů a testovali by se pouze symptomatičtí pacienti, rostlo by procento pozitivity,“ podotkl Blatný. „Ve chvíli, kdy vidíme, že čísla klesají pozvolně a korelaci, tak to obavu nevyvolává. Ale apeluji na to, aby se lidé testování nebáli,“ sdělil Blatný.

