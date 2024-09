Vládní voliči nad výsledky voleb sprostě soptí

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6810 lidí



Mnozí lidé na sociálních sítích tento vývoj komentují s tím, že dle nich volby „míří špatným směrem“. „Myslím, že volby dopadnou špatně. Do krajů se dostanou zpět největší zmrdi z ANO a nově i bolševické kurvy od Konečné,“ hrozí se například jeden z uživatelů sociální sítě X.



„Lidem je u prdele, že vůbec neznají svého kandidáta. Je jim u prdele, co stávající udělal. Myslí si, že to nandají vládě. Témata státní správy v samosprávě,“ míní.

Myslím, že volby dopadnou špatně. Do krajů se dostanou zpět největší zmrdi z ANO a nově i bolševické kurvy od Konečné.



Lidem je u prdele, že vůbec neznají svého kandidáta. Je jim u prdele, co stávající udělal. Myslí si, že to nandají vládě. Témata státní správy v samosprávě ???? — Jakub (@_goob_) September 21, 2024

Zaznívají též nadávky voličům opozice do „idiotů“. „Ústecký ANO 39,89 %, Karlovarský ANO 49,34 %, Liberecký ANO 37,87 % Přísaha přes 4 % - ANO vítězí zatím v 11 regionech = 57 okresů!!… ty lidi jsou nenapravitelný idioti!“ padlo také.

Ústecký ANO 39,89%, Karlovarský ANO 49,34%, Liberecký ANO 37,87% Přísahapřes 4% - ANO vítězí zatím v 11 regionech = 57 okresů!! ... ty lidi jsou nenapravitelný idioti! — Aj Chua ?????? ???????? (@MichaelaUrban14) September 21, 2024

Komentátor a volební sázkař Michal Sirový hovoří o „totálních jatkách“ pro Piráty, kteří se zatím drží na samém chvostu sněmovních stran.

Upozorňuje též na silný výsledek pro hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu, jenž dosti „zachraňuje“ situaci pro ODS.

Kuba dá 40 %, to je úplně crazy dobrý výsledek.



A ANO je teda obecně hodně silné napříč všemi kraji.



Velmi dobré výsledky pro Babiše.#Česko ???? — Michal Sirový ???? (@sssirda) September 21, 2024

Rovněž komentátor Petr Honzejk poznamenal, že Piráti v krajích „dostali zásah“. „Piráti v krajích: Zásah, potopeni,“ napsal s odkazem na známou hru.

Piráti v krajích: Zásah, potopeni. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) September 21, 2024

Dodal, že „armádu Babišových klonů zatím porážejí“ jen Kuba s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem z koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09. „Asi ne úplně náhodou jsou to jediní hejtmani, které znají lidé i mimo hranice jejich kraje. Prostě jaký si to uděláš, takový to máš,“ dodává k úspěchu těchto jmen Honzejk.

Armádu Babišových klonů zatím porážejí jen @Kuba_Martin a @JanGrolich. Asi ne úplně náhodou jsou to jediní hejtmani, které znají lidé i mimo hranice jejich kraje. Prostě jaký si to uděláš, takový to máš. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) September 21, 2024

Investor Petr Horáček poznamenal, že pro ODS v Jihočeském kraji volili i odpůrci vládní politiky. „Jsem na víkend v jižních Čechách, včera jsem zabrousil s místní na politiku. ‚Nemám ráda ODS, ale Martinu Kubovijsem to musela hodit, dělá to tady dobře,‘“ doslechl se.



„Recept pro ODS, vlastně všechny strany je jasný, víc kompetentních a méně mluvek, škoda, že to aspoň modří nepochopili,“ podotýká Horáček k tomu, co by si měli občanští demokraté z obliby Kuby vyvodit.

Jsem na víkend v jižních Čechách, včera jsem zabrousil s místní na politiku. “Nemám ráda ODS, ale @Kuba_Martin jsem to musela hodit, dělá to tady dobře”.



Recept pro ODS, vlastně všechny strany je jasný, víc kompetentních a méně mluvek, škoda, že to aspoň modří nepochopili. — Petr Horáček (@horacekpetr22) September 21, 2024

Právě jinak nepříliš dobrý výsledek současné nejsilnější vládní strany začínají mnozí lidé připomínat premiérovi a šéfovi ODS Petru Fialovi.

„Kdybyste plnili aspoň část slibů a neokradli mě na WFT (dani z neočekávaných zisků, pozn. red.) tak bych vás podpořil, ale to nešlo ani jako nejmenší zlo, sorry soudruzi,“ vrátilo se premiérovi dále.

Kdyby jste plnili aspoň část slibů a neokradli mě na WFT tak bych vás podpořil ale to nešlo ani jako nejmenší zlo sorry soudruzi. — Michal Pospíšil (@MichalPospil20) September 21, 2024

Někdejší komunistický poslanec Jiří Dolejší situaci komentuje se slovy, že mimo Jihočeský kraj „to podle očekávání válcuje ANO“.

Po sečteni čtvrtiny hlasu ma ODS sanci na vítězství v Jihočeském kraji. Jinak to podle očekávání valcuje ANO pic.twitter.com/xdTokey0Qx — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) September 21, 2024

Podnikatel Pavel Grünfeld si myslí, že vládní debakl v krajských volbách nastal „po zásluze“. „Mohl by nám večer premiér zase přijít říct, že nám nezbývá než je přijít volit a že rozhodně vyhrajou příští volby, protože dělají všechno skvěle a jinak přijde Babiš a SPD…“ dodal.

Mohl by nám večer premiér zase přijít říct, že nám nezbývá než je přijít volit a že rozhodně vyhrajou příští volby, protože dělají všechno skvěle a jinak přijde Babiš a SPD… https://t.co/6xMZOAl9CR — Pavel Grünfeld ???????? (@grunfeldpavel) September 21, 2024

Sám Grünfeld již předtím popsal, že volit nehodlá a kdo volil zástupce pětikoalice, ten dle jeho mínění „volí v podstatě komunisty, lháře, podvodníky a zloděje“.

Kdo dnes volí 5K @ODScz @STANcz @kducsl @TOP09cz a @PiratskaStrana, tak volí v podstatě komunisty, lháře, podvodníky a zloděje.??



Tyto volby opět beze mě, protože ani v opozici ani jinde pro mě neexistuje žádná volitelná alternativa.??



Tak šťastnou ruku a pár kauz co to… pic.twitter.com/KWyIt0qPWX — Pavel Grünfeld ???????? (@grunfeldpavel) September 20, 2024

Bez povšimnutí nezůstává ani nízká volební účast, která dle Českého statistického úřadu činila pouze 32,25 %. Dle vývojáře a podnikatele Marka Španěla je tak kvůli nezúčastnění se téměř 70 % čských voličů hlavním poraženým voleb „stávající systém“.



„Potřebujeme skutečnou změnu a ta je bez změny systému už asi nemožná,“ uvádí vývojář.

?? Hlavním poraženým voleb je stávající systém...



?? 70 procent lidí se totiž voleb vůbec nezúčastnilo!



Potřebujeme skutečnou změnu a ta je bez změny systému už asi nemožná. pic.twitter.com/a6MLiV39YA — Marek Španěl (@spanelx) September 21, 2024

