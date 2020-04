Vládo, obchody otevři naráz. Ale opatrně! Akademici pod vedením docenta Ševčíka vydali doporučení, jak pomoci ekonomice

reklama

„Díky tomu, i přes počáteční, možná zdánlivé potíže, zdravotní systém nezkolaboval tak, jak tomu bylo na začátku pandemie např. v Číně, Itálii, Španělsku, Francii, Velké Británii a USA. V současné době je velmi důležité, a to i přes určitou neznalost ohledně budoucího vývoje ‚imunizace obyvatelstva‘, obnovit ekonomický život společnosti. Jsme si vědomi, že to nemůže být akce jednorázová, ale bude to postupný proces trvající v některých oblastech až několik měsíců,“ uvádějí.



K opatřením vlády, jež byla včera zveřejněna, píší, že by za systémové spatřovali opatření otevřít všechny prodejny do rozlohy 1000 m2 najednou za předpokladu, že budou splněna stávající hygienická pravidla, a to, že osoby budou od sebe vzdáleny přinejmenším 2 m.



Vláda má v záměru otevřít všechny prodejny o rozloze do 200 m2 od pondělí 27. 4.; ovšem ty větší, do rozlohy 1000 m2, až o dalších čtrnáct dnů později. Na obchodní centra by mělo dojít až jako na poslední; otevírat se OC mají až 8. června.

Akademici své tvrzení podkládají výpočtem a ukazují, kolik zákazníků může být v prodejně dané velikosti, aby se splnila podmínka odstupu dvou metrů (každý zákazník by při splnění podmínky v obchodě zabíral 12, 56 m2):





Pokud by nastaly problémy, pak jednoduše radí, aby se rozestupy zvýšily. „Toto opatření má své opodstatnění i z toho důvodu, že čím více provozoven bude otevřeno, k tím většímu rozptýlení zákazníků může dojít. Sníží se tak koncentrace zákazníků v malých prodejnách (pokud by zůstaly otevřené pouze ty do rozlohy 200 m2). Zároveň je to opatření, které snižuje narušení konkurenčních vztahů, které by vzniklo upřednostňováním otevírání prodejen do 200 m2 proti těm, jejichž rozloha je větší,“ komentují.



Plán vlády podle odborníků též nebere v úvahu to, že v některých odvětvích je riziko přenosu nemoci mnohem větší, nežli u jiných. „Například dochází-li k uvolňování činnosti autoškol o čtrnáct dní dříve než u kadeřnictví, pedikúr, masérů a regeneračních služeb, dochází pak k diskriminačnímu přístupu v rámci služeb, jejichž provozování je spojeno se srovnatelnými hygienickými požadavky,“ kritizují vládní harmonogram. Služby jsou podobně rizikové. Všechna tato uvedená odvětví by tak doporučili otevřít najednou, a to již 11. května.



A došlo i na projekt chytré karantény a podobná opatření.

V rámci projektu chytré karantény je po udělení souhlasu možné zjistit kontakty nakaženého z jeho čerpaných od mobilního operátora a od poskytovatele bankovních služeb. Před tím tým odborníků vyslovuje obavy. „Řada opatření směřujících k vystopování nosičů koronaviru může být v budoucnosti zneužita pro neopodstatněné sledování jednotlivců ze strany státních institucí, případně i subjektů, které by se mohly dostat k citlivým datům, jejichž shromažďování se v současném čase děje pod záminkou boje proti koronaviru,“ varují. Zvláště pak upozorňují, že nebezpečí by mohlo nastat, pokud by stát prostřednictvím represivních složek či BIS podmínil nakupování SIM karet doložením totožnosti.



Ekonomové připomenuli i své dřívější doporučení ke zrušení daně z převodu nemovitostí bez jakýchkoliv dalších podmínek, což znamená, že by měla být zachována možnost uplatňování odpočtů úroků od základu daně v případě, že nemovitost byla pořízena na hypoteční úvěr.



