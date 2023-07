Vlaječky Ruska a LGBT, Richterová mávala rukama. Nedopadlo to pro ni dobře

reklama

Olga Richterová odprezentovala svůj postoj v krátkém videu, v němž na pomyslnou misku vah dává Západ, který zde představuje duhová vlajka LGBT, a Východ, jenž zastupuje vlajkou Ruské federace. A ptá se: „Chceme opravdu patřit na Západ? To znamená rovná práva,“ pozvedá vlajku, která je nejběžnějším znakem LGBT komunity. „Nebo se vydáme tam, kde svobodu spíše potlačují?“ vyzdvihuje ruskou vlajku. „Já mám jasno. A co vy?“ ukazuje následně, že její volbou byla vlajka v barvě duhy.

V komentáři svého tweetu Pirátka uvádí, že proto podporuje manželství pro všechny. „Naopak případné prosazení ústavní ochrany svazku muže a ženy by nás přiblížilo zemím, jako jsou Rusko nebo Maďarsko, kde svobody menšin potlačují,“ dodává varovně.

Porovnání, kterým šokuje, sklízí na Twitteru peprné reakce.

Jimi Olgu Richterovou nešetřil například komentátor Martin Weiss, který by rád nějaká relevantní data. „Tohle je idiocie v krystalicky čisté podobě. Někde jsem dnes četl, že současná politologie je nemyslitelná bez matematiky. Schválně ať nám ten člověk matematicky spočítá, jaký je netto výsledek takovéto binární volby,“ vybídl a odkázal na výpočty, jež ukazují, že na globální úrovni to spočítané je – minus pro Západ, plus pro Rusko a Čínu.

Pozornosti neušlo Richterové vyjádření Alianci pro rodinu, jejímž cílem je, jak už z názvu vyplývá, podpora rodiny založené na manželství muže a ženy. Podle ní politička šíří demagogii. „A máme tu horkou kandidátku na první místo světového šampionátu ve vrhu demagogií,“ uvedl spolek na svém twitteru.

„Aneb jak v lidech vyvolat pocit, že pokud nemají ty ‚správné‘ názory, tak jsou stejní jako ruští vrazi. Nechutná manipulace v praxi,“ hrozil se nad aktivitou pirátské poslankyně twitterový účet Konzervativních novin.

Konzervativní publicista Martin Schmarcz připomněl Richterové, že to má trochu popletené: „Do Ruska naopak patří metody, kdy se vynucuje mít jen jeden ‚správný‘ názor. A kdo má jiný, je nepřítelem společnosti a nepatří do ní…,“ podotkl.

„Jako já nevím, zkusme si srovnat třeba takové Německo a Polsko… Kdo z nich má/měl k Rusku blíž? Tohle je od Richterové celkem slušná dávka demagogie. LGBT opravdu není dělicí linka v geopolitickém souboji Západu a Východu,“ míní Jiří Richter.

„Přesně díky těmto tendenčním kokotinám to nikdy neprojde, takže díky, Piráti,“ rozezlil se na Richterovou člen vládní ODS Dominik Janků.

„Diskuse pod tímto tweetem dost nepříjemně připomíná, že ještě poměrně nedávno jsme byli ruSSácký satelit. Kdy se už konečně definitivně od té temné ruSSácké doby mentálně odstřihneme?! Moc smutné čtení,“ vyjádřil nespokojenost s některými názory diskutérů Ivan Komenda.

Další přispěvatelé do diskuse Richterové vzkázali, že nabídla „hodně omezený přístup, pokud srovnává LGBT s Ruskem“. Poslankyně si ale trvala na svém: „To je velmi pravdivý a faktický přístup. Je v Rusku taková ústavní novela? Je. Chystá se u nás? Chystá. Co je na tom omezeného, když to tak je?“ bránila se.

Došlo na dalšího oponenta, který konstatoval, že učinila argumentační faul: „Srovnávat tohle s Ruskem je fakt mimo, jste to samé co Babiš, akorát z druhého konce…,“ vzkázal. Richterová svá slova ale opět hájila tím, že nejde o žádný faul, ale fakta.

Sněmovna na konci června dala šanci navrhovanému uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry. Poslanecká novela občanského zákoníku odolala návrhům odpůrců na zamítnutí i vrácení předkladatelům k přepracování, což se obecně chápe jako mírnější způsob zamítnutí. Předlohu dostali k posouzení členové ústavně-právního výboru a komise pro rodinu, mají na to mít čtyři měsíce místo obvyklých dvou. Novela může doznat změn.

