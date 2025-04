Vlastimil Tlustý: ODS to konečně přiznala. Není pravicová

Vládní ODS před volbami opět zvažuje zvýšení daní. Přitom už před dvěma lety současná vláda daně navyšovala, přestože se prezentovala jako pravicová. Bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý k tomu říká: „Mám z toho smíšené pocity. Když o sobě ujišťují, že jsou pravicoví – a já dávno vím, že lžou a pravicoví nejsou – a pak přijdou tak jako mnoho jiných levicových s nápadem dále zvyšovat daně, které už teď jsou ukrutné a činí z České republiky málo konkurenční zemi.

Některé výrobky se pak ve světě nedají prodat, protože je daňová zátěž učiní nekonkurenceschopnými. Už teď jsou české daně na hranici té nekonkurenceschopnosti. A když někdo přichází s tím, že je chce ještě větší, tak tím vlastně říká, že zahajuje cestu k prohloubení úpadku,“ upozornil Tlustý v rozhovor pro Deník TO.

ODS přiznává, že není pravicová

„Konečně to přiznávají, že nejsou pravicoví. To by nikdy nemohli říct, kdyby pravicoví byli. Takže radostná stránka na tom je, radostná stránka na téhle hrůze, že sami sebe zařazují tam, kam patří,“ dodává k vládní ODS.

Tlustý v rozhovoru upozorňuje, že mnohé poplatky, které lidé často nevnímají jako daně, fakticky daněmi jsou. Podle něj jde jen o jazykový manévr, jak zastřít skutečný smysl těchto plateb. „ Ať už jde o koncesionářské poplatky, dálniční známku nebo teď emisní povolenky. To je jenom krásné, nesrozumitelné jméno pro spotřební daň,“ zdůraznil.

Vysoké daně a přeregulovanost vždy vedly ke krachu

Bývalý ministr financí připomíná historické paralely a varuje, že současný směr české hospodářské politiky směřuje ke stejné krizi, jakou zažily jiné přeregulované a přetížené ekonomiky. „Všechny tyto nápady, jako jsou vysoké daně, mnoho úředníků, mnoho regulací – přesně to vše, co nyní prožíváme – v historii to vždy skončilo ekonomickým krachem. To je ta nejoptimističtější zpráva dne: lidičky, buďte v klidu, to stejně zkrachuje.“

Tlustý upozorňuje, že přehnaná daňová zátěž má i psychologický efekt – lidé se přestávají chovat otevřeně a peníze raději skrývají. Výsledkem je ústup legální ekonomické aktivity a růst šedé nebo černé ekonomiky. „Je tam určitá psychologická mez. Jakmile lidé vidí, že po nich stát chce příliš mnoho, tak ty peníze schovají pod stůl,“ podotkl Tlustý.

Lidé volí špatné politiky, protože nemají selský rozum

Na otázku, proč si voliči takové politiky stále volí, odpovídá Tlustý kriticky. Problém podle něj nespočívá jen v politicích samotných, ale v nedostatku selského rozumu u části voličů. „Mě se často lidé ptají, proč ti dnešní politici jsou takoví – hloupí, řekněme. A já říkám: no protože je volí hloupí voliči. To je ten problém.

Kdyby byli ve volbách výlučně moji dědečkové, kteří sice měli čtyři třídy obecné, ale měli selský rozum, uměli pro mnoho dnešních mladých lidí neuvěřitelné principy, že když nezaseju, nesklidím… Tak kdyby tu byli, tak bychom tak strašné politiky neměli. Oni by je nevolili. Položili by si jednoduchou otázku: k čemu je mi tohle dobrý? K čemu je mi politická strana, která mi chce sebrat víc? A může to zdůvodňovat, čím chce,“ pokračoval.

Skutečná obranyschopnost České republiky je katastrofální

V době, kdy vláda i část politiků upozorňují na potřebu připravit se na možné ohrožení ze strany Ruska a nutnost zvyšování výdajů na obranu, hodnotí Vlastimil Tlustý stav české obrany jako zcela nedostatečný. „Skutečná obranyschopnost v tuto chvíli České republiky je katastrofální. Jak v této katastrofě ještě někdo může slibovat, že napadne Moskvu? To nechápu, když neumí bránit sám sebe.“

Varování před strašením Ruskem: Lidé platí za strach

Tlustý zpochybňuje rétoriku o bezprostředním ohrožení ze strany Ruska a kritizuje politiku budovanou na vyvolávání strachu mezi lidmi. „Těžko se vysvětluje, že na Ukrajině válčí, ale že by chtěl válčit s námi, to je málo pravděpodobné. Nemůžete to někomu vyloučit, ale oni dobře vědí, že to nejde vyloučit. Takže vsadili na strach. Vědí, že když lidem řeknou, že je tato vláda a tenhle Brusel zachrání, lidé si připlatí. Připlatí si a budou klidnější. Sice chudší, ale klidnější. Považuji to za bláboly.“

Investujme do obranných systémů a dobrovolnické gardy

Podle Tlustého je nezbytné, aby čeští politici přijali nová pravidla, která odmítnou agresivní vojenskou politiku a zaměří se na skutečnou obranu vlastního území. „Rozumní čeští politici – ale i jiní evropští politici – musejí přijít s následujícími principy. Musejí říct, za prvé: český voják nikdy nikoho ve světě napadat už nebude. Maminky, vaši chlapci nepojedou kamkoliv, nebudou tam dělat pořádek, nebudou tam útočit ani umírat. A druhá věta: obrana České republiky je katastrofální. Jeden expert mi kdysi řekl, že české ozbrojené složky dokážou uchránit střední Čechy dva měsíce proti případnému agresorovi.“

Za klíčové investice považuje Tlustý zejména moderní obranné technologie a vybudování dobrovolnické národní gardy. „Velké peníze je potřeba vložit do obrany. V rámci obrany mě první napadá – Izrael krásně ukazuje, jak dobře funguje ocelová kopule. Já bych to nazval modré nebe. Nakoupit obranné systémy, které budou sestřelovat nepřátelské drony a rakety – tam není miliard škoda.

A pak tady musí vzniknout dobrovolnická národní garda. Chlapci a děvčata, kteří se budou dva měsíce školit na to, aby uměli obsluhovat dron nebo obrněný transportér. Za to, že budou chránit vlast, budou placeni. Okamžitě bych jim dal slevu na dani. Každému, kdo se dobrovolně přihlásí do takového sboru,“ pokračoval Tlustý.

A doplnil: „Dodávat a rozvíjet obranyschopnost země? To ano. Na to není škoda desítek miliard korun. To je v pořádku, protože je to teď v nepořádku. Je nesmysl, že my se tváříme, že společně s dalšími fanatiky dobudeme Moskvu. To je úplná blbost. To bychom neměli říkat a neměli bychom to lidem ani slibovat. Měli bychom říkat: budujeme obranyschopnost této země, chceme národní gardu, chceme obranné systémy. A teď rovnou řeknu – stíhačky F-35 nepotřebujeme,“ zopakoval Vlastimil Tlustý.

Smysl NATO je obrana, ne vyvolávání války

Tlustý v tomto kontextu připomněl základní principy Severoatlantické aliance a upozorňuje, že současné úvahy o vojenské účasti na Ukrajině jsou v rozporu s původními závazky NATO. „NATO je obranné společenství. Když je někdo z členů NATO napaden, tak ostatní budou pomáhat se bránit. NATO nemá v programu, že má někoho napadat nebo že chce někoho napadat a samo vyvolávat válku. Je nesmyslné, že NATO se účastní války nebo by se mělo účastnit války na Ukrajině, protože Ukrajina není členská země NATO. Proto my nemáme závazek pomoci její obraně.“

Proto dále konstatoval, že současné politické sliby o vojenské pomoci Ukrajině překračují rámec aliančních závazků. „Slibujeme něco, co je mimo NATO. Vznikla koalice ochotných, která se domlouvá na tom, jestli tam pošleme i své vojáky. Považuji to za propagandu,“ doplnil Tlustý.

