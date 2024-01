Vlastizrádce, půjdete k soudu... Doufám, že nebude lidový, odpálil Rakušan

reklama

S Debatou bez cenzury objíždí Vít Rakušan česká města, v nichž má nejvíce odpůrců. První zastávka v Karviné vyvolala mezi lidmi silné emoce a nejinak tomu bylo i v té druhé v Kulturním domě v Sokolově, kam rozhodně nedorazili lidé s přívětivou náladou.

Na Rakušana se zde rozčílila žena, která chtěla znát odpověď na otázku, co udělá konkrétního pro lidi ze Sokolova. Než ale přišla odpověď ze strany Rakušana, začal se s ní hádat další muž, který přišel diskutovat a vadilo mu, že zvyšuje hlas. „Mlčte, přišli jsme diskutovat, tak mlčte,“ usměrňoval ji.

Naopak jeho další muž důrazně okřikl, ať s tím přestane. „Drž hubu,“ napomenul jej bez servítek.

„Já chci vědět, co udělá pro Sokolov, on jako člověk! A ne kecy,“ křičela dál účastnice debaty s ministrem.

Návštěvníci debaty se pak dohadovali mezi sebou i o tom, kdo bude do mikrofonu pokládat Rakušanovi otázky. Lidé pak pískali i po sobě. Stěžovali si také, že ministr Rakušan vyjíždí mezi lidi s Debatou bez cenzury, protože všude jinde očividně cenzura už je.

Předsedy hnutí STAN se pak jeden z mužů tázal, zda zná ekonomku Ilonu Švihlíkovou, která prohlásila to, co už velká část české společnosti dobře ví, a sice že vláda má Senát, Parlament i prezidenta, který jmenuje ústavní soudce. „Co tu tedy na nás zkoušíte. Vy si můžete schvalovat zákony nebo schválit i trest smrti. To je neslýchané,“ rozhořčil se na Rakušana.

Jíní se opřeli nejen do Rakušana, ale celé vládní pětikoalice, kterou nazvali „národní katastrofou“.

Tématem, které zde rezonovalo, byla také neutuchající podpora Ukrajiny. Zde si vzal slovo návštěvník akce Jiří Černohorský, který označil ukrajinského prezidenta Zelenského za nacistu. A protože Česko jeho zemi podporuje, otázal se Rakušana, zda on i premiér Petr Fiala jsou rovněž „nacisti“.

Podobně jako před týdnem v Karviné lidé hromadně skandovali heslo „demisi“. Rakušanovou reakcí byla odpověď, že „vláda odejde po volbách, pokud tak lidé rozhodnou“.

Bylo zřetelné, že lidi velmi pálí ceny energií a potravin. Vládě vyčítali, že pozdě zastropovala ceny energií. „Vaše vláda, která je naprosto nekompetentní, když Stanjura neví, kolik má miliarda nul,“ zlobil se diskutér, že vlády v sousedních státech si poradily mnohem lépe.

Ministr vnitra argumentoval, že v každém státě je individuální energetická politika, a podotkl, že energetický mix v Česku je složitější.

Následující dotaz se týkal migračního paktu, muže zajímalo, proč jej Rakušan neodmítl, stejně jako to udělaly Maďarsko a Polsko. „Provedl jste vlastizradu, měl jste udělat to samé,“ zlobil se postarší muž.

Rakušan ujišťoval, že na tom není nic špatného: „Žádné povinné relokace, solidarita, kterou si můžeme zvolit. Já hájím zájmy České republiky, nikoli zájmy Polska a Maďarska,“ reagoval ministr vnitra.

Pro svá slova byl nařčen, že kvůli tomu k nám přijdou islamističtí násilníci. „Jako ministr vnitra byste měl vědět, co páchají v celé Evropě, chcete to natáhnout sem, aby tu škodili. Ukázal jste se jako vlastizrádce a půjdete k soudu,“ řekl návštěvník Rakušanovi přímo do očí. I on byl ostatními hosty okřikován, aby už mlčel a nechal ministra mluvit.

„Doufám, že o tom nebudou rozhodovat lidové soudy, jak říkali někteří v Karviné,“ poznamenal předseda hnutí STAN.

Opakovaně lidé pokřikovali, že se tu hájí hlavně zájmy Ukrajinců a Ukrajiny, když Rakušan zopakoval: „Vláda má prioritu pomáhat. A když je někdo agresor a napadne jiný stát, tak se nemáme bát říct, že agresor je agresor. Tato vláda může mít mnohé chyby, ale v tomhle má absolutně jasno, za to se vám omlouvat nebudu!“ zdůraznil Vít Rakušan.

Lidé zde také kritizovali objem dávek pro ukrajinské uprchlíky nebo valorizaci důchodů a zajímali se také o kauzu Dozimetr.

