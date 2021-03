Vojáky na vás! Stydím se, že s vámi žiju. Xaver a covid: To Soukup nezažil

Člen Rady ČT byl tentokrát v roli hosta. Současná situace se mu nelíbí, ale neví, koho napínat na skřipec. Ostrý byl na demonstranty na náměstích. „To neumí nikdo prásknout do stolu, nahnat tam vojáky a toto rozehnat a těm lidem dát pokuty?“ ptal se. Prý se stydí, že s těmito lidmi sdílí republiku. A současná opatření? Dle Xavera je nutné to vydržet. „Taky jsem rok a půl nebyl nikde na dovolené a byl jsem zvyklý jezdit dvakrát za rok. A z řady svých komfortních věcí jsem musel slevit,“ šel příkladem.

Xaver podotkl, že současný stav se špatně snáší zejména těm, kteří opatření dodržují už rok. „Myslím, že by měli vzít rozum do hrsti všichni, kteří neodolali a museli do Chorvatska, museli někam na dovolenou, museli na hory,“ řekl. Současná situace se mu nelíbí, ale neví, koho napínat na skřipec a zda je možné současnou situaci hodit na krk jen vládě. Anketa Který případný kandidát na prezidenta vás oslovuje nejvíc? Václav Klaus st. 27% Roman Prymula 4% Petr Pavel 3% Josef Středula 2% Andrej Babiš 64% hlasovalo: 3727 lidí

Se Soukupem se přel o to, zda jsou současná opatření na nesnesitelné úrovni. „Ještě pořád se to dá, pane Soukupe, přežít. Je to strašně nepříjemný, rozčiluje mě to, říkám si, že nerad slevuju ze svého komfortu, ale jestli už to má vést ke konci, tak to ještě vydržím,“ pravil. Co Soukup rozporoval, bylo, zda to skutečně povede ke konci, když se „na průmysl nesáhlo“. „Já se bojím, že jsme v situaci, je jedno, kdo za to může, to řešme potom. Pak je můžeme, v uvozovkách, stavět ke zdi a střílet. Ale teď si myslím, že by se to mělo ještě vydržet a zkusit ten poslední pokus,“ mínil Xaver. Ale zda bude poslední pokus fungovat, neví. „Už se upínám skoro ke všemu,“ sdělil Soukupovi. Vládě nehodlá odpustit, že nebylo připravené očkování, ačkoliv se o něm mluvilo velice dlouho. Vyčetl opozici, že je proti Babišovi bezzubá.

Soukup řekl, že hnutí ANO je hnutím jednoho muže, ale Xaver kontroval, že je lepší hnutí jednoho muže než hnutí žádného muže, jako je sociální demokracie. Jediná její osobnost je prý Jan Hamáček, a to s velmi střídavými úspěchy. Podotkl, že podobné prázdno je u TOP 09.

Na vládu se zlobí i kvůli něčemu dalšímu. „Neuměli vymoci právo. Nechali x lidí na Staromáku a na Václaváku. Nechali vykřikovat partu polobláznů,“ stěžoval si člen Rady ČT. „Já jsem se v tu chvíli styděl za dvě věci. Zaprvé, že žiji s takto bezohlednými lidmi v této zemi. Protože každý z těch lidí má někoho doma a může někoho nakazit. To jim bylo úplně jedno. A druhá věc, že žiji v zemi, kde neumí nikdo prásknout do stolu, nahnat tam vojáky a toto rozehnat a těm lidem dát pokuty?“ ptal se. Doplnil, že proti protestům nic nemá, ale proti ohrožení druhých ano. Moderátorovi se ovšem nelíbil nápad posílat proti protestujícím vojáky. Ale Xaver mínil, že pak není divu, že 46 % lidí opatření nedodržují.

„Teď už se nedá nic jiného dělat, než to vydržet. Vykřikovat někde, že na svoje vlastní občany posíláme vlastní vojáky, policii, to mně hrozně vadí. Já jsem připraven to vydržet a taky jsem rok a půl nebyl nikde na dovolené a byl jsem zvyklý jezdit dvakrát za rok. A z řady svých komfortních věcí jsem musel slevit,“ pokračoval Xaver Veselý.

Vadí mu, jaké jsou ohledně opatření zmatky, prý se chodí testovat každé tři dny. „Chodil bych, i kdybych nebyl ohroženou skupinou,“ dodal. V této souvislosti zmínil prof. Jiřího Berana, který právě o ochraně rizikových skupin často hovoří. Dodal, že v médiích se už ale o ohrožených nemluví, protože nemoc údajně kosí i mladé. I přes veškerý pesimismus ale věří v dobrý konec. „Mám pocit, že na ten konec tak trošku vidíme,“ řekl a dodal, že Babiš by byl sám proti sobě, když by nezajistil včasné očkování. V souvislosti s očkováním zmínil, že by se klidně nechal očkovat i vakcínou Sputnik V.

