Vojta Dyk popsal své zážitky z nejhorších časů koronakrize. Natáčel zrovna film v Itálii

Během koronakrize Dyk natočil hned dva filmy, v nichž má hlavní roli a které jej podle jeho slov vytáhly z dosavadní herecké škatulky. Životopisný velkofilm Il Boemo natáčel právě v Itálii v době, kdy kvůli pandemii skoro nikdo necestoval; dodnes mu prý naskakuje z tohoto zážitku husí kůže.

„Nikdy dřív jsem se třeba nepodíval do Benátek v době, kdy tam nebyli lidé. Člověk si konečně mohl uvědomit, jakou má to město energii. Něco podobného se během covidu dalo zažít i v Praze, ale v Benátkách to bylo snad ještě výraznější, protože jsou za jiných okolností extrémně zatížené turismem,“ líčí zpěvák.

Následně popsal, jak prožíval celou tu nejistotu ohledně příprav, kdy se z plánovaného letního turné stávalo zimní, a ze zrušeného zimního pak zase letní: „Přirovnal bych to k situaci, kdy stavíte barák, a v momentě, kdy už vám zbývá posledních pár tašek na střeše, někdo přijde a řekne vám: Hele, ten barák zbourej, postavíš ho někde jinde.“

Takhle se podle něj cítila většina umělců, kteří za poslední rok a půl něco chystali. „Když se vás někdo snaží uchlácholit tím, že se nic neděje a že si zahrajete jindy, tak vás to moc neutěší. Cítíte totiž, že už to potřebujete vykopnout, že to v tu chvíli má nějakou energii, se kterou je nutné jít ven,“ dodal s tím, že nyní už to vypadá, že se turné konečně uskuteční.

Trochu se však obává, že na koncerty nedorazí tolik návštěvníků, kolik se na ně chystalo před koronakrizí. „Pozoruju, jak jsou lidé pořád šíleně ustrašení. Není divu, když je tady už rok a půl intenzivní mediální masáž, která v lidech strach častokrát surově a zbytečně živí,“ říká.

Proto se prý sám rozhodl, že už média nechce tolik poslouchat. „Během pandemie jsem si koupil starou nokii a snažil jsem se u aktuálních informací nebýt hned. Najednou zjistíte, že máte daleko víc času a taky kvalitnější život. Přijde mi, že jsme na těch telefonech už závislí,“ míní zpěvák.

Obecně se života na sociálních sítích spíše straní. „Chci život žít, ne ho točit, a myslím, že bych se v prostředí sociálních sítí ani neuměl chovat. Všechny ty platformy mi připadají spíš zpátečnické, než že by nás posouvaly někam vpřed. Zkracujeme si totiž díky nim cestu, jak se k něčemu dostat, což nám nedělá dobře,“ pokračuje herec.

V případě pandemie se prý nebojí ani tak ekonomických dopadů, jako spíš toho, co krize udělala s naším lidstvím. „Naše společnost je příliš zaměřená na výkon, nedáváme věcem prostor plynout. Někdo nám nakukal, že ekonomika a blahobyt jsou v životě to nejdůležitější. Já si ale myslím, že nejde jen o to, abychom se měli dobře. Samozřejmě to říkám z pohledu člověka, který měl během koronakrize naspořeno, takže nemusel jít do fabriky a dělat tam práci, která ho nebaví. Na druhou stranu si myslím, že nejdůležitějšími oblastmi pro každý národ jsou školství a kultura, a od těch my bohužel upouštíme,“ všímá si.

Když se z ekonomického hlediska podíváme na státní rozpočet, prý zjistíme, že právě tahle dvě odvětví jsou na chvostu, protože naši vrcholní představitelé mají osobní zájmy spíš na rozvoji hospodářství. V době národního obrození, o níž jsme se všichni učili, to přitom bylo naopak. „Ekonomika se dá sice snadno změřit a dát do tabulek, ale kultura a školství národu vytvoří nezaměnitelnost, kterou si u nás bohužel v posledních letech moc nepěstujeme, a přicházíme tím právě o svoje lidství,“ konstatuje herec.

Všechny tyto věci si právě vlivem krize uvědomíme: „Říkám si totiž, že pandemie nevypukne jenom tak, že přijde ve chvíli, kdy to lidstvo potřebuje. Když začneme zapomínat na přírodu, tak se to vždycky nějak projeví. Příroda nám pak rychle ukáže, kdo je tady pán. Je nás hrozně moc, máme moc aut, moc baráků, tak to holt přijít muselo,“ připomíná zpěvák Vojtěch Dyk závěrem.

