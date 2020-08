Vojtěch jde k Babišovi pro ,,pochvalu". A ještě předtím...

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch v České televizi prozradil, co se bude dít na schůzce, na kterou ho pozval předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ten se rozzlobil poté, co si nastudoval nová opatření spojená se šířením koronaviru a množství výjimek z těchto opatření.

reklama

„Já se budu snažit panu premiérovi vysvětlit, že ty výjimky vychází z té zkušenosti, kterou jsme měli už na jaře. kdy jsme roušky nasadili na začátku a pak jsme cizelovali výjimky pro moderátory, výjimky pro duševně nemocné a podobně. Tyto výjimky tam jsou opět, takže příliš změn oproti tomu jarnímu nošení tam není. Jediné změny, které jsou, ty se ukázaly spíše v praxi - jako jsou roušky v bazénech, roušky při sportu, tak tam jsme skutečně tu výjimku dali,“ pravil ministr před kamerami veřejnoprávní televize.

Moderátor Daniel Takáč upozornil, že tomu velkému množství výjimek podle svých vlastních slov premiér Babiš nerozumí.

„Jak se v tom potom má vyznat normální člověk, když ani předseda vlády tomu nerozumí,“ zeptal se Takáč.

„Budeme to diskutovat. Já si myslím, že ty výjimky jsou logické, že se vztahují skutečně na ty, kde nošení roušek nedává smysl, nebo nejsou schopni chápat jejich smysl,“ upozornil Vojtěch, když vysvětloval, že povinnost nosit roušku nebudou mít např. děti do dvou let, autisté a tak podobně.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Výjimek je celkem 24.

„Tím spíš, proč předseda vlády veřejnosti říká - já tomu nerozumím, musíme se o tom pobavit,“ otázal se znovu Takáč.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Budeme o tom diskutovat,“ zopakoval Vojtěch. Ale trval si na tom, že tyto výjimky jsou logické a pracují i s tím, že výjimky platí například ve vezeňském vzdělávání a v dalších oblastech.

Podle Vojtěcha by si všichni lidé měli uvědomit, že koronavirus je stále mezi námi a nošení roušek je jedním ze základních opatření, které lze přijmout v boji s nemocí covid-19. Vedle toho, že si budou lidé často mýt ruce a dodržovat další hygienická opatření a nebudou si například při pozdravu podávat ruku.

Uznal, že se o rouškách vede diskuse, někteří odborníci jejich nošení považují za nadbytečné, ale trval na tom, že jejich nošení má smysl, pokud nechceme znovu uzavírat celou ekonomiku do karantény. „A to my nechceme,“ zdůraznil ministr.

Obává se však, že dnes máme asi 300 nových případů koronaviru den co den a od 1. září, kdy se na dva miliony žáků vrátí do lavic, může počet nových případů narůst i na dvojnásobek.

„Prevence je vždy levnější než léčba,“ pravil Vojtěch do kamer, když vysvětloval, že nošení roušek má smysl a Světová zdravotnická organizace jejich nošení doporučuje. Jinou cestou šlo prý jen Švédsko. „Kde mají nejvyšší úmrtnost za posledních 150 let,“ upozornil Vojtěch.

Nakonec se vyjádřil i k situaci Čechů mířících do Řecka na dovolenou.

Takáč upozornil, že Češi, kteří míří na dovolenou z letiště z Vídně musí předkládat negativní test na koronavirus. Premiér Babiš sice v minulých dnech uklidňoval, že test na koronavirus nebudou potřebovat, ale praxe ukazuje, že opak je pravdou.

A co na to Vojtěch?

Podle jeho názoru to může být tím, že čeští turisté neodlétali na dovolenou z Česka, ale z rakouské metropole - z Vídně.

Publicista Čestmír Strakatý nad ministrem Vojtěchem v komentáři na Facebooku kroutil hlavou.

„Tvrdí, že podle dohody tam žádné testy být nemají a že jde o to, odkud se letí (diskuze byla o letu z Vídně). To je čistý blábol a zjevný freestyle v přímém přenosu,“ napsal Strakatý na sociální síti Facebook.

Nakonec ministr zmínil i národní semafor a vysvětloval, proč vláda zavádí roušky i v situaci, kdy je podle tohoto semaforu celorepublikové riziko přenosu nemoci covid-19 zcela minimální.

Semafor neřeší, co bude, on řeší, co bylo, na základě dat, která máme k dispozici. On neřeší, co bude za 20 nebo za 30 dní. To dneska nedokážeme říci,“ upozornil člen vlády.

„Gives me lots of confidence,“ napsal Strakatý s nádechem ironie, když v angličtině naznačoval, že ministr svými slovy mnoho důvěry nevzbuzuje. „Už abych nasadil roušku,“ uzavřel Strakatý.

Psali jsme: „Tak noste kříže, Pánbůh vás ochrání“. Povinné roušky: Profesor Žaloudík se s tím nemazal Prymula? Sociopat, padlo. Z významného místa Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19 Babiši, pohroma pro školy i hospody. Lid nadává na Vojtěchovy příkazy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.