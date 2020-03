Vojtěch se ve studiu ČT chválil, jenže odborářku nepřesvědčil. Vše skončilo výzvou k rezignaci

reklama

Moravec v úvodu diskuse nahlédl do debaty na sociální síti Twitter, kde se do sebe v sobotu večer pustili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček ČSSD). Pánové se přeli o to, který resort měl kam dodávat roušky. Hádali se o „moje roušky“ a „vaše roušky“.

Vojtěch trvá na tom, že fakultní nemocnice dostávají prostředky tak, jak dostávat mají – a resort vnitra má řešit jiné oblasti. „Já myslím, že tento systém takto funguje a jen je třeba, aby každý dělal to, co má,“ padlo z úst ministra Vojtěcha.

Moderátor poté pustil vyjádření ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), která požaduje, aby byl v domovech pro seniory otestován alespoň každý člověk, který má příznaky. Moravec dodal, že ne každý dům pro seniory má k dispozici samostatné pokoje s koupelnami, kam by se měli dostat na doporučení Ministerstva zdravotnictví, pokud se u nich objeví příznaky.

Vojtěch zdůrazňoval, že některé domovy pro seniory toto zvládají, a tam, kde to nebude možné, je třeba přesunout seniory na náhradní lůžka, kupříkladu v lázních Toušeň.

Epidemiolog Maďar všem nalil čistého vína: „Všichni jsme si uvědomovali, že ta ochrana není dobrá,“ řekl jasně k ochraně domovů pro seniory s tím, že teď by se vláda měla soustředit na to, aby se do těchto zařízení dostaly ochranné prostředky.

Anketa Podporujete předsedu vlády Andreje Babiše? (Ptáme se od 24.3.2020) Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 29595 lidí

Žitníková konstatovala, že stát chyboval v rozdělování ochranných pomůcek a pracovníci domovů pro seniory často chránění nejsou. Zaměstnanci si musí šít roušky, ale není to jen o rouškách. V domovech pro seniory prý často není dostatek dezinfekce. „Bohužel, já musím říct, že (systém) nefunguje. My sklízíme dnes plody toho, co tu bylo asi před 14 dny.“

Jedním dechem dodala, že Ministerstvo zdravotnictví sice doporučuje měřit klientům teplotu dvakrát denně, a to bezkontaktním teploměrem, ale ty dnes nejsou k dostání. V řadě zařízení to prý sestry nemohou stíhat, protože v některých objektech má jedna sestra na starost až 200 klientů. „A ještě před půl rokem ministerstvo tvrdilo, že ty sestry tam nejsou potřeba, protože i při péči o klienty doma se toto děje svépomocí,“ zasadila slovní úder ministrovi Žitníková.

Vojtěch představitelce odborů sdělil, že pracovníci domovů pro seniory mohli nakupovat dezinfekci, roušky nebo respirátory FFP2 již dříve, a to např. v zahraničí. Mohli nakupovat kupříkladu v lednu.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Žitníková se nad tím pousmála. „Žádné zásoby nemohly ty nemocnice mít, i z finančních důvodů,“ udeřila na člena vlády s tím, že zdravotnictví je podfinancované dlouho.

Poté konstatovala, že již zmíněné lázně Toušeň nejsou vhodné k ochraně seniorů pozitivních na onemocnění COVID-19, protože je to zařízení hotelového typu. Lepší by podle Žitníkové bylo otestovat všechny klienty domovů pro seniory a všechny pracovníky těchto domovů, a pozitivní seniory umisťovat do nemocnic.

Před tímto Maďar varoval. Pokud by všichni pozitivní senioři zamířili do nemocnic, lékařům pak mohou chybět lůžka pro pacienty, kteří mají těžký průběh nemoci. „Z epidemiologického pohledu by bylo nejlepší udržet pozitivní pacienty na jednom místě, kontrolovat jejich zdravotní stav a v případě nějakého zhoršení zdravotního stavu přivolat lékaře,“ upozornil specialista. Zdůraznil také, že nikde není řečeno, že na nemoc COVID-19 zemře každý občan nad 65 let věku.

Fotogalerie: - Vylidněné metro

Vojtěch zdůrazňoval, že vláda v této koronavirové krizi dělá, co může, nařídila lidem nosit roušky, omezila volný pohyb osob a řadu provozů zavřela. Jiné státy šly podobnou cestou, ale podle Vojtěcha až později. „My jsme ta opatření zavedli brzy. Dnes je Česká republika dávána za vzor v tom, jak jsme postupovali v té epidemii,“ zdůrazňoval Vojtěch.

Uvědomuje si prý, že situace je složitá a na srdci mu leží situace v nemocnicích.

Žitníkovou však nepřesvědčil. Domovy pro seniory měly patřit do 1. linie, do které mířily roušky. To horší nás podle Žitníkové teprve čeká, protože se může onemocnění projevit i u lékařů a sester, kteří na začátku chráněni nebyli.

„Já jsem opravdu ráda, že tu distribuci převzalo Ministerstvo vnitra,“ podotkla Žitníková. I když i dnes si řada zařízení stěžuje, že nemají k dispozici dost pomůcek. Stejně tak by se podle Žitníkové mělo ujasnit, jak se mají zaměstnanci chránit. Mělo by být z centrální pozice řečeno, co má mít sestra či lékař na sobě, když ošetřují pacienta s onemocněním COVID-19.

Pokyny tohoto druhu byly nedávno skutečně vydány.

Epidemiolog Maďar vyjádřil naději do budoucna. Poslední podobná krize byla s tzv. španělskou chřipkou před sto lety. A v posledních letech jsme koukali především na finanční stránku věci. „Teď se ukáže, že jsou důležitější principy, než jen ekonomické aspekty. Tahle pandemie nám ukázala, že je třeba mít na skladech ochranné pomůcky, i kdyby se příštích dvacet let nevyužily, i kdybychom je obrazně řečeno pak měli vyhodit z okna.“

Než se Moravec s diváky rozloučil, Žitníková ještě jednou udeřila na ministra Vojtěcha, že vláda pořád posílá málo peněz do zdravotnictví a kabinet neopustil některé nápady na redukci lůžek v nemocnicích. „Já si myslím, že se ministr nestaví za zdravotníky, jak by se za ně stavět měl,“ vypálila Žitníková, a dodala: „My jsme panu ministrovi doporučili, aby zvážil, jestli v té funkci má zůstat, nebo zda by měl tu funkci převzít nějaký manažer se zkušenostmi ze zdravotnictví.“

Psali jsme: Trump zvažuje, že dá New York do karantény. Následovat by mohla i další místa Primátor Nedvědický: Město dostalo nanolátku na výrobu filtrů do roušek „Budete mít stovky starých lidí na svědomí!“ zaznělo směrem k Vojtěchovi s Maláčovou. Následovaly další reakce Smutný příběh z časů koronaviru: V neděli se spojila s rodinou a ve středu zemřela

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.