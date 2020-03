Trump zvažuje, že dá New York do karantény. Následovat by mohla i další místa

Americký prezident Donald Trump zvažuje, že vyhlásí karanténu pro New York. Ve městě znovu rapidně zvýšil počet detekovaných lidí, kteří jsou infikováni novým typem koronaviru. Stát New York je epidemií koronaviru v USA zasažen nejvíce. Nakažených tam je již 52.318. Následuje New Jersey s 11.124 případy. Americká hlava státu též zmínila další místa, která by mohla skončit v karanténě.

reklama

Anketa Měl by se seškrtat rozpočet ministerstva obrany? Ano 92% Ne 8% hlasovalo: 10802 lidí



Podle Trumpa by mělo jít o „vynutitelnou karanténu“, která omezí cestování, protože Newyorčané jezdí na Floridu, čemuž by chtěl předejít. Jak prezident dodal, raději by k tomuto kroku nepřistupoval, nicméně „nejspíš to bude potřeba“.



Guvernér Andrew Cuomo v reakci na Trumpova slova prohlásil, že „s ním o žádné karanténě nemluvil”. „Ani nevím, co by to znamenalo,” dodal. Oznámil též, že prezidentské primárky, které se ve státě měly konat 28. dubna, byly přesunuty až na 23. června.

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2020

Zdravotní sestry bojující s pandemií v New Yorku dnes zveřejnily zoufalou prosbu o další ochranné vybavení. Jak uvedly, tvrzení úřadů, že dodávky jsou dostatečné, neodpovídá realitě, napsala agentura AP.



V noci na dnešek Trump rovněž prohlásil, že Spojené státy vyrobí za 100 dní 100.000 plicních ventilátorů, které poslouží nakaženým pacientům. Prezident rovněž podepsal nařízení umožňující povolat do služby rezervisty.



Spojené státy již celkově zaznamenaly 119.682 případů nákazy novým typem koronaviru. Nemoci COVID-19 již v zemi podlehlo 1988 lidí a 3229 se již uzdravilo. USA jsou pandemií nejvíce zasaženou zemí. Za dnešek hlásí přes dvanáct tisíc nových případů. 2666 lidí je ve vážném či kritickém stavu. Psali jsme: USA a Čína na ostří nože. Jde o virus. Trump původně věc nechtěl hrotit, ale pak z Asie přišel výpad. A věci se mění Vyhraje Trumpovi koronavirus volby? Nejlepší tiskovka, co kdy dal. A proti němu ten unavený Joe... Zděšení v USA: Čína se vzpamatovává. Ohrozí nás. Ovládne obchod! Že pomáhá s virem? Žhář se chlubí, že zavolal hasiče! Trump vyhlásil stav nouze. USA ve válce s virem. A obrovské manévry

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.