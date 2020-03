„Budete mít stovky starých lidí na svědomí!“ zaznělo směrem k Vojtěchovi s Maláčovou. Následovaly další reakce

reklama

K nebezpečí, které pro seniory představuje nechráněný personál, doplňuje: „Prohlásíte, že mezi klienty služeb to zavlekl personál, a to se zcela negativní konotací. No dovolte! Jistěže nákazu donese personál, ovšem ten to nedělá schválně, musí chodit do práce a starat se o rodiny. Nejsme v karanténách!“ Opatření, které doporučují oba dva ministři, prý zavedli již dávno, a to i s řadou dalších. Psali jsme: Nemoc COVID-19 dál řádí. Pronikla do nejméně sedmi domovů pro seniory

Jen s doporučeními se Lusková však nepokojí. „Nepotřebujeme stupidní rady k měření teploty, jež nota bene není symptomem COVID-19 u většiny starých lidí. Žádali jsme Vás o to, aby zdravotnická zařízení měla povinnost otestovat nám suspektní klienty a klienty vracející se ze zdravotnických zařízení. Takovou povinnost ve Vašem mimořádném opatření a v navazujícím doporučení nenajdeme,“ upozorňuje. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



A problém je i s chybějícím zdravotnickým materiálem: „Nenašli jsme tam ani sdělení, že dostaneme adekvátní ochranný materiál pro naše zaměstnance, od Vás, od krajů, od kohokoli.“



„Všem nám, kteří denně pečujeme, jste sdělili, že vláda nás zazdila. Zazdila nás vlastní ministryně, která trapně poštěkává do médií, že se ministra Vojtěcha bude ptát... dosud pro sociální služby neudělala zhola nic a není schopná ani metodického vedení tak rozsáhlého segmentu, jakým sociální služby jsou! Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců,“ rozčílila se nad nekompetentním jednáním ministryně práce a sociálních věcí.



Závěrem oběma ministrům zasílá viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR drsný vzkaz: „My se nevzdáme! Já za sebe... ze svého zařízení odejdu poslední... ale, ten kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste Vy, a Vy si to zodpovíte!“





V komentářích diskutující se slovy Luskové souhlasí. Objevily se i podobné zprávy od lidí pracujících v sociálních službách. „Také souhlasím, pracuji také jako ošetřovatelka a co si neseženeme, sami nemáme,“ napsala jedna z diskutujících.



V diskusi se taktéž uživatelé podivili, jak i po tom všem může starší generace nynější vládu podporovat: „A přesto budou někteří staří lidé této vládě tleskat. Bohužel. Je tak úžasná a kompetentní. Ale že je, hlavně tuto rizikovou skupinu, svým liknavým a přezíravým přístupem v podstatě vystavila riziku smrti, to už jim nedochází,“ padlo od uživatelky pod jménem Liba Vonková.



Další z přispěvatelů napsal, že „vláda celkově situaci nezvládá“. „Kdyby dobrovolníci nešili roušky, tak nevím, jaká by byla situace,“ podotkl.



Přidalo se i několik lidí, kteří pracují ve zdravotnictví, a o hutná vyjádření směrem k vládě nebyla nouze.

„Jako zdravotní sestra, byť v tuto chvíli na mateřské, jsem úplně znechucená, co se děje! Všechna doporučení o omezení návštěv vždy od vlády přišla až po tom, co to jednotlivá pracoviště už dávno zavedla, bez ohledu, zda se jednalo o nemocnice nebo domy s pečovatelskou službou! Zákaz prodávat našim výrobcům ochranné pomůcky do zdravotnických zařízení a sociálních služeb stopil všechna nestátní zařízení. O tom, že pak nebyli schopni tyto pomůcky nakoupit a dodat ani do těch státních, to se radši nevyjadřuji, nejde to totiž slušně! A nakonec dělají z personálu úplné debily, kteří neumí používat ochranné pomůcky (které ani nemají) a kteří svou nezodpovědností snad schválně zatahují nákazu do zařízení! Nechápu, kde se v nich ta nehorázná drzost bere a kde se bere hloupost lidí, kteří tady pomalu lynčují sestry, že chodí do práce!“ postěžovala se další uživatelka.



A schytal to i sám premiér Andrej Babiš (ANO): „No a pak vystoupí B. se srdceryvným prohlášením (na kterém Prchalův tým pracoval nejméně 2 dny) a ujišťuje tam babičky a dědečky, jak je v tom nenechá ... na to už člověk nemá slov. Asi mu ušlo, že bez nich by ty další volby vyhrát nemusel.“

