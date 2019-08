Vojtíšku, jsi mam*d. Ku*vo! Lídr KSČM připomněl vepřín v Letech a spustilo se peklo

„Kurvo komunistická,“ napsali mu na Twitteru. Vojtěch Filip otevřel staré rány a dočkal se za to jadrných urážek. Poslanec Filip na Twitter napsal příspěvek o zvýšení cen masa v souvisloti se zbouráním vepřínu v Letech. V komentářích dostal fakta, a nejen to.

Komunistický předák a poslanec znovuotevřel staré rány, když na svůj Twitter napsal příspěvek k internačnímu táboru v Letech. Připomeňme si tedy stručně historii Let. Tábor Lety sloužil během druhé světové války jako trestní pracovní tábor a později sloužil jako sběrný tábor. Pracovní tábory pro „cikánské rodiny a další potulné osoby“ byly zřízeny 2. března 1939 rozhodnutím vlády. Konkrétně tábor v Letech vznikl za protektorátu v roce 1940. Do roku 1942 byl tábor pracovním, tedy pro trestance. Vězni do tábora přicházeli z výkonu trestu. Pracovali na dopravních stavbách, na polích a v lese.

24. května 1942 protektorátní ministr vnitra nařídil soupis českých a moravských Cikánů, nutno poznamenat, že se tak dělo na základě soupisu „potulných cikánů“ z roku 1928. V srpnu proběhla změna tábora z pracovního právě na cikánský a začaly deportace. Cikáni se dostali na stejné postavení s Židy v prosinci 1942. Od té doby začaly deportace z Let do vyhlazovacích táborů, nejčastěji do Osvětimi. Internací v Letech prošlo 1309 osob a zemřelo tam 326 osob. Též se v Letech narodilo 30 dětí, nepřežilo žádné.

Anketa Těšíte se na oslavy 30. výročí Sametové revoluce? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 4825 lidí

Na tragédii bylo po válce postupně zapomenuto a v 70. letech na místě vyrostl onen vepřín. Vepřín sám měl větší rozlohu než bývalý tábor. Až 13. května 1995 byl za účasti prezidenta Václava Havla v Letech odhalen památník, avšak na místě bývalého tábora pořád stál vepřín. Vláda tedy již v polovině 90. let slíbila zbourání velkovýkrmny, ta patřila firmě z Písku Agpi, a.s., a obnovu pietního místa. Památník v Letech byl rekonstruován a rozšířen v roce 2010, kdy v roce 2009 památník přešel pod správu Památníku Lidice. V červenci 2013 vyzval Výbor OSN pro lidská práva českou vládu, aby dokončila odkup a uzavření vepřína. To se stalo až 23. listopadu 2017, kdy stát zaplatil za budovy a pozemky 451 milionů korun a na dalších 120 milionů korun vyšla sanace a další úpravy areálu. V roce 2018 se na obecním úřadě v Letech otevřelo Muzeum romské kultury.

Fotogalerie: - Rumunská odysea

Tweet Vojtěcha Filipa: „Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále zvyšující se cenou vepřového masa, že vláda ČR vedená B. Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30 % naší spotřeby, to byl zločin.“

Komentáře pod tweetem předsedy KSČM byly velmi kritické a některé i vulgární.

Martin Jurica upozornil na fakta a napsal: „Soudruhu Falmere, drobný fact check – v roce 2018 bylo v ČR chováno 1.557.218 prasat, kapacita závodu v Letech byla 13.000 kusů. Došlo tak ke katastrofálnímu poklesu chovu o 0,8 %, soudruhu. (data ČSÚ -https://t.co/Zie0vV5Bkj?amp=1, vepřín - https://t.co/6RRuAn1AfB?amp=1)

Mr. Zout napsal: „Vojtíšku, ty jsi takový mamrd, že bys mohl mít zfleku vlastní pořad na Barrandově.“ A Antonín Beran odpověděl: „Spolu s Ovcí.“

L3skuR napsal: „Kurvo komunistická.“

Bludný holanďan vyjádřil jasný názor: „Ty máš tak co mluvit o zločinech, ty rudá bolševická špíno.“

David Pelc zabrousil do komunistické historie: „Za kolik ‚vykupovala‘ hospodářské statky a jiné podniky od živnostníků a podnikatelů komunistická strana po uchopení moci po roce 1948? Ach, pardon, ona je normálně kradla.“

Psali jsme: Primátor Hřib: Ohňostroje už nebudou, nejsou ekologické, nahradíme je Pavel Novotný z ODS vás chce „nasrat“. Použije k tomu českou vlajku Majerová Zahradníková (Trikolóra): Finanční podpora Prague Pride? Oni zdražili latex? Navalnyj? Někdo jiný, než se říká. On a Putin... Publicista odkrývá pozadí „miláčka opozice“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle