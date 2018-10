Vokřál myslí, že bude v zastupitelstvu Brna po volbách šest stran

Pro hnutí ANO by si přál lepší výsledek, než se kterým hnutí v Brně před čtyřmi lety těsně vyhrálo před ČSSD. Tehdy získalo 19,93 procenta. „Chtěli bychom více, abychom si řekli, že mělo smysl to, co jsme udělali, že to voliči ocenili,“ uvedl Vokřál.

Přál by si vyšší volební účast než v minulých komunálních volbách, kdy přišlo jen bezmála 39 procent voličů. „Účast je těžké tipovat. Myslím si, že není nic burcujícího na to, aby byla rekordní účast. Byl bych ale rád, kdyby přišlo kolem 42 nebo 45 procent. Když pak člověk poslouchá, co všechno je špatně, ale lidé nejdou k volbám, je to těžké,“ řekl Vokřál.

Navečer odvolil i jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO), který odevzdal hlas v městské části Židenice. „Nejdůležitější je, aby lidé projevili svoji aktivitu a šli k volbám. Doufám, že volební účast na jižní Moravě bude nejméně srovnatelná s celorepublikovým průměrem,“ uvedl Šimek.

Volby do měst a obcí se konají dnes a v sobotu. Voliči vybírají také třetinu senátorů.