Volali mi z ČT. Slibovali. Že já vůl tam lezl! Zadání? Moravcova škola, Džamila plácala. Vyskočilův drsný zážitek. A Němcová s Vystrčilem? Jen pomsta Zemanovi

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Že já jsem tam vůbec lezl! Asi mají všichni školu pana Moravce,“ říká k svému nedávnému vystoupení v pořadu Máte slovo Ivan Vyskočil a popisuje, co zažil v ČT, kde proti němu a Jaroslavu Foldynovi stáli Džamila Stehlíková a senátor Pavel Fischer. K tomu, co se děje kolem prezidenta, podotýká: „Celé je to vedeno jen a pouze nenávistí k Miloši Zemanovi.“ Vzpomenul Václava Havla a ostře se opřel do Senátu. Nevynechal ani Miroslavu Němcovou. V souvislosti se Senátem pak také zmínil možnost, jak ušetřit. Senátorům se to zřejmě líbit nebude.

„Zvedl jsem telefon s neznámým číslem a tam se ozvalo – Česká televize. V první chvíli mne napadla naivní myšlenka, že mi snad ČT nabídne nějakou roli. Ještě jsem nestačil tu nepatřičnou myšlenku zaplašit a už zaznělo pozvání do pořadu pí Jílkové Máte slovo. Po dlouhém přemlouvání, neb jsem se bránil zuby nehty, jsem já blbec kývnul. Po slibech, kolik s Jardou Foldynou dostaneme prostoru a nikdo nás nebude přerušovat atd., jsem znovu poznal, proč se říká, sliby-chyby,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a popisuje, co v ČT zažil. Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 71% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 20985 lidí

Že já jsem tam vůbec lezl! Asi mají školu Moravce...

„Ještě dnes jsem sám na sebe ‚rozzlobený‘ a raději bych to řekl jinak! Že já jsem tam vůbec lezl!“ chytá se za hlavu Ivan Vyskočil a vysvětluje. „Proti nám tam stála ona podivná Džamila Stehlíková a senátor Fischer. Nevím, z jakého titulu se Džamila stala odbornicí na zdravotní stav pana prezidenta, a nejen to. Stala se také ‚poučeným‘ odborníkem na prezidentskou kancelář a jako taková vynášela ‚nezvratitelné‘ soudy, ke kterým ovšem neměla žádné důkazy. Shrnul bych to pod jednu větu, že blábolila jednu pitomost za druhou,“ pokyvuje herec a podivuje se. „Jí se ovšem prostoru dostalo. Skoro bych se domníval, že moderátorka to měla jako zadání, aby ji nechala plácat, ale my jsme se nedostali nikdy ke konci věty. Přitom moderátorka má býti nestranná! Ovšem těžko to chtít v ČT, kde mají asi všichni školu pana Moravce,“ krčí rameny.

„Zkrátka, kdybych věděl, že se bude hlavně rozebírat kancelář pana prezidenta, pan Mynář a pan Ovčáček, vůbec bych tam nešel. Myslel jsem, že to bude hlavně o ostudném jednání Senátu. Mimochodem, kancelář pana prezidenta je jen a jen výlučně v jeho pravomoci. A nikdo do toho nemá panu prezidentovi co kecat. Dokonce ani premiér, a už vůbec ne nějaká Stehlíková Džamila. Natož pak senátoři. Ať si zametou před vlastním prahem! Mnozí ve svých kancelářích zaměstnávají manželky a jiné rodinné příslušníky a my jim to platíme,“ nechápe herec.

Celé je to vedeno jen a pouze nenávistí k Miloši Zemanovi. A kdo se omluvil Vondráčkovi?

„Ale je to jednoduché, když jim video z nemocnice vyrazilo argumenty z ruky, budou se točit na prezidentské kanceláři,“ pokračuje dál. „Ale stejně to nezakryje, že je to celé vedeno jen a pouze nenávistí k Miloši Zemanovi. Jen si vzpomeňte na ty směšné úvahy a osočování pana Vondráčka. Že vůbec v té nemocnici nebyl, že si to celé vymyslel a že si to podepsal, div né, že on sám. Dále, že ho údajně pan prezident nevnímal atd. A ejhle. Je tady video, které dokazuje, že pan Vondráček nelhal. Pan prezident je sice v posteli, ale vnímá, podepisuje a vtipkuje, a to dokonce v němčině. A slyšeli jste jediné slovo omluvy od těch nactiutrhačů panu Vondráčkovi?“ ptá se a zvedá ukazováček. „Inu, onen citovaný řeznický pes se svým chováním je proti těmto pánům jemný džentlmen. Mají teď z ostudy kabát, ale jim to nevadí. „Obvinění je jako oheň, kdo s ním zachází, snadno se spálí.“ To je staré a pravdivé úsloví. Ale tito mluvkové mají kabáty ohnivzdorné a proti ostudě tak klouzavé, že na nich neulpí ani kapička hanby. Tedy oni si to aspoň myslí,“ pokyvuje herec. Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 23% Ne 75% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17387 lidí

„Nyní aspoň vymýšlejí, že v pokoji pana prezidenta návštěvníci neměli roušky a další nepodstatné blbosti, protože to základní se jim zpochybnit nedaří. A kdyby náhodou všichni tam měli roušky a bílé pláště a byli polití dezinfekcí od hlavy až k patě, tak oni vymyslí zase něco jiného. Třeba, že neměli červené čepičky. To je jedno, nějakou vadu na tom najít musí za každou cenu, i kdyby čert na praseti jezdil!“

Jako když hlavní vlk upadne a smečka vlků-čekatelů se na něho vrhne

„Hned na začátku celé aféry jsem panu Vondráčkovi věřil. Neměl jsem totiž důvodu mu nevěřit. Zato když vystoupila ta senátorská skvadra, nevěřil jsem jim ani slovo, a mohou si za to sami,“ říká dál Ivan Vyskočil a vysvětluje, jak on sám situaci vnímá.

„Kdyby to tady bylo všechno normální, kdy Senát uznává hlavu státu, kdyby, a už tady jednou taková situace byla, a Senát by chtěl uplatnit čl. 66, třeba při dlouhodobé absenci prezidenta Havla, tenkrát snad by byl větší důvod. Neřekl bych ani slovo. Ale když po celou dobu prezidentování Miloše Zemana někteří senátoři krkolomně vymýšlejí, jak prezidenta zbavit úřadu, tak je to průhledné jak sklíčko. Po celou dobu přemítali, jak žalovat prezidenta za ‚velezradu‘? Jak mu dokázat neschopnost vykonávat úřad. Dokonce si vzpomínám, jak zděšená paní Němcová volala po neschopnosti a abdikaci pana prezidenta, když si jenom zlomil ruku,“ zvedá oči v sloup herec.

A naštvaně dodává: „Jako když hlavní vlk upadne a smečka vlků- čekatelů se na něho vrhne. To z toho ‚vehementního uplatňování‘ článku 66 čouhá jak sláma z bot. Revanš neúspěšných prezidentských kandidátů a těch, co pana prezidenta nenávidí a snaží se ho načapat za každou maličkost. Jak se ten učitýlek z Telče třese na to prezidentské křeslo, je až nestydatě vidět na sto honů. To by bylo doma slávy! Konečně, najděte si, jak se o tomto pánovi vyjádřil mladý pan Klaus. To hovoří za všechno. Tak se spolek Antizeman snaží najít každou příležitost, jak vyrobit z komára velblouda a normální lidi s tím otravovat.“

Šetřit? Co takhle zrušit Senát? Anebo zrušit platy senátorům...

„Slepenec pětikoalice se teď asi ujme vlády,“ dostává se Ivan Vyskočil k dalšímu tématu. „A vidíte, nikdo z těch, co sem píšeme, nesvolává lidi na Letnou. A to přes skepticismus, který z výsledků voleb cítíme,“ pokyvuje a pokračuje. „Jen taková maličkost. ODS se prsí, jak ušetří těch 100 miliard. Původně pan Fiala házel 125 miliardami. A pan Skopeček už ubral, ale když se ho paní Schillerová ptala pochybovačně, kde je vezme, hned kontroval, že zruší slevy na jízdném studentům a důchodcům. To se paní Schillerová shovívavě usmála, že to činí asi jen 3 miliardy. A co ty další peníze? Pan Skopeček se nedal a říkal, že i po troškách se ušetřit dá. Tak mám pro něho takový návrh,“ vzkazuje s trošku škodolibým úsměvem Ivan Vyskočil.

„Další troška do ‚šetrného mlýna‘ by bylo zrušit Senát. Proč šetřit jen na těch nejchudších? Anebo aspoň zrušit platy senátorům. Vždyť dříve prý byla tato funkce čestná, jen za symbolickou jednu korunu. Když šetřit, tak přece všude!! To by se mi líbilo. To bych si šel i natočit, ten úprk senátorů s taškama z toho baráku. To by byl najednou průvod. Jako myši z hořícího domu. Myslím, že nejeden z nás by si tu podívanou nenechal ujít,“ směje se herec.

Na závěr dnešního Nedělního rána si Vyskočil neodpustil malé rýpnutí. „A jako obvykle P. S.: Chování prezidentské kanceláře prý vyšetří policie a dokonce i BIS! Takže, když si počkáme, tak zase za sedm osm let se něco dozvíme. To zase budeme koukat!“

Na závěr dnešního Nedělního rána si Vyskočil neodpustil malé rýpnutí. „A jako obvykle P. S.: Chování prezidentské kanceláře prý vyšetří policie a dokonce i BIS! Takže, když si počkáme, tak zase za sedm osm let se něco dozvíme. To zase budeme koukat!"

