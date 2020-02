Volby do ČT: Uvidíme platy Moravce, Wollnera a spol.? Topolánkův muž mluvil i o velkých škrtech

Před lety psal projevy Mirku Topolánkovi, 14 let pracuje v médiích. A se svými zkušenostmi se rozhodl kandidovat do Rady ČT. Poslanci a senátoři vyslechli Martina Schmarcze. Navrhla ho Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Schmarcz před zákonodárci prohlásil, že Česká televize nesmí zůstat jen českou a musí obsáhnout širší pole názorů. Došlo i na „spacákový vzdor“.

Zákonodárci vyslechli dalšího kandidáta do Rady ČT. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nominovala politického komentátora a mediálního poradce někdejšího autora projevů premiéra Mirka Topolánka Martina Schmarcze.

„Program, se kterým kandiduji, má tři základní body: důvěra, reprezentace, profesionalita. Co se týká důvěry, 14 let jsem pracoval v médiích, 14 let jsem pracoval v politice a vím, že mnoho konfliktů vzniká z nekomunikace," sdělil podle serveru Lupa.cz poslancům a senátorům.

V Radě ČT by podle svých vlastních slov zastupoval voliče, kteří zvolili také zde přítomné poslance a senátory. Na srdci by mu prý ležela především neutralita České televize. Je přesvědčen, že před kamerami mají zaznívat různé názory tak, aby byla zajištěna jejich pluralita. Zákonodárcům sdělil, že ČT nesmí být jen českou televizí a musí skutečně obsáhnout širší pole názorů.

V hospodaření ČT se podle Schmarcze musí vyrazit až do střev, a aby to bylo možné, je třeba dobře rozumět tomu, co má kolik stát a jaké ceny už jsou přehnané. Neměl by prý problém ani s prozrazením mezd redaktorů. „Chci otevřenou společnost. Dělám nějakou práci a ten plat si obhájím,“ vysvětlil svůj postoj.

Poslanec za hnutí ANO Aleš Juchelka připomněl, že Smarcz se na přelomu tisíciletí postavil proti tehdejší šéfce zpravodajství Janě Bobošikové a spolu s dalšími demonstranty nakonec uspěl. Bobošíková z vedení zpravodajství zmizela. Zákonodárce chtěl vědět, zda se Schmarcz nějak názorově posunul.

A Schmarcz skutečně odpověděl.

„Moje názory se neposouvají, jsem konzervativec, posouvá se ta situace. Krize nevznikla z toho, že by se sešel Zeman s Klausem. Ani z toho, že se změnil generální ředitel. Vznikla z toho, že do Rady ČT byli zvoleni lidé, kteří vyhlašovali, že tu televizi zničí a ředitele vybírali přes noc. Podle nás selhala Rada jako mediátor mezi televizí a politiky, Rada nemá dopustit, aby došlo ke krizi důvěry. Protože když k ní dojde, už to nezastavíte,“ zaznělo z úst publicisty.

Další poslanec z hnutí ANO Patrik Nacher se poté zeptal, zda by Schmarcz znovu „spacákoval“.

„Byl jsem to já, kdo vyhazoval politiky ze spacáků, neměli tam co dělat. A jestli se to může opakovat? To záleží na vás, koho zvolíte. Primárně to asi nehrozí, bylo by to zbytečné, většina novinářů v televizi chce klid a dělat svou práci. K výdajům, ředitel může klidně zrušit ČT Sport, stojí kolem miliardy, nebude podpora sportu, a je na poslancích, jestli by to vadilo, nebo nevadilo. Další možnost je vlastní tvorba, nebo studia Ostrava a Brno, která jsou drahá, a stejně jsou studia, která by je nahradila,“ pravil Schmarcz.

