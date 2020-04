Volby za časů korony: ANO má nejvyšší čísla za mnoho let zpátky

Průzkum společnosti Kantar CZ ukázal, že pokud by se volby konaly teď, do Sněmovny by vstoupilo osm stran. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš by se dnes těšil tak vysoké podpoře, jakou léta nepamatuje. Získal by přes 34 procent hlasů. Lidovci ani Klaus mladší by se do Sněmovny nedostali.

Průzkum společnosti Kantar pro Českou televizi ukázal, že hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem by získalo 34,5 procenta. Babiš se svým hnutím tak znovu a znovu vyvrací dříve dobře známé pravidlo, že vládní angažmá zpravidla ubírá straně na popularitě. Babiš je členem vlády už sedm let a od posledních sněmovních voleb se podpora jeho hnutí stále pohybuje okolo 30 procent.

Momentálně je podpora ANO nejvyšší za posledních šest let. Babiš odčerpává hlasy komunistům, sociálním demokratům, hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, ale dokázal si navíc získat i pozornost dřívějších nevoličů.

„Druhou ODS by volilo 14 procent a třetí Piráty 13,5 procenta. Ve sporu nepopulární čtvrtou příčku by obsadila ČSSD se ziskem šest procent. U sociálních demokratů podle sociologa Pavla Ranochy oceňují voliči především vystupování šéfa strany a předsedy ústředního krizového štábu Jana Hamáčka, který dokáže jasně formulovat, co krizový štáb dělá a proč to dělá.

Za ČSSD by skončilo hnutí SPD s 5,5 procenta. Stejný zisk by připadl komunistům, TOP 09 i hnutí STAN. Lidovci už by se se ziskem 4,5 procenta hlasů nedostali do Sněmovny a daleko od bran do Sněmovny by se ziskem 2,5 procenta hlasů zůstala Trikolóra Václava Klause mladšího.

Ukazuje se také, že v časech koronavirové pandemie lidé nejvíce věří epidemiologovi Romanovi Prymulovi. Důvěru mu vyjadřuje 37 procent lidí. Hamáčkovi důvěřuje 28 procent oslovených. Premiéru Babišovi věří necelá pětina lidí, přesněji 19 procent. A ministr zdravotnictví za hnutí ANO má důvěru deseti procent lidí.

