Volební právo – důchodcům sebrat, mladým dát, jsou připraveni. Aktivista má jasno

07.01.2024 11:05 | Monitoring

Když můžou být rodičem, proč by nemohli i volit. Podle bloggera a aktivisty Jaroslava Krále by mělo dojít ke snížení věku pro účast ve volbách z dnešních 18 na 16 let. Především pak, když tyto změny schvaluje prezident Petr Pavel. Naopak by Král volební právo sebral důchodcům, jak se již vyjádřil v uplynulých měsících.