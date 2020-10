Volební propadák. Voliči KSČM jsou ve varu: Odstranit Filipa. Vyhodit Dolejše do TOP 09. Podpora Babiše? Špatné

KSČM v krajských volbách propadla. „Příčiny známe,“ tvrdí známá tvář komunistů Zdeněk Ondráček. „Ale je potřeba je umět i pojmenovat a chtít to řešit,“ dodal. V komentářích ovšem byly pojmenovány jasně. Vojtěch Filip. Jiří Dolejš. A také podpora ANO. Právě do Andreje Babiše už se pustil další komunistický poslanec, Jiří Valenta. Vyčítá mu, že na vládní úrovni je ANO vděčné, že ho komunisti podporují. Ale v Plzni s nimi spolupracovat nechtějí, více se jim prý líbí kmotři.

U některých stran se vede spor, zda v posledních krajských volbách uspěly nebo propadly. U KSČM je ovšem verdikt celkem jasný. V mnoha krajích se komunisté do zastupitelstev těsně nedostali, v dalších se zase těsně dostali. Výsledek ve většině krajů začínal číslicí 4.

KSČM už se z tohoto výsledku vzpamatovává. Jedním ze zasažených je i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. V Královéhradeckém kraji získala KSČM 4,51 %, což znamená, že Ondráček již nebude krajským zastupitelem. Tento post přitom zastával od roku 2012. „Přátelé, děkuji všem, kteří přišli k volbám a dali hlas KSČM. Výsledek však dobrý není. Příčiny známe, ale je potřeba je umět i pojmenovat a chtít to řešit. Uvidíme, zda je to už dostatečná facka,“ vyjádřil se bývalý člen pohotovostního pluku na sociálních médiích.

Komentátoři ovšem měli jasno, kdo je za prohru KSČM zodpovědný. „Znám hodně lidí, kteří celý život volili komunisty, ale už od posledních parlamentních voleb je nevolí s odůvodněním, že strana je apatická, neaktivní, že se nedokáže razantně postavit za své věci. Že prostě jen jsou. Vím, že je tam hodně aktivních lidí, kteří by dokázali dát straně ‚novou krev‘, ale vysledoval jsem, že byli zavčas odstrčeni. Jsem obyčejný člověk, který do politiky nevidí. Je to jen můj názor a názor lidí kolem mne,“ mínil Petr Komárek.

Dále se ozval důchodce Ludvík Svoboda, který vyslovil pochybnost, že Ondráček zná příčiny toho, proč strana propadla, a věnoval se i obratu „ale je potřeba je umět i pojmenovat a chtít to řešit“. „Pamatuji si ještě mnoho frází ze stranických schůzí v době před rokem 1989 a tato fráze mi tuto dobu připomíná. Do strany jsem vstoupil v roce 1964, to mi bylo 20 let, potom jsem jako voják z povolání musel členství počátkem 90. let přerušit a v roce 1996 jsem už členství neobnovil. Vždy jsem však komunisty volil, protože se stále cítím být komunistou. Opravdu by mne zajímaly ty příčiny i proč je tak těžké je umět pojmenovat a chtít je řešit. Rád bych dál komunisty volil, ale z nostalgie už to dělat nechci,“ svěřil se.

Objevil se také názor, že chyba je ve vedení Vojtěcha Filipa a že Ondráček by se měl pokusit získat post předsedy. I další komentátor souhlasil, že chyba je ve vedení současného předsedy. Nicméně na post předsedy by podle něho měl přijít Josef Skála. A naopak by ze strany měl být vyloučen Jiří Dolejš. „Je to člověk, který se smýšlením hodí do TOP 09, tam by se cítil jako ryba ve vodě. KSČM velmi škodí. Pokud toto KSČM neprovede, tak se obávám, že se příští rok už do Sněmovny nedostane,“ mínil Daniel Čapek.

A zaznělo také, že za neúspěch komunistů může jejich angažmá s hnutí ANO, kdy sice KSČM nemá ministry, nicméně hlasuje pro vládní návrhy a za to hnutí ANO prosazuje některé jejich programové priority. Tento názor zastával např. Tomáš Svoboda, ale nebyl sám.

„O to více mne, ale především mnohé obyvatele Plzeňského kraje velice znepokojuje demagogický a předpojatý přístup regionálního představitele Vašeho hnutí, aktuálně prvního náměstka primátora města Plzně Romana Zarzyckého,“ dostal se Valenta k jádru věci. Tento volební lídr prý populisticky prohlašuje, že s KSČM o koalici v kraji vyjednávat nebude, což podle Valenty znamená, že se chce zalíbit stranám spojenými s kmotry.

„Pro Vaši informaci, aktuální radniční koalice v Plzni, ovládaná představiteli ODS a ANO, představuje přesně to, pro co jste Vy, podle Vašeho vyjádření, do politiky vstupoval. Konkrétně pro to, co jste chtěl pomoci v naší zemi odstranit,“ vzkazuje komunistický poslanec Babišovi a dodává: „I zde se jedná nejen o přebujelý klientelismus, povýšený despekt k oprávněným přáním občanů, ale především o dlouhodobé kšefty s městským majetkem v miliardových hodnotách, a to pod zásadním vlivem lokálních kmotrů s jejich umně provázanými, ekonomicko-politickými skupinami kontrolujícími městskou aglomeraci po desítky let.“ Dále Valenta připomíná, že ANO získalo v Plzeňském kraji méně, než průzkumy předpokládaly.

„Byl bych velice rád, kdybyste na klíčové osoby hnutí ANO 2011 v Plzeňském kraji apeloval, neboť se domnívám, že nejen Vám, ale i KSČM by mohlo jít o společnou věc. O život občanů, pokud možno na co nejvyšší úrovni, o jejich bezpečí nebo také, a to v neposlední řadě, o rovnost před zákonem. A přirozeně i o princip řádného hospodáře v nakládání se svěřeným majetkem města,“ nabádá Valenta premiéra.

Podle něho nelze přijmout, že na celostátní úrovni KSČM toleruje vládu hnutí ANO a ČSSD, ale „současně si někteří jeho pěšáci odehrávají v Plzeňském kraji vlastní ideologické a nenávistné války právě na vrub komunistů!“. Dodejme ovšem, že komunisté mají v zastupitelstvu Plzeňského kraje pouze dva zastupitele.

