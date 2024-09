Volí Harrisovou kvůli klimatu. Zpěvačka Taylor Swift však létá soukromým letadlem

Taylor Swiftová je americká zpěvačka, skladatelka a herečka, která je jednou z nejúspěšnějších a nejvlivnějších umělkyní současnosti. Narodila se 13. prosince 1989 v Readingu v Pensylvánii a její kariéra začala v roce 2006, kdy vydala své první album s názvem Taylor Swift.

Je známá svými osobními texty, které často reflektují její vlastní životní zážitky včetně vztahů a mezilidských konfliktů. Mezi její nejslavnější alba patří Fearless, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore a Evermore.

Taylor Swiftová také získala mnoho ocenění, včetně několika cen Grammy, a je známá svou politickou angažovaností, zejména v souvislosti s tématy občanských práv, rovnosti a spravedlnosti.

Dlouhou dobu byla vnímána jako apolitická postava, ale v roce 2018 změnila svůj přístup. Ve volbách do amerického Kongresu v roce 2018 veřejně podpořila demokratické kandidáty a otevřeně kritizovala republikánskou kandidátku Marshu Blackburnovou.

Od té doby se stále více zapojuje do politického dění a podporuje iniciativy jako například hnutí za reformu volebního systému, občanská práva, LGBTQ+ práva a boj proti rasismu. Její texty jsou také více otevřeněji levicové: pro LGBTQ, proti zákazu potratů, proti rasismu a sexismu.

V roce 2020 otevřeně podpořila demokratického kandidáta Joea Bidena v prezidentských volbách. A po skončení úterní prezidentské debaty mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou, vydala Swiftová prohlášení, v němž Harrisovou podpořila.

„V prezidentských volbách v roce 2024 dám svůj hlas Kamale Harrisové a Timu Walzovi,“ napsala na svém profilu na sociální síti Instagram, kde ji sleduje více než 283 milionů lidí. „Volím Kamalu Harrisovou, protože bojuje za práva a věci, o kterých si myslím, že potřebují bojovníka, který je bude hájit. Myslím, že má pevnou ruku, je nadanou vůdkyní a věřím, že v této zemi můžeme dosáhnout mnohem víc, pokud nás povede klid a ne chaos,“ vysvětlila svou volbu.

Navzdory svému spíše levicovému přesvědčení však stále lítá soukromým letadlem, což v mnohých vzbuzuje environmentální obavy, vzhledem k tomu, že soukromá letadla jsou známá vyššími emisemi uhlíku ve srovnání s komerčními lety. V roce 2022 se Swiftová dostala na první místo seznamu celebrit s největšími emisemi uhlíku ze soukromých letadel.

Taylor Swiftová vlastní Dassault Falcon 7X, který s doletem 6 850 námořních mil umožňuje nepřetržité dálkové lety, takže je univerzální pro domácí i mezinárodní cestování.

V roce 2023 přeletěly soukromá letadla Swiftové zeměkouli odhadem 170krát a vypustily 1 200 tun CO 2 – 83krát více než průměrný Američan, uvádí server Globeair.

Účet @SwiftJetNextDay na platformě X pak podrobně sleduje aktuální lety americké zpěvačky. Naposledy informoval o jejím letu 7. září, kdy den předtím Swiftová letěla z Kansas City, Missouri, USA do Nashvillu, Tennessee, USA. Během letu dlouhého 774 kilometrů bylo spotřebováno 1 172 kilogramů leteckého paliva a vypuštěny 4 tuny emisí CO 2 .

Flew from Kansas City, Missouri, US to Nashville, Tennessee, US 24 hours ago.

Apx. flt. time 1 Hour. pic.twitter.com/rmya9iPSoM