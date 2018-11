Voliči Zemana do divadla nechodí, vypálil Jan Hrušínský. Tam prý chodí lidé, kteří mají úroveň

Herec a principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský je známý tím, že veřejně ostře odsuzuje dnešní vládce. To silně dráždí především příznivce prezidenta Miloše Zemana, který podle jeho slov může například za to, že se v Česku opět vracejí na scénu fašismus a nacismus. Že by svým vyjadřováním k politickému dění škodil svému divadlu, se ale neobává. Kritikou pak nešetřil ani na ODS za to, že se spojila s vydavatelem ParlamentníchListů.cz.

Hrušínský v minulých dnech zveřejnil nový videoklip písně o svobodě s názvem „Až jednou“, jejíž text napsal dětský vězeň v Terezíně. K tomuto klipu herec také dodal, že je to zároveň i „vzkaz náckům, rasistům a grázlům, kteří se dnes v České republice už zase roztahují“. Ještě před pár lety by jej prý ani ve snu nenapadlo, že taková písnička může být znovu aktuální. „Že fašismus, nacismus a komunismus, prostě krutost, která číhá v každé totalitě, by se mohly vrátit,“ dodal.

Proč tomu tak je? Částečně viní i současnou hlavu státu. „Svým způsobem smekám před Milošem Zemanem. Starý muž, který se sotva udrží na nohou, dokázal probudit v polovině národa nejtemnější vlastnosti, které jsme doufali už nikdy v tomhle životě nespatřit,“ míní Hrušínský a poukázal na Zemanovo podněcování nenávisti ke vzdělaným lidem, k uprchlíkům, k Romům, k tělesně postiženým dětem, což připomíná metody, jimiž nacisté vzbuzovali nenávist k Židům.

Se vztyčeným ukazováčkem upozornil, že sice nyní nežijeme v totalitě, ale bývalý český prezident jezdí do Německa podporovat hnutí, které má blízko k neonacismu. A jeho syn zpochybňuje naši misi v Afghánistánu a pomáhá si lživými argumenty, a když českou vládu podporují extremisté. „To jde mráz po zádech,“ dodává. Na tuto hru prý diváci reagují bouřlivě, protože spontánně ve hře také nacházejí určité paralely k dnešku.

Hrušínskému nevadí, že jeho divadlo je proto spojeno s politikou. Považuje za přirozené mít právo říct ostrý politický názor na to, když někdo z vysokých ústavních činitelů dělá něco nepoctivého. Proč se ale ostře nevyjádřil k politice už v časech takzvané opoziční smlouvy mezi Zemanem a Klausem? Z té byl prý zklamaný, ale rozdíl byl v tom, že tenkrát se kradly pouze peníze. „Ty se dneska kradou také. Ale vládcům to už nestačí a kradou nám i svobodu. A svoboda je cennější než peníze,“ zdůraznil rozdíl mezi tenkrát a dnes.

Herec odmítá, že by svými politickými názory škodil svému divadlu, či odrazoval diváky, kteří jsou příznivci Zemana, Babiše nebo Okamury. Do divadel prý chodí v České republice asi pět procent obyvatelstva. Předpokládá tak, že mají určitou úroveň danou vzděláním nebo rodinnou výchovou. „Nemyslím, že právě ti jsou většinově z elektorátu Miloše Zemana. Je často plno,“ řekl a dodal, že by si spíše tipl, že dříve jejich divadlo někdo zlikviduje.

Zamyslel se také nad tím, co by na dnešní dobu říkal jeho otec. Zcela jistě by prý byl také zklamaný. Z Federálního shromáždění znal Miloše Zemana a považoval ho prý za inteligentního člověka. „Ale byl oklamán. Pan Zeman tenkrát předstíral, že je demokrat, dokonce horlivý zastánce Západu a sjednocené Evropy a později eura,“ uvedl a zmínil, že právě proto si jej jeho táta vážil.

Zkonkretizoval, co by jeho otci vadilo úplně nejvíce. Byl by to prý příklon k Rusku. „Rusové, kterým Zeman vrací vliv, mu těžce zkomplikovali život. Po osmašedesátém nemohl osm let točit filmy, nesměl do televize ani do rozhlasu,“ řekl Hrušínský.

Co se příklonu k Rusku týká, obrovskou roli zde podle herce hraje živá propaganda. Rusové v ní podle jeho slov vždycky byli mistři a s příchodem internetu ji dovedli k dokonalosti. Obává se, že když Rusové dokázali zmanipulovat část veřejného mínění v Británii, aby to nedokázali v České republice.

A nechápe například ani, že se podle něj ODS spojila s ParlamentnímiListy.cz. „ODS, která má v názvu slovo demokratická, se mohla spojit s vydavatelem Parlamentních listů, které jsou baštou proruské propagandy,“ dodal Huršínský.

Závěrem pak prozradil, jak by si v Česku přál prožít budoucí léta. Nechtěl by se prý probudit v zemi vyrvané z Evropské unie a NATO a obehnané znovu ostnatými dráty. „V zemi, kde političtí šmejdi děsí k smrti staré lidi vylhanými zprávami o uprchlících a dění na tomto světě,“ řekl a sdělil nakonec i své pocity provázející letošní osmičková výročí. Převažují u něj prý pocity zmaru, ale věří, že se z těchto zmarů ještě „vyhrabeme“.

