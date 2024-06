Voliči pro PL: V Praze Nerudová i SPOLU, mimo město zle pro Fialu. Hlasy sbírá Konečná

Vzhledem k rozdílnému volebnímu systému v jednotlivých členských státech bude o nových jedenadvaceti českých europoslancích jasno až v neděli po 23:00. Česko je dosti rozdělené mezi sympatizanty a odpůrce vlády Petra Fialy, jako by mezi nimi protékala hluboká řeka Nevolnost. Tady jsou některé názory voličů z jednoho i druhého břehu, jak je pro ParlamentníListy.cz prozradili…

Vládní kruh

Manažer z Prahy Martin volil koalici Spolu a některé protivládní argumenty odmítá, jako třeba zvyšování daní takto: „Podívejte se na složenou daňovou kvótu, která sice roste, ale je pořád menší, než za Babiše. Já volil Spolu už při volbách do Poslanecké sněmovny, a přestože se mi spousta věcí nelíbí, tak vytvořili nejlepší vládu za posledních přinejmenším patnáct let. Svět se dynamicky vyvíjí. To, že nezvýší daně, říkali v roce 2021, kdy nikdo nevěděl, že ten psychopat z Asie napadne Ukrajinu, se všemi ekonomickými důsledky.“

„Dovolila jsem si ten luxus volit ženu. Opět Nerudovou za STAN. Mám totiž pocit, že starostové se na svá místa nedostávají jen tak zbůhdarma. Prostě lidé v jejich regionech jim věří. A na Nerudové mě fascinovalo, jak dokázala vybudit mladý při prezidentské volbě a já mladým lidem moc fandím. Všichni vyděláváme, aby tady po nás něco zbylo, ale ve své věkové sobeckosti hlavně na důchod. Fandím mladým a Nerudová to s nimi umí. Navíc se na rozdíl ode mě vyzná v ekonomice, což ne každá ženská umí. Příkladem je paní Schillerová. Nerudové v jejich výkladech rozumím. Mají hlavu a patu, což ne každý umí,“ sdělila Markéta žijící s rodinou na okraji Prahy a pracující ve zdravotnictví.

Pro ni jsou všechny volby důležité a od osmnácti nebylo těch, kde by do urny nevhodila svůj hlas. Ostatně to má po tátovi, který na volby do Prahy přijel, protože si včas nevyřídil voličský průkaz, až z Vysočiny, kde žije na chalupě.

Věčné protisíly

Státní úředník Honza, žijící dlouhodobě ve „stověžaté“ má úplně jasno: „SPD a Trikoloru. Kroužkoval jsem Majerovou a šéfa městské policie v Jablonci nad Nisou Michala Švarce.“ Odpoví bez zaváhání s tím, že původ z Libereckého kraje nezapře.

Petr ze západních Čech pracující v sektoru pohostinství nemůže přijít Fialově vládě na jméno. Byl vždy zastáncem Andreje Babiše, ale dnes říká: „Volím Katku. Já ty lidi neberu podle partají, ale podle toho, kdo je schopen pro republiku něco dělat. Evropských parlament bude rozhodovat o právu veto, Green Dealu a dalších klíčových věcech a já bych chtěl, aby o nich alespoň od nás rozhodovali lidé, kterým věřím.“

Jak sama říká, důchodkyni Lenku z vesnice u Rakovníka nasměroval kamarád, který se v politice dobře orientuje. „Nic nenutil, nic neprosazoval, nic netlačil. Ví, že by to na mě neplatilo. Zná můj názor, tak jen mi řekl fakta o jednotlivých stranách a já se rozhodla. Nicméně pravdou je, že už dlouho jsem uvažovala o tom samém.“ Lenka dokonce chtěla své volební lídryni napsat krátký mail: „Přestože jsem celý život nenáviděla bolševiky, tak vás obdivuji a přeji vám, abyste volby vyhrála, protože vaše myšlenky jsou mi blízké,“ ale pak se rozhodla pro mnohem účinnější cestu. Setkala se s kamarádkami a při debatě nad kávou a čajem jim předestřela argumenty, proč volit komunistku Kateřinu Konečnou a její koalici Stačilo! Přesvědčila čtyři, ale jak říká: „Z části už byly přesvědčené samy.“

„Mně už je to jedno,“ odjel z Prahy za rodiči na venkov manažer z Prahy Zdeněk, aniž si zařídil voličský průkaz: „Většinou, co volím, je špatně. Volil jsem Fialu a jsem z něj otrávený. Přišel mi solidní a důvěryhodný, spletl jsem se. Teď na volby kašlu.“