Volit z auta, volit v zastoupení během karantény... Zkušený expert se obává zpochybnění voleb

Mlejnek se v rozhovoru nechal mimo jiné slyšet, že ministerstvo vymýšlí krkolomnosti v rámci stávajícího zákona.

„Oni vycházejí z toho, co se dá udělat v rámci platné legislativy. Speciální volební komise je určitě logická. Tady jsem zaregistroval argument, že na lístcích virus nějakým způsobem zůstává, ale to se dá rozhodně vyřešit. Volení z auta se asi nedá všude technicky provést, ale budiž. Problém je volení v zastoupení,“ míní Mlejnek s tím, že v tu chvíli by hrozilo, že volby nebudou tajné nebo že bude porušen princip toho, že volební právo není přenosné. Podle něj to Ústava ČR ani neumožňuje.

Zároveň také zkonstatoval, že volbu z auta nikdy neviděl. A proč tedy, podle jeho slov, nepřišlo ministerstvo s těmito variantami dříve? „Protože to celé odstartovala až slova ministra Jana Hamáčka (ČSSD), že lidé v karanténě nebudou volit. Pak se ještě řešilo to, co je to být v karanténě. Dříve bylo v karanténě třeba jen pár případů žloutenky, teď to ale může být celé město. S tím samozřejmě ten dvacet pět let starý zákon nepočítá,“ konstatuje Mlejnek.

Závěrem pak připomíná, že pandemie vrací do hry i elektronické hlasování. „V klidné době je ale jistě lepší, když lidé přijdou přímo do volebních místností. V takovém případě je korespondenční nebo elektronická volba potenciálně nebezpečný luxus,“ uzavřel.

