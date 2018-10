Volte osobnosti, vyzval prezident Zeman. Sám chce hlasovat napříč stranami

5. 10. 2018 13:01

Občané by podle prezidenta Miloše Zemana měli volit v dnes začínajících volbách do Senátu a obecních zastupitelstev, aby se do funkcí nedostali horší lidé než ti, které sami preferují. Zeman to řekl novinářům při dnešní návštěvě výstavy Doteky státnosti. Zprávu přinesla ČTK.