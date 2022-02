Vondra: Konec světa posledních třiceti let, konec politiky principů

reklama

„Od otevřené války minimálně mezi Ruskem a Ukrajinou je krůček. Je to krůček, který znamená překročení frontové linie. Dnes jsme slyšeli, že separatisté v Doněcku a Luhansku vyhlásili samostatnost nejen nad teritoriem, které ovládají, ale i nad tím, které je za tou frontovou linií,“ řekl Vondra úvodem.

Pokud ruské tanky zůstanou v regionech vzbouřenců a neposunou se dál na Ukrajinu, bude to podle Vondry znamenat Krym: „Byla by to další loupež ukrajinského teritoria, zcela v rozporu se závazky, které v roce 1994 podepsalo také Rusko,“ připomněl.

„Nicméně tam, kde je dnes ruská armáda, je to jakési status quo, pokud jde o situaci v terénu. Pokud by se ruská armáda pohnula ještě směrem do zbytku oblasti Luhanska a Donbasu a ukrajinská armáda neuteče, znamená to vojenský střet,“ zopakoval europoslanec.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Že jsme od války krůček, napověděl i včerejší Putinův projev k Ukrajině. „Putinův projev byl bod zlomu v mezinárodních vztazích. To fakticky znamená konec světa, ve kterém jsme třicet let žili, který byl založen na principech. Tohle je prostě návrat k politice síly,“ zdůraznil Vondra.

Nepochybuje o tom, že se ruská vojska pohnou dále: „Ruský prezident se netajil tím, že nerespektuje Ukrajinu, měl pro ni ta nejbrutálnější slova. Ve spojení s tím, že Rusko uznalo nezávislost povstaleckých republik, není pochyb o postupu ruské armády,“ míní politik.

Vladimir Putin se dnes vyslovil pro demilitarizaci Ukrajiny, která se zřekne NATO. Prohlásil, že „po zuby ozbrojená země s jadernými ambicemi je nepřijatelná“.

Vondra tato slova označil za lži: „Nikdo tam jaderné zbraně neoznámil. To je prostě nesmysl, dezinformace. Ukrajina se nyní do NATO nemá šanci dostat. Musí si to Ukrajina rozhodnout sama, nemůže se rozhodovat o ní bez ní. Stejně jako demilitarizaci si musí rozhodnout, v této situaci si to ale neumím představit. Musí si to obhájit sama stejně jako Finsko v dobách druhé světové války,“ uvedl europoslanec.

Nebylo by pro Rusko kontraproduktivní, pokud by se snažilo obsadit celou Ukrajinu, vzhledem k reakci Západu? „Putin to neudělá tak, že by vyskočil a vše sežral. On to dávkuje po menších kouscích.

Psali jsme: Václav Klaus zkritizoval Rusko: Frustrace, smutné. Vyjednávání teď bude velmi obtížné

Z toho, jak to Putin dnes definuje, vyplývá, že si půjde velmi brzo pro zbytek Luhanské a Doněcké oblasti, což je více než dvakrát tolik toho, co ovládá dnes. Tím se pravděpodobně dostane do střetu s ukrajinskou armádou, nebo se vláda rozhodne ustoupit a odevzdat celý Donbas. Pak bych očekával, že to vyvolá nějakou diskusi v Kyjevě o vzdání se území dobrovolně.

Může to pak vyvolat politické napětí v Kyjevě. Putin sází na to, že cílenými a silovými řezy se bude snažit krok za krokem situaci na Ukrajině destabilizovat tak, že mu nakonec padne do chřtánu celá, jako se to stalo v případě Běloruska,“ dodal Vondra, který by byl raději, pokud by se Ukrajině podařilo obhájit své právo na existenci. Západ by jí mohl pomoci se vyzbrojovat, aby v tomto boji byla dost silná.

Evropská unie v reakci na obsazení východní Ukrajiny navrhuje přijetí sankcí vůči ruským představitelům, kteří se podíleli na uznání nezávislosti regionů na východě Ukrajiny.

Hodlá uvalit také ekonomické sankce na ruské banky financující vojenské operace na těchto územích, stejně jako omezit přístup ruského režimu na finanční a kapitálové trhy EU. Ve společném prohlášení to uvedli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Charles Michel. Sankce uvalí také Velká Británie, v prvním kroku půjde o zmražení aktiv ruských bank.

Psali jsme: Babiš ohledně Ukrajiny podporuje vládu. Evropa musí být akční, proč není akce... Ve světě klid nebude. Potřebujeme těžkou armádu, nabádal náčelník Opata Školení pro amatéry z Fialovy vlády: Bezpečnostní analytik vysvětluje základy komunikace ve válce Úřad vlády na podporu Ukrajiny vyvěsil nad Strakovou akademií ukrajinskou státní vlajku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama