Vondra vše řekl. Podrazy Leyenové z eurokomise. Vyběhla i s Fialou

Proč nehlasoval i přes své výhrady proti složení nové Komise – stejně jako mnozí další čeští europoslanci z hnutí ANO, SPD, koalice Přísahy a Motoristů či koalice STAČILO! – vysvětlil pak tím, že na druhé straně věří, že v Evropském parlamentu „dnes existuje většina, která ke změnám politik tuto EK dotlačí“.



Svůj náhled na nové složení Vondra blíže přiblížil také ve vysílání CNN Prima NEWS a netajil se rozhořčením z toho, že staronová šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová opakovaně nedodržela slovo, které českým představitelům dala.

Zmínil, že se „těší“ na to, že nová Evropská komise „bude nepochybně čelit daleko většímu tlaku“ od Evropského parlamentu, a opakoval, že aktuálně EK jeho důvěru nezískala.

„Vím, že v soukromých rozhovorech něco říkají a pak říkají také něco jiného, ale to si myslím, že je špatně. V létě jsem byl ubezpečován nejbližším člověkem von der Leyenové, když se o ní hlasovalo, že nebude žádný ‚Timmermans v sukni‘. Byl to půlhodinový telefonát pozdě večer,“ zmínil Vondra, čímž narážel na obsazení španělské socialistky Teresy Riberové do funkce výkonné místopředsedkyně Evropské komise pro čistý, spravedlivý a konkurenceschopný přechod a komisařky pro konkurenceschopnost. Právě obsazení Riberové do této dvojice funkcí je podle něj „vražedné“.

Fotogalerie: - Petr a Ursula

Tím ovšem podrazy ze strany Ursuly von der Leyenové nekončí. Vondra vzpomenul, že kromě něj podobně „vyběhla“ i s premiérem Petrem Fialou a někdejším ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou. „Premiéra i Síkelu v létě osobně ubezpečovala, že dostaneme mezinárodní obchod, což bude teď při jednáních s Donaldem Trumpem klíčové portfolio. A pak za týden (von der Leyenová) prostě oznámila, že jsme dostali něco jiného,“ upozornil.

Změny přímo ze strany Evropské komise neočekává i kvůli tomu, co se dozvěděl ze strany eurokomisařů. Terese Riberové aktuálně též sám položil sedm otázek týkající se automobilů a jádra, načež se dočkal toho, že mu neodpověděla ani na jedinou z nich.



Eurokomisaře pro oblast klimatu Wopkeho Hoekstry se ptal též na reakci Evropské komise na odstoupení USA od klimatické dohody po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu a na reakci na omezenou klimatickou politiku ze strany Indie, Číny i Ruska. „Má Evropská komise nějaký plán B?“ tázal se Vondra Hoekstry, zdali proto EU také neplánuje reagovat na nové skutečnosti úpravou své klimatické politiky.



Plán B však v případě EU podle Hoekstry očekávat nemáme, jelikož nic takového EU „nemá“. „To byli řeči jenom jako od Ladislava Adamce v 80. letech – ‚Ano, máme problémy, ale poradíme si s nimi.‘ Takové obecné fráze,“ padlo od Vondry.

Fotogalerie: - Příjezd eurohonorace

Vyčetl, že podobná slova přicházejí též ze strany českých europoslanců, přičemž přímo jmenoval Jana Farského (STAN) a jeho vyjádření vyzývající k nesnižování tlaku na automobilky. Podle Vondry jde o „totální ignorantství českých národních zájmů“. „A Komise tady zatím předvádí něco podobného. Musí se probudit do reality,“ doplnil.



Během debaty pak také okomentoval dodávky ruského plynu do Česka a odmítl, že by se Češi kvůli spotřebě levnějšího plynu z Ruska „měli bičovat“. „Víte, kdo jsou největší odběratelé ruského plynu v Evropě? V tomto pořadí: Francie, Španělsko a Belgie,“ poukázal pak, že právě kvůli tlaku těchto zemí byl zakázán dovoz ruské ropy a ruského uhlí do EU, avšak plynu nikoliv. Zásadní změnou podle něj však je, že aktuálně již Česko není na ruském plynu závislé a v případě, že by nám Moskva uzavřela jeho přívod, bychom se bez něj obešli.

