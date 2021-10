Vondráček získal silné spojence. Na jih Čech míří Landa i lidé ze Zdravého fóra

Doposud se o něm moc nemluvilo a až do tohoto týdne zůstával jako „druhý muž“ formace Trikolora Svobodní Soukromníci ve stínu Zuzany Majerové Zahradníkové, jediné ženy v čele stran, které se letos uchází o křesla v Poslanecké sněmovně. To se změnilo ve středu, kdy teprve sedmadvacetiletý Libor Vondráček zazářil v předvolební debatě na CNN Prima News, ve které zastínil nejen Janu Černochovou z ODS, ale také Roberta Šlachtu z hnutí Přísaha. Podobně nepřehlédnutelný byl také následující den na velké předvolební debatě na SeznamZpravy.cz

Tím však Vondráčkův tah na branku nekončí. Mezi svými příznivci má totiž řadu vlivných osobností napříč celou Českou republikou. Ti si dokonce houfně vyřizují voličské průkazy, aby mohli volit přímo Libora Vondráčka, který kandiduje v čele kandidátky č. 8 v Jihočeském kraji.

„Dlouhé roky jsem byl voličem velkých pravicových stran, tedy ODS, nebo TOP 09, a léta jsem věřil jejich slibům. Bohužel nás tyto strany nejen v posledním roce těžce zradily, protože se nedokázaly postavit za své voliče a vůbec občany této země. Vždy jsem ale volil jen mediální obraz stran, který je ale vždy silně pokřivený a konkrétní lidi jsem osobně neznal. Za poslední rok boje za svobodu jsem se ale blíže seznámil s Liborem Vondráčkem, lídrem Svobodných. Podle toho, co už udělal a jak se zachoval a také především co neudělal, o něm můžu prohlásit, že je to čestný mladý kluk, kterému jde o stejné cíle a ideály jako nám,“ napsal na konci září Jan Tománek, předseda a zakladatel Zdravého fóra, které patří k nejvlivnějším občanským platformám volajícím po obnovení normálního života.

Kromě režiséra a spisovatele Jana Tománka se ve Zdravém fóru angažuje řada významných osobností, jako například pražský advokát Tomáš Nielsen, profesor epidemiologie Jiří Beran, internista Martin Balík, lékaři Jan Hnízdil, Lukáš Pollert, advokátka Jana Zwyrtek Hamplová a další.

„Politika je umění možného a pokud jsme v takovém srabu, v jakém jsme, tak není myslím čas řešit podružnosti. Problém stran lze například skvěle řešit kroužkováním a takto to budu řešit i já. S voličským průkazem pojedu do jižních Čech, kde Libor přímo kandiduje. Aby se něco opravdu změnilo, bude potřeba vyházet z Parlamentu staré strany a lidi a kompletně ho obrodit. Nepovede se to jistě hned, ale je potřeba někdy začít a nelze neustále volit jen „menší zlo“,“ vysvětlil své rozhodnutí Jan Tománek.

Volit v Jihočeském kraji se rozhodl také známý zpěvák a odpůrce covidové totality Daniel Landa. Ten před několika měsíci spustil svoji vlastní nepolitickou aktivitu „Žlutý špendlík“, pomocí které se snaží mobilizovat národ ve snaze zabránit omezování svobody. Přestože Daniel Landa opakovaně a velmi důrazně vysvětlil, že tato aktivita v žádném případě není politickou agitací jakékoliv politické strany či hnutí, on sám se už rozhodl, komu dá v letošních volbách svůj hlas. „Já mám koho volit. Budu volit lidi, které znám osobně, které se zasazovali o svobodu. Budou to Svobodní,“ uvedl Daniel Landa na CNN Prima News s tím, že se mu o tom nechce moc mluvit, protože není žádnou volební agitkou.

„Žlutý špendlík není žádná politická agitka, je to nadpolitická aktivita a na nikoho prstem ukazovat nebude. Já jsem si ale vybral, protože je to moje osobní zkušenost s těmito lidmi. Je mi velmi blízké to, že jsou patrioti a mají ve svém štítě svobodu a zodpovědnost,“ dodal Landa, který na svém Facebooku zveřejnil video, na kterém demonstruje, že si vyzvedl svůj voličský průkaz, aby mohl jet volit do jižních Čech.

S blížícím se termínem parlamentních voleb se k podpoře formace Trikolora Svobodní Soukromníci přiznávají také další osobnosti. Například frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma, který superlídra pravicové formace Zuzanu Majerovou Zahradníkovou na její tour po celé České republice doprovází, nebo zpěvák Daniel Hůlka. Mezi známé osobnosti, které se pak dokonce objeví na kandidátních listinách jsou pak např. známý bojovník za živnostníky a malé podnikatele a předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása, advokát Zdeněk Koudelka, který několikrát uspěl u soudu s žalobami proti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, nebo bývalý slovácký senátor Ivo Valenta.

