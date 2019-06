Vožralej pískne a přijede BMW. Chlastá se v uzavřeným salónku. Neplatí za nic. Čvančarová, Geislerová, Macháček míří na festival do Varů

Anketa Je dobře, že ČEZ přestal sponzorovat Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 17270 lidí

Pokud se mluví o filmovém festivalu v Karlových Varech, mnohým pamětníkům vyskočí asi jen tři synonyma: Jiří Bartoška, Marek Eben a ČEZ. Právě tento energetický gigant poptaly ParlamentníListy.cz jako první. Zajímalo nás, zdali některým z herců v minulosti poskytl ČEZ akreditaci. Vybrali jsme si kupříkladu herečku Jitku Čvančarovou nebo herce a režiséra Jiřího Mádla.

„V uplynulých letech nezajišťovala společnost ČEZ akreditaci na uvedenou akci pro žádné zástupce kulturní scény,“ sdělil redakci tiskový zástupce společnosti Martin Schreier.

Psali jsme: Jiřímu Bartoškovi se pokakal festival ve Varech. A navíc padlo: Lidé tady pořád popíjejí

A tak nezbývalo než se spojit s jedním z herců, který Vary pravidelně navštěvoval a ví o zákulisí mnoho. Dodejme, že ParlamentníListy.cz zjišťovaly přesné akreditace u PR oddělení festivalu, avšak doposud nám nikdo nebyl ochoten jednotlivá jména potvrdit, či vyvrátit.

„Všecko řešil Jirka Bartoška sám. On si řešil asi i kšefty s městama, ČEZem a dalšíma, akreditace taky stačilo zavolat jemu, on to pak dořešil,“ uvedl jeden z našich zdrojů. Jak dále potvrdil, využil nocleh, popil, najedl se.

Anketa Schvalujete, že Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary pobírá dotace z veřejných rozpočtů? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10930 lidí

Cenami ve Varech se nikdy nezabýval.

Psali jsme: Umělec Mádl opovrhuje premiérem. V roce 2016 jej přitom prosil o astronomickou dotaci 7 500 000 korun na svůj film. A tu mu Babiš poslal

„Nemám to tam obecně rád. Na kolonádě, když pendlujete mezi sály, stojí řízek pět set, lepší jídla ještě víc, pivo za stovku, obsluha nepříjemná, už bych to absolvovat nechtěl, ale musí to stát hroznejch peněz, co se tam na tom živí lidí, co se prožere a propije v Becher´s baru, to musí být galony chlastu,“ uzavřel.

ParlamentníListy.cz právě v souvislosti s náklady na festival požádaly několik státních institucí, měst a dalších samosprávných celků o informaci, jakou dotaci Bartoškovu festivalu poslaly. S jakým objemem státních či městských peněz herec Bartoška disponuje, uveřejníme během následujících dnů.

Psali jsme: Praha není celá země. Prezidenta volí všichni, nejen pražská samozvaná elita! Pecina udeřil proti odpůrcům Zemana, umělcům a "ideologicky vyhraněné" ČT Oldřich Rambousek: Máme se chystat na český majdan? Rýsuje se nové politické směřování Do Číny nepatříme, burcuje umělec Bartoška. Přitom bez problémů bere peníze od Tvrdíka na filmový festival. Důkaz uvnitř Bartoško a Dyku, vy odporné bytosti, nadává bloger kvůli Zemanovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: B. Richterová a T. A. Nový