Vrabel po rozsudku: Vsunuli mi do úst, co jsem neřekl. Advokáta málem vyvedli, to prý nikdy nezažil

Publicistka Jana Bobošíková si tentokrát do svého internetového pořadu Aby bylo jasno pozvala Ladislava Vrabela, organizátora protivládních demonstrací z loňského roku, který tvrdil, že Česko chce použít proti Rusku jadernou zbraň. Česko přitom k jadernému arzenálu nemá přístup. Za šíření tohoto sdělení Vrabel stanul před soudem a soudce jeho kauzu vyhodnotil jako šíření poplašné zprávy, za což mu uložil podmíněný trest odnětí svobody na 4 měsíce s odkladem na 1,5 roku.

Vrabel před kamerou vyložil svůj pohled na celé soudní jednání.

Uvedl, že v květnu 2022 svolával demonstraci na obranu svobody slova. „Tou dobou jsme viděli, že režim zakazuje lidem mluvit a vytváří v nich strach,“ poznamenal Vrabel s tím, že on chtěl dát na demonstracích najevo, že se nebojí a za to byl posléze policií stíhán a souzen. „A ten soudce řekl, že to, co jsem uvedl v těch tisících hodinách, tak to je všechno v pořádku, ale že jsem řekl jednu větu, která je podle něj šířením poplašné zprávy. A vsunul mi do úst něco, co jsem neřekl,“ pokračoval Vrabel.

Prohlásil, že podle jeho názoru vláda chce proti Rusku použít jaderné zbraně, nikoli, že je opravdu použije. Soud to ale podle Vrabela vyhodnotil jako informaci, že vláda použije proti Rusku jaderné zbraně. A když se Vrabel ohradil, že to takto neřekl, soudce na něj prý začal křičet. A tak se ještě během čtení rozsudku zvedl a ze soudní síně odešel. A spolu s ním odešli i další lidé.

„A zůstal tam jen advokát. A ten můj advokát mi potom volal, že v životě nezažil něco takového, že soudce dokonce skoro poslal justiční stráž, aby mého advokáta vyvedla, že nechal novináře, aby na mého advokáta pokřikovali. Vsouval advokátovi do úst slova, která nebyla pravda, která neřekl. Tak řekl, že na soudce podá stížnost,“ uvedl host Jany Bobošíkové.

Vrabel si trvá na tom, že žádnou poplašnou zprávu nešířil, proto se proti verdiktu odvolá. Domnívá se totiž, že jedna z možných strategií, jak by se mohla ruská agrese na Ukrajině vyvíjet, je, že se v Evropě vznesou stíhačky F-35 a vypustí jaderné zbraně na Rusko. S tímto scénářem pracuje jako s možným podle Vrabela i „běžná vojenská populace“. „Podle mě to vůbec není šíření poplašné zprávy, protože to je realita,“ vyložil svůj pohled Vrabel.

Pokud někdo zneklidňuje společnost, tak je to podle Vrabela premiér Petr Fiala, který nejednou prohlásil, že je Česko fakticky ve válce. „To je klasické šíření poplašné zprávy,“ uvedl Vrabel. Ale zatímco on byl odsouzen, Fiala před soudem nestojí. Z tohoto pohledu se Vrabelovi jeví jeho proces jako politický a soud se podle něj snaží potlačit veškerou reálnou opozici.

Pár slov poznamenal také na konto současného organizátora protivládních demonstrací Jindřicha Rajchla a jeho stranu PRO – Právo, Respekt, Odbornost. Vrabel konstatoval, že Rajchl a jeho kolegové vůbec nejsou opoziční silou, neboť odmítají nahlas říct, že mít proruský názor není trestné.

„Když nám tady vláda už víc než rok vytváří tyranii a strach a říká, že kdo bude podporovat Rusko, půjde do vězení, a dneska je stíháno 78 lidí, no tak ta opozice musí říkat ne, mít proruský názor není trestné. Trestné je schvalování genocidy, ale apriori podporovat nějakou zemi, tak to nemůže být trestné. Ale tihle právníci, politická strana PRO, udali svoje vlastní demonstranty a podali na ně trestní oznámení,“ rozjel se Vrabel.

Strana PRO tedy podle Vrabela spolupracuje s vládou na hodnocení Ruska. A na hodnocení proruských názorů. Až toto protivládní vlastenci pochopí, přesunou se od podpory PRO jiným směrem.

On osobně prý hodlá dál demonstrovat za mír a za svobodu slova a podle svých slov nebude lidem stavět vzdušné zámky na téma, že obklíčí budovu vlády až do doby, dokud vláda neodstoupí. Vrabel narážel na slova Jindřicha Rajchla o blokádě vládních budov, která ale nakonec skončila neslavně. Vrabel se smál nad tím, že pár lidí u vlády křičelo „jede jede mašinka“.

Vrabel chystá vlastní demonstraci.

„Vlastenecká scéna je roztříštěná a zmatená. Proto nejde ani tak o to, kolik lidí přijde, ale jací lidé přijdou,“ nechal se slyšet Vrabel. „Aby přišli ti lidé, kteří skutečně mají Českou republiku na prvním místě, kteří mají Českou republiku v srdci a kterým záleží na těch základních hodnotách. Aby byla svoboda, abychom se vzájemně neudávali a nezavírali. Aby se nám tady dobře dýchalo,“ popsal svůj úmysl host.

Na chystané demonstraci podle Vrabela vystoupí on sám a využije jedné z posledních možností svobodně promluvit, než jeho rozsudek nabude právní moci, ale vedle něj vystoupí také expremiér Jiří Paroubek, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, exposlanec Lubomír Volný, exministr zahraničí Jan Kavan a další.

Na demonstraci chce prý také poukazovat na bratrství mezi Slovany a upozornit, že invaze na Ukrajinu je útokem Slovanů na Slovany a tento útok asi vyhovuje někomu za mořem. Tak to vidí Vrabel, který chce s průvodem dojít kolem Srbské ambasády, kde se omluví, a nakonec dorazí až před americkou ambasádu, kde nechce děkovat za ukončení druhé světové války, ale chce naopak Američanům říct, že nechce být jejich loutkou a nechce být členem NATO. A požádá Američany, aby se starali o svou vnitropolitickou situaci.

Má dojem, že se většina populace dostává do poroby nové moci, ale on patří k menšině, která se této nastupující moci odmítá poddat.

