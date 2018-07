Vrací se totalita a září v ní lidé jako Štětina či Žáček. Dovolávají se Václava Havla, ale nepochopili z něj vůbec nic, vzkazuje chartista Jan Schneider

Jan Schneider v komentáři pro První zprávy varoval, že se do české společnosti vrací totalita. Dobře to prý ukazuje příklad komunistického básníka Karla Sýse, který vyzdvihoval režim panující v této zemi po více než čtyřicet let a který má na svědomí mnoho zničených životů. Ač se Sýsem Schneider před rokem 1989 nesouhlasil, dnes má potřebu ho obhajovat. Analytik připomněl, že byl Sýs nedávno navržen na státní vyznamenání. A strhla se mela.

„Pak poslanci schválili návrh na Sýsovo státní vyznamenání a strhla se mela. Pikantnější o to, že to prý bylo omylem, šlo o záměnu Sýse za Síse, respektive obráceně, no prostě ukazovaly se charaktery. A že prý komunistický básník, vyznamenaný Husákem, levicový novinář. S podtónem, že je kritický k novému režimu a že není ochoten hromadně provádět debolševizující prostocviky. Nelze se mu ale divit, vždyť předcvičovat se snaží europoslanec Jaromír Štětina, ale je to nesmírně trapné, jde mu to jak psovi pastva. Nebo svazák Pavel Žáček,“ napsal Schneider.

Lidé jako Štětina se teď podle Schneidera chovají stejně jako kdysi komunisté. Lidé, kteří se hlásí k odkazu Václava Havla, ale podle Schneidera z tohoto odkazu vlastně nic nepochopili, jinak by se nechovali tak, jak se chovají.

Podle Schneidera má ovšem celá Sýsova kauza ještě jeden rozměr. V Kralupech nad Vltavou nedávno probíhala autorská literární soutěž. V odborné porotě zasedl i Sýs. Umělec byl však požádán, aby se raději nezúčastňoval slavnostního soutěžního ceremoniálu.

„Mám nemilou povinnost poprosit vás o vaši neúčast na sobotním slavnostním vyhlášení vítězů autorské soutěže. Tento krok vedení města je podmíněn kauzou, která nyní kolem vás probíhá. Děkuji,“ napsala Sýsovi jedna z úřednic.

A proti podobným praktikám prý Schneider hodlá rozhodně protestovat.

autor: mp