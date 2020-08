Vrah pro PL: Černocha, kterej znásilnil holku na Litoměřicku, čeká hromadný prcačkář a vlk. Bude sloužit. Před čtením tohoto textu varujeme slabé povahy

Anketa ,,Za komunismu Romové museli pracovat. Většinou pracovali jako kopáči, a když odmítli pracovat, byli označeni za osoby práce se štítící a šli do vězení," řekl Miloš Zeman. Vadí vám to? Vadí 3% Nevadí 97% hlasovalo: 15671 lidí

Podle mluvčího Krajského soudu v Ústí nad Labem Jiřího Barče zatím není jasné, kdy nastoupí Diallo do ústavní léčby, zda si nejprve odpyká svůj trest, nebo se začne ihned léčit. Africkému pachateli bylo nejprve navrhováno z důvodu omezené příčetnosti dvouleté vězení, ale podle odvolacího soudu by byl trest nepřiměřeně nízký, protože čin spáchal na šestnáctileté sexuálně nezkušené dívce.

Cizinec u soudu hovořil francouzsky, ale velmi zmateně a nesrozumitelně. Dlouze mluvil o knihách, které ve věznici dostal, ve skutečnosti šlo ale o obžalobu a rozsudek litoměřického soudu. Po dalším nesrozumitelném mluvení byl Diallo odveden. Soud zvažoval také uložení vyhoštění ze země. „Není to ale možné, protože se dosud nepodařilo zjistit státní příslušnost obžalovaného,“ uvedl Dobeš.

Právě tento nízký trest vyvolal řadu hlasitých reakcí. K těm se dostaneme na konci textu.

ParlamentníListy.cz totiž měly možnost hovořit s vrahem, který zná pobyt za mřížemi lépe než na svobodě. Ačkoli je to překvapující, právě to, že vraždil, prý říká málokdo. Jedná se o cejch. „Nic do toho nikomu není, odseděl jsem si to," zdůraznil. Bližší informace o tomto skutku nechtěl zveřejňovat s tím, že na svobodě je tolik vrahů, že by z toho naše společnost měla šok.

Psali jsme: Spadla klec: Afričan-násilník dostal flastr 4 roky. Vyhostit ho nemůžeme. Zde je důvod

Nás však nezajímala jeho minulost. Šlo nám o budoucnost černocha, který znásilnil dívenku na Litoměřicku.

Podle tohoto zdroje, jehož identitu redakce samozřejmě zná, ho nečeká nic hezkého. „Je to ryba, bude mít problémy, stoprocentně dostane mončičáka," řekl úvodem.

Anketa Co si myslíte o budoucnosti TOP 09? Skončí v propadlišti dějin 94% Multimilionář Pospíšil založí novou stranu 1% Odchodem pánů Kalouska a Schwarzenberga posílí 3% Bude žadonit STAN, aby se mohla připojit 2% hlasovalo: 8982 lidí

„Pokud ho dostane vlk, bude mít fakt natrženou prdel," dodává dále. I v tomto případě musely ParlamentníListy.cz dohledat adekvátní význam. Podle dostupných informací je vlk vězeň, který násilně a sexuálně pronásleduje jiné vězně. Je vnímán jako ten, kdo hraje maskulinní roli. Vlk prý nevidí v sexuálním aktu city nebo pouto, spíše muže ve vězení pronásleduje a znásilňuje.

„Na začátku devadesátejch let dostávali do držky všichni, který ubližovali ženskejm a dětem. Vyjma pasáků, to se tolerovalo. Kdykoli třeba na Borech byla příležitost, zmrd dostal od každýho, kdo prošel. Krčil se, mlčel, dostal zas. Potom už to sláblo. Největší parchanti a potížisti práskali bachařům, čímž si vykupovali ochranu," přibližuje dále.

Z reakcí na internetu

Podle obecně vžité typologie vězňů může zmíněný Afričan Abdalláh Ibráhím Diallo narazit ještě na další typy lidí: drsňáky a gorily.

„To jsou agresivní hovada, cigoši, vyhazovači, vyděrači, veškerá verbež, co si umíte představit," přiblížil další skutečnosti za mřížemi náš zdroj. Taky v tomto případě ovšem český národ varoval před naivitou. „Určitě si nepředstavujte, že černoch někde nastoupí a tam ho budou třískat a občas mu protáhnou péro prdelí, to ani omylem. On bude chodit na prohlídky, jestli mu někdo třeba nedal přes hubu, když by bylo podezření, tak se hned píše záznam, vyslýchají se lidi, jde mu to, myslím, do spisu, protože mončičáka z něho udělal systém, to fakt není tak, že v kriminálu dojde k odplatě nebo že se vykoupí za balík s cigárama pro cigoše," dodává dále.

V českých věznicích, stejně jako i v jiných, dochází k poměrně známým způsobům trestné činnosti: Násilí mezi vězni, násilí ze strany personálu věznice, znásilňování mezi vězni, napadení, loupeže, krádeže nebo výhrůžky jsou prý na denním pořádku. „Jako nemyslím si, že ten člověk dostane Valdice, kde to je opravdu drsný, on dostane nóbl kriminál, nepotká se s těma zrůdama, co jsou na jeho úrovni, který by mu udělaly ze života peklo," přibližuje.

Psali jsme: Foldyna: Znásilněná dívenka nikoho nezajímá, ale novinářskou káču všichni litují

„Prostě má budíček, nají se, umeje, dojde na hajzl, potom možná začne makat, ale spíš bude celej den ležet a bude otočenej prdelí ke stěně a až ho jednou za tejden pošlou do sprch, bude to stejný," dodává dále.

Anketa Jste spokojeni s členstvím České republiky v EU? NE 92% ANO 8% hlasovalo: 2233 lidí

„Možná z něj bude punk." Tedy vězeň, který nedobrovolně zastává vůči jiným vězňům pasivní sexuální roli. Takový vězeň femininní roli nepřijal. „Vykouří, podrží, co jinýho," vysvětluje další vězeňská specifika. „Co jsem slyšel, on se rád pral, tak jestli bude dělat potíže, bude to mít jen horší a tu prdel mu tam zplundrujou, stejně jako držku," uzavírá náš zdroj. Poslední dotaz naší redakce se týkal i hrůzostrašného jevu kolektivního znásilnění vězňů. „O tom mluvit nechci," reagoval náš zdroj.

Na znásilnění nezletilé na Litoměřicku reagoval ostře taky poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). „Ještě nedávno bych předpokládal, že něco podobného vyvolá na politické scéně bouři. Čekal bych, že si politici budou sypat popel na hlavu, že budou navrhovat opatření zajišťující, že se nic podobného už nestane, čekal bych, že budou vysvětlovat, proč ještě před dvěma měsíci prohlašovali, že k ničemu takovému u nás nemůže dojít. Dnes, po 14 dnech, se ale nic z toho neděje a vše nasvědčuje tomu, že ani dít nebude. Vypadá to, že jsme si velmi rychle zvykli, že znásilňování našich dívek (skoro ještě dětí) africkými migranty je vlastně běžné."

Předseda SPD v nedávném rozhovoru dokonce uvedl, že "rozsudky soudů v této věci jsou pro mě zcela nepřijatelné, protože v případě tohoto odporného činu afrického, nelegálního a muslimského migranta je trestní sazba dva až deset let. Odvolací soud se přiklonil ke spodní hranici trestu, což považuji za absolutní výsměch spravedlnosti v České republice. Není možné, aby šla patnáctiletá dívka po cestě v okolí svého bydliště za bílého dne a člověk, který tu nemá co pohledávat, ji znásilní a zničí jí život. Naopak by měl dostat ten nejvyšší trest, já si myslím, že je na místě zároveň kastrace. Vůbec nechápu, proč mu ještě máme platit nějaké léčení."

Jak to tehdy bylo?

V již dříve medializovaném soudním dokumentu byla popsaná výpověď šestnáctileté znásilněné dívky. Ta byla během hlavního líčení přehrána bez přítomnosti veřejnosti. Afričan ji nedaleko Lukavce chytil kolem ramen a měl ukázat na trávu. „Řekla mu: Ne, děkuji a chtěla jít dál. On ji chytil za rameno a shodil do trávy,“ psalo se v rozsudku. Násilníka se snažila dívka odstrčit a křičela o pomoc, pak však s obranou raději zanechala. „Snažila se ho odstrčit, ale on měl sílu. Měla velký strach, aby ji nezabil. Věděla, že snažit se utéct nemá smysl, proto se přestala bránit, jen ležela na trávě a chtěla, aby ji nechal být,“ psalo se dále v dokumentu. Po znásilnění jí ještě měl ukradnout telefon.

Dívka se dle rozsudku měla poté obléknout a zastavila projíždějící auto. Řidič následně zavolal policii, která násilníka po chvíli chytila. Diallo se policii dle zápisu nevzpíral a nesnažil se policii utéct.

Psali jsme: České ženy promluvily o obtěžování. Podle exministryně Kovářové odhalily zásadní věc Senátor Valenta: Jsme si všichni rovni?! Neukradl housky za 12, ale za 63 Kč. Pije, je schizofrenní, byl v podmínce... Web odmítá vztek nad 1,5 rokem „basy“ pro bezdomovce za krádež a 2 lety pro afrického mladíka za znásilnění Nemyl se, napadal spoluvězně, nechodil na záchod. „Schizofrenie,“ rozhodli znalci. Z tohohle zamrazí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.