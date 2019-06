Vsaďte si, jestli to Babiš ustojí. Bookmakeři vypsali kurzy

Ustojí premiér Andrej Babiš současnou situaci vyvolanou předběžnou auditní zprávou Evropské komise hovořící o jeho střetu zájmů? Vypadá to, že ano. Alespoň podle bookmakerů je nepravděpodobné, že by ministerský předseda odstoupil do konce června, a neočekávají ani, že by ve funkci nebyl na konci letošního roku. Stejně tak by ve funkci měla setrvat i šéfka justice Marie Benešová, píše server iDNES.cz.

Kurz sázkové kanceláře Tipsport na to, že by premiér podal demisi do 1. července, je aktuálně 1,03 : 1. „Lány řepky, kauza Čapí hnízdo a podezření z dalších neoprávněných čerpání dotací, střety zájmů ani mohutné demonstrace zřejmě křeslem premiéra nepohnou,“ hodnotí dění bookmaker Tipsportu Palo Boško, který se specializuje na politické sázky. Kurz na to, že Babiš odstoupí do začátku července, je nyní 8,61 : 1.

Předseda vlády by podle očekávání sázkařů měl ve funkci zůstat i v dalších měsících. Kurz na to, že neodstoupí do 1. září, je 1,11 : 1. A předpokládají, že ve funkci bude i na konci letošního roku, na to je kurz 1,53 : 1. Kurz proti je však asi čtyřikrát nižší než oproti Babišově konci do konce června, pouze 2,31 : 1. Vládní konec předsedy hnutí ANO bychom prý mohli očekávat v případě, že se budou objevovat další informace s funkcí premiéra neslučitelné a přidá se větší tlak institucí EU.

Ohroženě nevypadá ani budoucnost ministryně spravedlnosti Marie Benešové. „S podporou Andreje Babiše se na Ministerstvu spravedlnosti šéf do konce roku pravděpodobně měnit nebude. Ale kurzy tak daleko od sebe nejsou,“ uvedl Boško. Na to, že Benešová bude ministryní 31. prosince, je kurz 1,45 : 1, že ve funkci nebude, je kurz 2,52 : 1.

Původní zdroj ZDE.

Psali jsme: Dva Bakalovi novináři si povídali před kamerou. Babiš prý bude řádit čím dál více ČSSD: Pravidla platí pro všechny Babiš odmítl nápad Hamáčka. S Minářem z „Milionu“ se scházet nebude Pane premiére, vyhodíte ředitele Českých drah, ptala se poslankyně. Babiš neodpověděl, ale brutálně jej zkritizoval

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab