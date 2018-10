Vše to měli předem domluvené, udeřil Bohuslav Svoboda v ČT

Vznikající vláda v hlavním městě už od voleb řeší, kdo bude nakonec primátorem. To kritizuje poslanec a bývalý primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS), kterému všechny tyto dohady přijdou už směšné. V pořadu Interview na ČT24 si moderátorce Zuzaně Tvarůžkové postěžoval na to, že jako vítězové voleb v Praze byli vytlačení ze hry a nedošlo na jediné jednání. „Vše to měli předem domluvené,“ je přesvědčen poslanec, který zároveň vyvrátil, že by jejich předvolební kampaň byla protipirátská, jak mnozí vnímali.

Jako vítěz pražských voleb úvodem rozhovoru Svoboda předeslal, že se cítí výborně, jelikož vyhráli poprvé od roku 2006. Hořkou chuť tomuto vítězství dodává fakt, že to nestačilo. Svoboda je přesvědčen, že za jejich vítězstvím stojí také jeho velká snaha o to, aby se volby skutečně vyhrály. „Já to říkal, že vyhrajeme, i když mě všichni varovali, ať to neříkám, že mi to po volbách novináři spočítají,“ sdělil. Nakonec to ODS místo novinářů spočítali jiní.

I když vyhráli, ze hry byla nakonec vyšachováni. Podle Svobody to celé bylo předem dohodnuté. „Ještě před volbami se některá uskupení začala spojovat. Nezapomeňte, že je to kus bývalé koalice, která nám ty čtyři roky neúspěšným způsobem vládla,“ řekl.

Vadí mu na tom celém prý jediná věc. A sice že za normálních okolností má vítěz voleb mít právo hovořit a minimálně by s ním měli všichni alespoň komunikovat, což se nestalo. „Jestliže tu komunikaci úplně odmítli jako například pan Čižinský, tak to je trochu jiná situace než v Brně. Tam to sice byl takzvaný megapodraz, ale to jednání tam s vítězem voleb začalo,“ dodal.

To, co se stalo v Brně, prý nevnímá politicky jako nefér, protože se zkrátka mohlo ukázat, že jejich programy nejsou slučitelné. V Praze se podle jeho slov však nestalo ani to. „Nesměli jsme na žádném jednání prezentovat své vize a představy, aby se eventuální partneři rozhodli, zda ano, nebo ne. Bylo to o tom rozhodnutí už dopředu,“ kritizoval před kamerami České televize poslanec.

Moderátorka Zuzana Tvarůžková ale připomněla, že v Brně předseda tamní organizace hnutí ANO říkal, že však byli v podstatě dohodnutí a vše se změnilo přes noc. To si Svoboda tedy vysvětluje tím, že dohoda asi měla nějakou chybu. Za podstatné pokládá hlavně to, že tam nějaká domluva probíhala.

Pokud by to bylo tak, že se domlouvají a vyhrávají ti, co jsou si bližší, je to podle poslance snad ještě větší chyba. „Asi to tak ale je. Špatné je to proto, že jako komunální politici by měli mít jediný motiv pro svou činnost – prospěch města, kde nás občané zvolili za své zastupitele, abychom hájili jejich zájmy,“ zdůraznil Svoboda s tím, že v tom případě nemůže být jejich zájem to, že se někdo někde s někým domluví, ale to, aby se domluvili co nejlépe.

„Podívejte se na to, jak tam teď jednají. Jen se hádají o to, kdo bude primátorem,“ smál se Svoboda tomu, že do dnešního dne prakticky k ničemu nedospěli. „To je celé velmi žertovné. Pan Hřib říká, že primátor by měl být on, jelikož měl nejvíce hlasů v té koalici. Ale my jsme měli více hlasů v celé Praze,“ poukázal pobaveně na malý paradox s tím, že ve svém prohlášení každý říká něco jiného a očividně žádná dohoda neproběhla.

Poté se moderátorka zajímala o to, jaké si ODS vytvořila vztahy s hnutím Praha sobě, nebo s Piráty. Byla reálná šance se na něčem domluvit, když si připomeneme předvolební kampaň, kterou nejen Piráti vnímali tak, že byla ze strany ODS protipirátská? Otázala se Tvarůžková. Podle Svobody protipirátská rozhodně nebyla. „Je to určitá chyba, které jsme se dopustili. Sice jsem to nevytvářel já, ale domnívám se, že slovo anarchie je pro všechny naprosto jasné,“ uvedl a doplnil, že v překladu toto slovo znamená nevládnutí. „To slovo anarchie bylo v kampani použito proti koalici na radnici, protože ta opravdu nevládla,“ vysvětlil Svoboda.

