Všichni nás chválí za covid. Fiala vypustil ,,Čau lidi"

„Vítejte u Otázek a odpovědí z Kramářovy vily.“ Premiér a předseda ODS Petr Fiala spustil svou vlastní verzi pořadu „čau lidi“, ve kterém šéf hnutí ANO Andrej Babiš vykládá voličům svůj pohled na svět. Fiala celé své vystoupení pojal trochu jinak než Babiš a promluvil o covidu, o rostoucích cenách energií, o evropském Green Dealu a prozradil, co už jeho vláda nepřipustí. Oznámil také, že během několika týdnů může odstartovat tendr na dostavbu Dukovan. Nakonec prozradil, co mu jako premiérovi schází.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala se přes Facebook rozhodl promluvit k lidem. Po vzoru svého předchůdce a šéfa hnutí ANO natočil video, ve kterém hovořil o tématech, na která se ho prý lidé ptají. Na rozdíl od Babiše se přitom neoháněl grafy a nemalým množstvím dalších papírů o tom, jak byla jeho vláda dosud úspěšná. Ve funkci je relativně krátce. Zatím ještě ani neuplynulo sto dní, které mívají nové vlády na dobu hájení. Své vystoupení proto pojal poněkud jinak.

Spoluobčany přivítal v sídle premiéra, v Kramářově vile, odkud se prý chystá pravidelně promlouvat. „Vítejte u Otázek a odpovědí z Kramářovy vily,“ zahájil Fiala a pustil se rovnou do otázky covidu.

„Já myslím, že děláme všechno jinak, než ta předcházející vláda a že to lidé vidí a pociťují to na svých životech. My jsme řekli, že nepůjdeme cestou lockdownů, že nebudeme zavírat služby, že nebudeme zavírat školy a to také děláme. Řekli jsme, že nebude zmatená komunikace, že se každý ministr nebude vyjadřovat ke všemu, co ho napadne ve věci covidu, ale že ta sdělení půjdou z vlády vždycky v jedné chvíli, že bude mluvit premiér, ministr zdravotnictví, ministr vnitra, ti, co jsou příslušní, a že vláda bude dávat jasná sdělení o tom, co se chystá, a také je bude dávat včas. A to také děláme,“ postavil Fiala do kontrastu počínání svého kabinetu oproti vládě Andreje Babiše.

Podle Fialy kolem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) vznikl tým expertů, který vládě dává příslušná doporučení. Díky tomu vláda opatření načasovala přesně a ona teď fungují.

„Říkají mně to zaměstnavatelé i zaměstnanci, lidé z podniků: My najednou víme, na co se máme připravit a rozumíme tomu, co vláda dělá,“ pokračoval Fiala.

Je si prý vědom toho, že pro všechny je zvládnutí této covidové krize náročné a vláda se snaží občanům ulehčit alespoň tím, že vystupuje srozumitelně. A teď navíc může opatření postupně rozvolňovat. V restauracích už nebude nutné prokazovat se certifikátem o očkování či prodělání nemoci a tak podobně.

Po covidu se Fiala věnoval cenám energií a zdůraznil, že vláda se snaží pomoct těm, na které růst cen energií dopadá nejvíc. Na rozdíl od Babišovy vlády nepomáhá Fialův kabinet plošně, snížením DPH na nulu. Fiala upozornil, že lidem, kteří pomoc potřebují, by to nepomohlo dost a naopak by to pomohlo lidem, kteří to nepotřebují.

„Tady bych doporučil všem, ať se podívají na stránky o kterých už mluvil ministr práce a sociálních věcí Jurečka (KDU-ČSL), na stránky energetický příspěvek.cz, kde si lidé najdou všechny informace, které k tomu potřebují. A samozřejmě počítáme i s tím, že třeba část seniorů se úplně nekamarádí s internetem, tak dostanou informaci prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení dopisem v době, kdy budou dostávat důchod. Ke každému se dostane informace, jak si může zažádat o pomoc, když tu pomoc opravdu potřebuje,“ řekl Fiala.

Konstatoval, že už by se nemělo stávat, aby znenadání končili velcí dodavatelé energií. Napříště musí existovat jasná pravidla, např. regulace známé z finančního trhu, pro to, aby se neopakoval případ firmy Bohemia Energy. „Musí tu být něco, co dá lidem jistotu, že tohle už stát nepřipustí,“ uvedl Fiala.

Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska považuje Fiala za zásadní, že Česko bude moct využít ve své energetické politice jadernou energii. „To se podařilo, ale musím říct, že to stálo velké diplomatické úsilí. Prakticky hned po nástupu nové vlády jsem se po jmenování vlády obrátil na předsedkyni Evropské komise Ursulou von der Leyenovou dopisem, kde jsem se pokusil vysvětlit, jak je jádro pro Česko důležité. My musíme akceptovat to, že naši přátelé v EU mají jiné zájmy, ale musíme jim dokázat vysvětlit naše zájmy a prosadit to, co pomůže českým občanům,“ upozornil Fiala.

„Během několika týdnů jsme připraveni zahájit tendr na dostavbu Dukovan,“ zaznělo od premiéra s tím, že to mohly a měly udělat už předchozí vlády. Kvůli nim prý teď máme zpoždění.

EU se podle něj musí postarat o to, aby se v důsledku Green Dealu nedostali lidé do energetické chudoby.

Věnoval pozornost inflaci. A tady uhodil na Babiše přímo. Zdůraznil totiž, že na jedné straně inflaci ovlivňují mezinárodní vlivy, ale pak tu hraje roli také nezodpovědné hospodaření Babišovy vlády, které inflační spirálu roztáčí dál.

„Já si pamatuju, jak jsem měl předvolební debaty s Andrejem Babišem, tehdejším premiérem, tak jsem ho varoval před drahotou a taky před inflací, protože jsem poslouchal, co říkají ekonomové. Ale on říkal, že to bude pár procent, to se nic nestane. A já jsem říkal: ne, ekonomové říkají, že se můžeme dostat nad 6 procent a že to bude problém. Tehdy říkal Andrej Babiš, že straším, ale pravdu jsem měl bohužel já,“ zaznělo od Fialy.

Boj s inflací je podle něj během na dlouhou trať a to první, co v tomto boji musí vláda udělat, je připravit zodpovědný rozpočet, ve kterém bude stát šetřit na sobě, na počtu úředníků, nikoli na občanech.

Nakonec prozradil, že rád řídí auta, odpočívá u toho. Ale je si vědom toho, že jako premiér toho sám moc v autě nenajezdí, takže mu to bude chybět.

„Víte, já hrozně rád řídím auto. Celý život jsem řídil a řídil jsem ve spoustě zemí, odpočívám u toho a baví mě to. Ale tohle úplně není slučitelné s funkcí premiéra, musí se dodržovat určitá pravidla, i ohledně bezpečnosti. Já to chápu, respektuji to, ale takové to volné řízení, to je něco, co asi budu postrádat,“ uzavřel Fiala.

