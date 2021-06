Všichni vidíme, proč to pan Okamura zastává, posmívala se Pekarová. Pak ji pobavilo „Babišovo Palermo“

reklama

„Pandemie nezmizela, jsme naivní, pokud si to myslíme,“ upozorňuje epidemiolog Rastislav Maďar. Odborníci varují před dalším zavíráním české ekonomiky. Ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy tyto černé scénáře nevyloučil. „Nelze další zavírání vyloučit, musíme udělat vše proto, aby to nenastalo. Stoprocentní jistotu nemá nikdo,“ zmínil, že vláda má pro případnou podzimní vlnu plán. Například motivovat k očkování, pokračovat v testování, dodržovat pravidla v rámci projektu Bezpečná restaurace.

Předsedkyně TOP 09 namítla, že vláda nebudí dojem, že by byla připravena. „Vláda musí počítat s tím, že se budou vracet lidé z dovolených, přijdou další mutace, například indická. Nesmíme to podcenit. Je třeba zrychlit očkování. Vláda musí mít také plán, jako bude vypadat zahájení školního roku, jak budou chodit děti do škol. Nesmí přijít zavření škol, provozoven, služeb a obchodu. To vláda měla dělat dávno, a nedělala to dostatečně,“ konstatovala.

O očkování však klesá zájem, především u mladých lidí. Ministr Havlíček zalitoval, že se například hokejista Jaromír Jágr odmítl zapojit do očkovací kampaně, což může mít na lidi velký vliv. „Samozřejmě že každá významná osobnost, která je vzorem, by se měla chovat tak, že by měla motivovat lidi kolem sebe a jít příkladem,“ uvedl.

Příkladem nejde Okamura, který se rovněž odmítá očkovat. „Nejsem proti, ale nejde podle mě o tak závažnou nemoc, jako byl mor, který vyhladil miliony lidí. Cítím se zdravý a mám dobrou imunitu. Očkování má být dobrovolné,“ vysvětlil. Vláda podle něj ohrožovala lidi víc než on. Uvedl, že Česko má až 30 tisíc obětí na covid, protože vláda chybně aplikovala protiepidemická opatření.

„Všichni vidíme, proč pan Okamura zastává tento postoj. Ví, že je tu část společnosti, která má takový postoj také. On se snaží ji tím oslovit,“ uvedla Pekarová Adamová s tím, že to, že se cítí zdravý, neznamená, že nemůže nakazit lidi okolo sebe. Sama se již nechala v týdnu proti nemoci covidu-19 naočkovat.

Šéf SPD kritizoval, že je špatně nastavena i motivace k očkování. „Postupně se jen snažíte omezovat základní lidská práva daná ústavou,“ uhodil na člena vlády Havlíčka, že neočkovaní lidé jsou diskriminováni.

Ten reagoval slovy: „Váš přístup mě mrzí, není to diskriminace. Nevíte, koho dalšího můžete nakazit, je to pro vás jen pohodlné. Svoboda každého končí tam, kde začne ohrožovat další,“ zdůraznil s tím, že jsme v pandemické válce.

Pozastavili se také u covid pasů. Sněmovna ve středu odmítla schvalovat vládní předlohu o vydávání takzvaných covidových certifikátů navzdory naléhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Podle většiny opozice je novela nadbytečná, část poslanců v čele s SPD ji zcela odmítá. Na základě hlasování se tak mimořádná schůze k předloze nekonala. Opozičním politikům vadilo mimo jiné to, že by lidé museli sdílet svá osobní a zdravotní data.

„Není třeba dalších průkazů a kontroly lidí. Cestovat se dá i bez covid pasu. Neukrajujme svobody lidí na základě covidové paniky a neomezujme zdravé lidi dalšími průkazy. Známe státní byrokracii; pak si je budou muset brát lidi i na zábavy, a už se jen tak nezbavíme toho, co se jednou zavede,“ varoval Okamura.

Havlíček oponoval, že o žádnou kontrolu a sbírání dat nejde. „Jsme ve 21. století, tady nikdo nikoho nešpízuje. Je to jen rychlá pomůcka v rámci Evropy, vše by bylo na jednom místě,“ vyzdvihoval pozitiva covid pasu.

Stranou nezůstal ani střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Konkrétně právně nezávazná rezoluce europoslanců, která vyzývá orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu vůči dotacím pro holding Agrofert.

„Je to samozřejmě politické hlasování. Není to nic nového, situace se opět opakuje,“ naznačil, že se tak děje pravidelně před volbami. „Je to právně nezávazná rezoluce. Jediný, kdo to může rozsoudit, protože to je poměrně náročná diskuse o tom, jestli to je, nebo není střet zájmů, podle našeho názoru je Evropský soudní dvůr,“ zdůraznil.

„Jde o evropské peníze, peníze daňových poplatníků z Evropské unie. Myslím, že ani českým občanům by se nelíbilo, kdyby dotovali byznys premiéra nějaké země,“ reagovala na jeho slova předsedkyně TOP 09.

„Nikdo nezakazuje Babišovi být premiérem nebo vlastnit Agrofert, ani na něj čerpat dotace, nelze to ale zároveň,“ doplnila. „Pan Babiš umí skvěle jak na jedné straně fňukat, tak na druhé kopat. Předvádí to dobře vůči koalici SPOLU a koalici Pirátů a STAN.“

„Absurdní diskuse. Že jsme si na ochranu peněz českých občanů nevzpomněli, když se tady v igelitkách předávaly miliony korun a bylo tu cinklé úplně všechno,“ rozčílil se Havlíček, že bylo zkorumpované téměř vše.

Tím Pekarové Adamové nahrál na smeč: „Že se v tom Palermu Babišovi tak skvěle podnikalo, když to bylo tak strašné, jako to líčíte. Babišovi evropské peníze nesmrdí,“ smála se a dodala, že je paradoxní, že Babiš dnes označuje Evropský parlament za zbytečný a příliš drahý.

Podle předsedy SPD by měly o záležitosti rozhodnout české soudy. „Nás nezajímá Babiš jako osoba. Ale to, aby činy českých občanů, které se stanou v České republice podle českých zákonů, posuzovaly české orgány. SPD se odmítá řídit podle toho, co nám diktují cizinci, který neumí ani česky,“ rozčílil se nad tím, že o nás hlasují v Bruselu.

Závěrem se zúčastnění věnovali blížícím se volbám. Ministr Havlíček povede kandidátku v Jihočeském kraji, kde bude ANO hledat partnera pro případné sestavování vlády. Jména nechtěl předem uvádět. „Koalice se sestavují po volbách, až pak se budou rozdávat karty,“ uvedl.

Nato Markéta Pekarová Adamová naznačila, že jisté je, že se premiér Babiš velmi vymezuje vůči Pirátům. „Hnutí ANO se ve své kampani místo nabídky voličům uchyluje ke strašení před imaginárními imigranty. Mohou se s panem Okamurou chytnout za ruku a jít na české hranice a tam ty migranty, kteří k nám chtějí, hledat. Je to jen strašení,“ rýpla si na závěr.

