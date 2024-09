Všude povodně nejsou, napsal novinář Kamberský. A vrhli se na něj

„Karlovarský a většina Severočeského kraje má prožít běžný víkend, Plzeňský kraj a zbytek Severočeského má hlášen jen nízký stupeň nebezpečí. Tak proč zde plašit a rušit vesnická posvícení?“ ptal se ve svém středečním komentáři Petr Kamberský.

„Čtení denního zpravodajství je jako sledování jedné velké katastrofy. Co si počít třeba se zprávou: ,Karlovarský kraj svolal preventivně povodňovou komisi, i když podle předpovědi by intenzivní déšť neměl region zasáhnout‘? Co si myslet o středočeských městech a vesnicích, které ruší veškerý program, i když je čeká jen studený a deštivý víkend? V Praze má stoupnout hladina Vltavy o šedesát centimetrů, tedy bude asi třeba zaplavena část náplavky. Ale to fakt není žádná tragédie,“ hledal Kamberský smysl v panice, která se vyvolávala na území celé České republiky, když meteorologické modely jasně ukazovaly, že ve zmíněných částech země žádná apokalypsa nehrozí.

„Takže vy tvrdíte, že ČHMÚ na politickou objednávku vládních stran naschvál vydal nejvyšší stupně výstrahy pro většinu území, protože budou volby?“ ozvalo se v odpovědi. „Že se do zpochybňování autorit pustí rádi Ruskem placení trollové, tomu se nedivím, ale že to udělá novinář z lidovek, to... Ale vlastně nic,“ zazněl další odsudek.

I po propuknutí povodní na Moravě a v jižních Čechách by Kamberský na svém středečním komentáři nic neměnil. „Nevím, proč měnit jediné písmeno: Komentář byl o tom, že mediální a politická reakce neodpovídá tomu, co predikují známé meteorologické a hydrologické modely, k nimž jsem měl přístup, tedy ČHMÚ a částečně ECMWF,“ napsal Kamberský v odpovědi na kritiku ze všech stran.

„Je nesmysl upouštět Ohři, svolávat povodňovou komisi v Karlových Varech, rušit posvícení ve středních Čechách, plašit lidi ve většině Čech, nacvičovat evakuaci činžáků v Praze,“ poukazoval na nesmyslnost vyvolávání paniky po celé České republice.

„Možná bych přeházel odstavce, aby to bylo zřetelnější: Průser hrozí v Jeseníku a jinde na Moravě, posléze se ukázalo, že i v Jižních Čechách. Možná bych explicitně dodal: ,Čím víc panikaříme tam, kde nic nehrozí, tím více nám bude scházet pozornost, lidé i zdroje tam, kde je fakt průser‘, což bylo implicitním sdělením textu,“ dodal Kamberský.

„Ano, někdo to četl jako hate stylu ,nic se neděje‘. Ale sorry, i při opakovaném čtení to tam nevidím. Ten text říká: ,Na většině území se nic neděje, nebo nic mimořádného‘. Říká: ,Abychom si rozuměli, určitě je lepší postavit protipovodňovou stěnu než poslat všechny záchranáře na dovolenou‘,“ vrací se Kamberský ke svému původnímu komentáři.

Napsal, že je v pořádku, že se k tomu vyjadřuje premiér české vlády a varuje před povodněmi. „Jeho předchůdce by dost možná v této chvíli sám osobně před kamerami upouštěl vodu z Orlíku,“ poznamenal jízlivě Kamberský.

A poukázal na to, že internet slouží i jako zvýrazňovač emocí a pocitů. „Internety zjevně patří sdílení a amplifikování emocí, nikoli diskusi. Jinak by nám přišlo divné, proč musí Člověk v tísni dokupovat pytle s pískem pro území, kde je průser a přišlo by nám divné dělat poplašná cvičení tam, kde ,jen‘ prší,“ napsal na facebooku Kamberský.

Na závěr poukázal na to, že kdo nejde se stádem, je sám proti sobě. „Ale sociální média jsou místem sdílení a násobení aktuálních pocitů, a kdo nejede na jejich vlně, sám si určil ortel,“ uzavřel Kamberský.