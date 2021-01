Vy jste ODS, a váš bývalý předseda... Kroužková dusila docenta Svobodu Klausem

Nový týden odstartovala další kauza porušování vládních opatření proti šíření koronaviru mezi politiky. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička se vzdal křesla poslance za hnutí ANO kvůli účasti na oslavě v teplickém hotelu. Podle lékaře a poslance ODS Bohuslava Svobody je to nedostačující, přijít by měla rezignace i na post šéfa Národní sportovní agentury. „Je to pohrdání, zneužívání postavení, zločin,“ řekl Svoboda v pořadu Interview na ČT24 na adresu politiků, kteří dávají špatný příklad, může za to především i Babišův kabinet. K porušování pravidel podle něj zneužívá své výjimečné postavení i exprezident Václav Klaus, přičemž jeho cílem je získání popularity. Studiem se nesla slova o papalášství.

Že Hnilička rezignoval na funkci poslance, je naprosto nedostačující,“ reaguje na mejdan v Teplicích Svoboda. „Rezignoval na post poslance, ale mnohem zásadnější je post národního koordinátora, to je věc, které se účast na mejdanu přímo dotýká,“ naznačil Svoboda, jaká rezignace by ze strany Hniličky měla ještě následovat.

Hnilička dorazil do teplického hotelu na narozeniny bývalého politika ČSSD Petra Bendy, gratulovat mu přišel například i expremiér Jiří Paroubek. Kromě nich byl na akci také místopředseda Rady ČT Jiří Šlégr.

Pánové párty omlouvají tím, že šlo o pracovní poradu. Že se tak děje, Svoboda vyčítá především vládě. „Vzniklo to tím, že veškerá rozhodnutí vlády jsou neurčitá a nejistá. Neustále se pohybují zleva doprava,“ řekl, že pro podnikatele je velmi obtížné se s něčím takovým vyrovnávat. „A když vláda definuje, že existuje něco jako pracovní porada, která je možná, otevírá něčemu takovému prostor,“ dodal, že taková věc se snadno zneužije.

„Jestliže chci být zásadový a přísný, tak každá výjimka, jak říkala má babička, je cesta do pekel. Je to to samé jako vyšehradská kauza,“ podotkl poslanec ODS, který zároveň připustil, že je to i o osobním přístupu a morálce.

„Myslí si tito lidé, že jsou něco víc než ostatní, je to papalášství?“ zajímala se následně moderátorka Barbora Kroužková pozastavující se nad tím, že se podobná chyba děje opakovaně. „Je to pohrdání vším, zneužívání svého postavení. Mysleli, že to projde, že se nemůže nic stát. Nedovedu si představit, že by vzdělaný, dospělý a myslící člověk tohle jinak dělal,“ odpověděl Svoboda.

V návaznosti na to byl vyzván, zda za vzdělaného, dospělého a myslícího člověka považuje v tomto případě exprezidenta Václava Klause. „Jeho přítomnost na Staroměstském náměstí bez roušky považuji za nedodržení základních principů, podle kterých bychom nyní měli žít. Nemohu to ale brát tak, že to dělá někdo z ODS,“ připomněl, že k jeho straně Klaus starší už dávno nepatří.

„Každý, kdo porušuje tato pravidla, se dopouští zločinu na ostatních, protože je může nakazit,“ pokračoval politik. Opět mu bylo připomenuto chování Klause staršího. „Je to problém jeho a jeho výjimečné osobnosti, jeho výjimečného postavení,“ pokračoval Svoboda, načež byl přerušen pobavenou moderátorkou: „No, počkejte, takže je to papaláš...? Výjimečné postavení, když se bavíme o porušování pravidel,“ podotkla. „Zneužívá své výjimečné postavení,“ zopakoval Svoboda.

Jedním dechem přidal vysvětlení, proč nejspíše Klaus starší tak činí: „Nejspíše se snaží dosáhnout popularity u specifické skupiny lidí. Já tomu ne úplně rozumím,“ zdůraznil, že je potřeba ukrajovat ze své svobody, abychom válku vyhráli. „Kdo si to neuvědomí a nerespektuje, je člověk, kterému naprosto chybějí etické principy, nebo nemá rozum,“ doplnil.

Okomentoval také rezignaci koordinátora očkování proti covidu-19 Zdeňka Blahuty. „Jeho výroky a rozhodnutí byly takové... nebylo z nich znát, že by si za nimi stál. Jeho pozice byla jistě velmi náročná,“ usoudil poslanec Bohuslav Svoboda.

