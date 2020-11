Vy jste zničili státní rozpočet! Fiala vytočil Hamáčka. A pak se jen smál pod rouškou

reklama

Hamáček hned na úvod prozradil, že se na vládě vedla rozsáhlá diskuse o rozvolňování. „Ta diskuse byla obsáhlá. Pan ministr Blatný nás informoval o tom, že podle těch modelů, které má, bude pokles epidemie pokračovat,“ sdělil Hamáček do kamer.

Nakonec ho prý přesvědčilo, že lidé musí mít čas si nakoupit na Vánoce, a kdyby se otevřelo ještě později, lidé by se až příliš mačkali v obchodech. „Toto je rozumný kompromis, který umožní absolvovat ještě jeden nákupní víkend před Vánocemi. Já věřím, že si to lidé nějak rozfázují,“ pravil Hamáček.

Vláda podle něj postupuje podle systému PES, ale Hamáček k tomu dodal jednu větu: „PES není dogma,“ pravil. Proto se může stát, že školy otevřou až o 2 dny později na rotační výuku, aby se na to stačily připravit.

Fiala je rád, že země se vrací k alespoň trochu normálnímu životu. Neodpustil si však jedno rýpnutí do vlády.

„Já jsem rád, že se posouváme a že se můžeme vracet k normálnímu životu,“ poznamenal Fiala. „Snad tím čtvrtkem skončí ta diskriminace malých prodejců a malých prodejen. My jsme na to upozorňovali. Nejen my, ale existuje na to usnesení Sněmovny, aby s tím vláda něco udělala. I když s tím nakonec nic neudělala,“ podotkl Fiala,“

Poté znovu zopakoval, že je rád, že se země vrací k normálnímu životu „Já se budu moct jít zase ostříhat. Současně bych těm lidem chtěl říct – buďme odpovědní, protože třetí vlnu už si nemůžeme dovolit, to už by byla úplná katastrofa,“ varoval Fiala.

Pánové se poté shodli na tom, že minimálně v prvním stupni systému PES by neměl být nezbytný nouzový stav. Hamáček prozradil, že na úpravě systému PES v tomto smyslu se pracuje. Hamáček se však také obává, aby to nefungovalo tak, že v jednom kraji bude vyšší stupeň než v jiném kraji, protože pak by to znamenalo, že občané z rizikového kraje se nahrnou do obchodů v kraji méně rizikovém, což v tom méně rizikovém nakonec pak situaci zhorší. Proto systém PES od 3. stupně výš funguje jako plošný nástroj.

Když se znovu dostal ke slovu Fiala, konstatoval, že má pochopení pro zoufalství lidí. „Pro tohle zoufalství musíme mít pochopení. ... Jsou tu opatření, která nemusela být. Podívejte se na ta opatření diskriminující malé obchodníky. Tohle opatření nemělo zdravotní důvody. Prostě nemělo,“ konstatoval předseda ODS.

Hamáček vládu bránil: „Malé obchody se zavřely proto, aby lidé necestovali víc, než je absolutně nezbytné. Může to být diskutabilní, ale ten hlavní argument byl, maximálně omezit mobilitu obyvatelstva,“ vysvětloval předseda Ústředního krizového štábu a ministr vnitra.

Poté popsal, jak bude probíhat dobrovolné testování antigenními testy. Vše bude fungovat na již známých odběrných místech přes rezervační systém. Pokud u někkoho výjde antigenní test pozitivní, bude následovat PCR test, a pokud bude pozitivní i ten, člověk zamíří do karantény.

Fiala volal po tom, aby se navýšilo množství míst, kde bude možné se otestovat. „Když se podíváte třeba do Německa, tak tam se můžete otestovat na více místech za peníze, nebo půjdete ke svému praktickému lékaři a ten vás otestuje zadarmo,“ konstatoval Fiala. Lidé by se podle něj měli nechat otestovat než pojedou na vánoční návštěvu za svými rodiči či prarodiči. Hamáček v tomto dal Fialovi za pravdu.

„Já věřím v zodpovědnost lidí,“ řekli krátce po sobě jak Hamáček, tak Fiala. Ale ten systém musí být jednoduchý,“ dodal Fiala vzápětí.

V druhé polovině debaty došlo na ostrou přestřelku kolem daní. ANO, ODS, SPD a komunisté odhlasovali ve Sněmovně snížení daní pro zaměstnance na 15 a 23 procent.

„Já nerad vynáším věci z uzavřených jednání, ale i pan premiér říkal, že si nejí jist, má-li ten svůj návrh do Sněmovny dát, nebo nedat. Pak mu někdo poradil, ať to tam dá,“ konstatoval Hamáček, s tím, že ČSSD je pro nastavení na 19 a 23 procent. „Hnutí ANO prostě ODS splnilo sen o rovné dani za cenu destrukce státního rozpočtu. Celé to dopadlo špatně, pan ŕemiér říká, že je to katastrofa. Já si to myslím taky. Teď je třeba to napravit,“ konstatoval Hamáček.

Na snížení daní se podle Hamáčka ukazuje, jak by mohla vypadat příští vládní koalice ANO a ODS

A Fiala se neudržel: „Kdybychom neměli ty roušky, tak by občané viděli, jak se usmívám. O koalici s premiérem Babišem mi tady mluví člověk, který je s ním v koalici už druhé volební období,“ pravil Fiala.

Poté zdůraznil, že ODS dlouhodobě slibuje zaměstnancům nižší daně, teď byla možnost tento slib naplnit, tak ODS po této možnosti sáhla. To ale prý neznamená, že by ODS jednala rozpočtově nezodpovědně. „Loni jsme předložili návrh jak ušetřit 46 miliard. Velmi konkrétně, letos to uděláme taky,“ sliboval Fiala.

Zdůrazňoval také, že stojí za to snižovat lidem daně, protože lidé lépe vědí, co se svými penězi udělají. „Lidé mohou se svými penězi nakládat. To je správná cesta,“ řekl Fiala.

„Vy mluvíte jak na přednášce,“ ozval se Hamáček.

„Já nemluvím jako na přednášce. Já mluvím k lidem, kteří od února uvidí, že mají víc,“ bránil se Fiala.

Nemlčel však ani Hamáček. „Pane předsedo, můžu taky říct pár slov? Já bych rád taky řekl pár slov,“ rozčílil se v jednu chvíli předseda ČSSD.

„Ale vy nikde v programu nemáte napsáno, že si na to snížení daní půjdete půjčit a že rozvolníte zákon o rozpočtové odpovědnosti,“ vypálil na Fialu Hamáček. „Vy jste si prostě chtěli splnit svůj sen o rovné dani, ale za cenu destrukce státního a veřejných rozpočtů,“ šil dál Hamáček do Fialy.

„Ta konstrukce snížení daní je přece taková, že pokud někomu chcete přidat tisícovku, tak těm nejbohatším přidáte deset tisíc. Ten váš návrh je nespravedlivý a pomáhá nejbohatším,“ rozčiloval se dál Hamáček, s tím, že v době konjunktury musela vláda ČSSD zalepovat díry, které vytvořily vlády ODS – a když už se podařili něco z toho napravit a investovat např. do nové hasičské techniky – ODS najednou vytváří nové díry...

Fiala se na Hamáčka obořil, že ČSSD se tváří, že ví líp než sami lidé, co dělat se svými penězi. „Jenom my – stát – víme, jak je rozdělit. To prostě není pravda,“ rozčiloval se předseda ODS, jenž zdůraznil, že vláda ANO a ČSSD měla v časech konjunktury k dispozici objemný balík peněz, s nímž neuměla odpovídajícím způsobem naložit.

Hamáček však neustoupil a zdůraznil, že podle ekonomů je lepší snižovat daně cestou slevy na poplatníka – a ne nastavením rovné daně na 15 procent. „Všichni to říkají, ale vám to nesedí do toho ideologického kolečka, se kterým točil už poslanec (Vlastimil) Tlustý,“ vypálil Hamáček.

„Lidé v únoru uvidí, kdo jim opravdu pomáhá,“ kontroval Fiala.

Debatu tím uzavřel.

