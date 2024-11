Vy myslíte na lidi? My pro ně pracujeme, jela Decroix z ODS

Věra Kovářová ve vysílání potvrdila, že by na pátek mohlo být hlasování o důchodech zařazeno jako pevný bod k hlasování. „Myslím, že to hlasování má svůj plán. Shodli jsme se na tom, že bychom to zařadili na příští pátek," sdělila Kovářová. Opoziční politici hovořili k tématu na plénu Sněmovny 66 hodin.

„Snažíme se dělat zodpovědnou politiku a myslet na ty, kterým je dnes 30 až 40 let, aby měli nějaké důchody. Víme, že opozice nechce jednat o důchodové reformě,“ podotkla Kovářová. – Juchelka však odmítl, že by opozice nechtěla jednat o důchodové reformě.

Dva pozměňovací návrhy jsou v současné době přitom rozbuškou i ve vládní koalici. Lidovci totiž nechtějí omezit redukci náročných profesí. Jak se s nimi chce koalice dohodnout? „Diskuse o důchodové reformě byla zahájena před lety. Řeší se mnoho parametrů. Dva pozměňovací návrhy nenazývám rozbuškou, ale běžným legislativním procesem. Je třeba reagovat na to, aby byl systém udržitelný, ale i spravedlivý. Aby důchody uhradily základní životní potřeby,“ řekla Decroix. „Po 30 letech je to změna,“ dodala k důchodové reformě.

„Moje spravedlivá reforma byla o tom, že musíme peníze sehnat jinde. Ne, že budeme lidi držet pod krkem, nutit je pracovat, i když nemohou,“ poznamenala k důchodům Maláčová. „Po téhle vládě tu spoušť, to dáme zase dohromady, protože lidé nevydrží tak dlouho pracovat,“ míní Maláčová.

„Osm let jste měli na to, připravit důchodovou reformu. Ta spoušť znamená ve vašem případě zrušení druhého pilíře. Pokud říkáte, že chcete pokračovat tím způsobem, jakým jste navrhovali, je dalších osm let bez důchodové reformy. A zásadně se musím ohradit proti tomu, že současná vláda nemyslí na občany. My na ně myslíme,“ podotkla Kovářová.

„K tomu, aby se udělala reforma, nestačí jen mávat a říkat ‚já jsem udělala spravedlivou reformu‘. No, nic se neudělalo! Nic tady není na stole. K tomu, aby se něco stalo, je potřeba si stoupnout, odpracovat to, napsat to a následně také říct veřejnosti," sdělila Decroix, která podle svých slov slyšela podcast, kde paní Maláčová hovořila o tom, že důchodová reforma je sněžným mužem, ‚všichni o ní mluví, ale nikdo ji neviděl‘. Je vidět, jak levice vnímá důchodovou reformu. Nevím, kam zařadit hnutí ANO, protože to se rozhoduje podle toho, jak se vzbudí," dodala Decroix – načež Juchelka pronesl: „Catch-all-party.“

„Sliby, sliby, sliby. Sociální demokracie myslí na lidi – my pro ně pracujeme,“ pokračovala Decroix.

Maláčová se bránila, že v příštích 40 letech je potřeba dostat do důchodového systému 3-4 procenta. „Nebude to z dalšího zdanění práce. Pracující lidé jsou zdaněni až moc,“ řekla Maláčová, podle níž by se měly vybírat daně například od nadnárodních korporací, které v Česku daně neplatí.

„Paní Decroix mě vytáčí, ta se tváří jako pravicová politička – ale svými hlasy uzákonila navyšování odvodů, které od příštího budou drtit rozpočty osob samostatně výdělečně činných,“ poukázal následně Juchelka.

Když se moderátorka Jany Maláčové ptala, zda si umí představit vládu například s hnutím ANO, ta odpověděla: „Důležité je dostat se do Poslanecké sněmovny, pak je možné se bavit o sestavování vlády. A já se k sestatování vlády vyjádřím poté, co budeme mít 3krát po sobě osm procent v předvolebních průzkumech,“ podotkla.

