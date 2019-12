Vy si klidně volte a my z náměstí rozhodneme, kdo povládne? Ne! Foldyna naložil chvilkařům, i za bordel v Praze

ROZHOVOR „Protože demonstranti nemají respekt k výsledku demokratických a svobodných voleb, není překvapivé, že nemají respekt ani k cizímu majetku,“ tvrdí o projevech demonstrantů a pomalované ceduli ČSSD poslanec a sociální demokrat Jaroslav Foldyna. K popsaným chodníkům s ironií podotýká, že když křídou malují po chodnících i malé děti, proč by to nemohli dělat demonstranti? Podle Foldyny je to lepší než zapalovat auta nebo rozbíjet výlohy. Opoziční TOP 09, Piráti, ODS, STAN a KDU-ČSL je hezká skupinka – taková moderní, protinárodní, eurohujerská Národní fronta. Tu voliči jistě ocení.

Zhodnoťte, prosím, ze svého pohledu poslední demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii…

O něco vzrostla míra agresivity „milionchvilkařů“, ale jinak se demonstrace nijak výrazně nelišily od těch předchozích. Stále jsou zde nějací lidé, kteří chtějí změnit rozložení politických sil v zemi, aniž se obtěžují zeptat voličů, zda s tím souhlasí. Anketa Vítate vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 88% Ne 6% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 11234 lidí

Po té větší demonstraci – 16. listopadu – zůstaly opět výzvy k odstoupení premiéra. To nyní ještě vygradovalo auditem a obnoveným trestním stíháním. Je podle vás rezignace Andreje Babiše namístě?

Pokud se v materiálech, jež nám poslala Evropská komise, objevují nějaké nové a zásadní skutečnosti, například že Andrej Babiš nějak profitoval z vytunelování OKD či něco podobného, tak by rezignace premiéra a následně předčasné volby byly namístě. Jinak je to nesmysl. Lidé v roce 2017 dobře věděli, koho volí. Jenže milionchvilkaři říkají: Klidně si můžete volit, ale o tom, kdo bude premiér, kdo ministr a jaká bude vládní agenda, chceme rozhodovat my.

Po demonstraci zůstaly různé projevy lehčího vandalismu jako křídami pomalované chodníky. Nápisům ale neušla ani cedule ČSSD, na níž se objevily nápisy: „Hamáčku, styď se“, „Kolaboranti!“, „Díky a demisi“ nebo „svědomí děvky“. Jak to vnímáte?

Jde pouze o emotivní, nicneříkající výkřiky, ale i na ně má každý právo. Křídou malují po chodnících i malé děti, tak proč by to nemohli dělat demonstranti, zvlášť když mnozí jsou skoro ještě v dětském věku? Je to lepší, než kdyby zapalovali auta nebo rozbíjeli výlohy.

Odnáší podle vás ČSSD koalici s Babišem poklesem voličů? O ostatních důvodech jsme se spolu bavili už předtím…

Pokles voličských preferencí je důsledkem dlouhodobě špatné politiky ČSSD, nikoli důsledkem koalice s hnutím ANO. I když v nějaké míře asi také. Ale... když dlouhodobě vnucujete lidem něco, co nechtějí, tak vás nebudou volit, ať jste v koalici s kýmkoli. Další věcí jsou osoby, které dnes ČSSD reprezentují. Pro mnohé z nich neexistuje přiléhavější výraz než kreatury. Některé jsou směšné, jiné nebezpečné, v každém případě však nevolitelné.

Jak by podle vás měla sociální demokracie na aktuální potíže premiéra ideálně reagovat?

Jak už jsem řekl; pokud se ohledně Andreje Babiše neobjeví nějaké nové a závažné informace, tak premiér nemá jiné potíže, než jaké měl, když ČSSD vstupovala do vlády. Proto sociální demokracie nemá důvod jakkoli reagovat. ČSSD by měla vyřešit především své vlastní, a nutno říci, že závažné, ideové a personální problémy. Jinak zanikne.

Nápis nesla i cedule České národní banky, kam někdo napsal: „Babiši, vrať ty prachy!“ Pomalované bylo také hlavní nádraží a další místa. Jak tedy vnímáte podobné projevy demonstrujících?

Protože demonstranti nemají respekt k výsledku demokratických a svobodných voleb, není překvapivé, že nemají respekt ani k cizímu majetku.

Centrem jejich pozornosti se stala i dodávka iDNES.cz, kterou popsali: „Pravda se nekupuje!“, „Pište pravdu“ a podobně. Dodávka navíc byla opatřena řadou cedulí s nápisem Demisi! Došlo dokonce ke spekulacím na sociálních sítích, že mělo jít o provokaci a čekalo se, že to vůz odnese více. „Bejt to ve Francii, už pečem špekáčky,“ odpovídal na sociální síti uživatel Michal Vocka. Jak hodnotíte mírnost demonstrantů?

Nevím, kdo je Michal Vocka. Vzhledem k tomu, že v iDNES psali například o hospodaření České televize jako o vyrovnaném, tak požadavek, aby iDNES psala pravdu, chápu a ztotožňuji se s ním. Co se týká mírnosti demonstrantů, jejich požadavek, aby legitimita politické moci nevycházela z výsledku svobodných voleb, ale z vůle toho, kdo umí víc křičet, nepovažuji za umírněný.

Co říkáte tomu, že na demonstraci se objevují již běžně opoziční politici a fotí se s demonstranty? Mezi transparenty nechybí modré: „ODS je s vámi!“ Je taková opoziční aktivita v pořádku? Využívají politici situace?

ODS je s vámi, Piráti jsou s vámi, TOP 09 je s vámi, STAN je s vámi a vlastně i ČSSD je s vámi, protože je s vámi i třeba kolega Dolínek a Petříček – i když ten je vlastně i s těmi, co nejsou s vámi, protože rád cestuje a tancuje s oštěpem v ruce. Vypadá to, že všichni jsou s vámi… o ty zhruba tři procenta voličů, které se scházejí na demonstracích, je docela rvačka. Alespoň se ale vše vyjasňuje. Strany, které ve volbách příliš neuspěly, pokračují v kampani a doufají, že vše zúročí ve volbách příštích. Osobně na tom nevidím nic špatného, jen nerozumím chování ČSSD. Na to jsem však už zvyklý. Asi nejvíc se mi líbí spolupráce Pirátů a ODS. Levicoví extremisté a kdysi konzervativní strana… jen by mě zajímalo, zda koaliční smlouvu budou podepisovat v nějakém squatu, nebo v paláci pana Janouška. TOP 09, Piráti, ODS, STAN a KDU-ČSL je hezká skupinka – taková moderní, protinárodní, eurohujerská Národní fronta. Tu voliči jistě ocení.

