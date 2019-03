Vy už jste se nenarodili jako Češi, říká Pospíšil o mladých

Anketa Pro koho byste hlasovali ve 2. kole prezidentských voleb na Slovensku? Čaputová 15% Šefcovič 55% Pro nikoho 8% Nebudu do toho Slovákům kibicovat 22% hlasovalo: 6634 lidí

Na další otázku, zdali TOP 09 neznevýhodňuje hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny, jež činí deset procent, Pospíšil odpovídá: „Samozřejmě uvidíme, jak budou v té době strany silné, ale dovedu si představit, že můžete hledat jiné modely typu jedné společné volební strany a tak dále. To je teď předčasné řešit.“

A pak padla otázka i na tendenci zmenšování TOP 09, k níž vede například vznik hnutí Hlas, či odchod europoslance Štětiny z TOP 09. „Dovolte mi vás opravit. Pan Štětina neodešel z TOP 09, protože nebyl nikdy členem,“ opravil Pospíšil Jaroslava Denemarka a pokračoval v komentování nepříliš pozitivní situace TOP 09: „Pan Štětina nás k mé lítosti některými svými výroky poškozuje, tváří se, že byl minimálně funkcionář té strany, a nebyl ani člen, to je třeba korektně říci.“ Europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek, kteří nyní založili hnutí Hlas, byli ve volbách roku 2014 zvoleni za hnutí ANO. „Myslím si, že by se demokratické strany měly integrovat, ne štěpit. Potom na tom vydělávají pouze Babiš, komunisti, okamurovci a jiné strany,“ dodává Pospíšil.

„Definoval byste stranu TOP 09 jako stranu spíše liberální, nebo spíše konzervativní? Přece jen elektorát v Praze, tedy vaše hlavní voličská základna, je typizovaný jakožto městští liberálové,“ položil další z dotazů Denemark, načež Pospíšil souhlasně odvětil: „Vy to vlastně říkáte. TOP 09 se definuje jako liberálně konzervativní strana. Je třeba si připustit, že naši voliči jsou skutečně spíše městští liberálové. To znamená, že já TOP 09 vidím jako středopravicovou proevropskou liberálně konzervativní stranu. Jsme určitě liberálnější než KDU-ČSL, pokud se například podíváte na naše hlasování v Parlamentu, a to i v tom evropském, v genderových věcech a lidskoprávních otázkách.“

K otázce zdali nemůže TOP 09 ještě více uškodit spolupráce se Stranou zelených u pravicového voliče, Pospíšil uvedl, že cílí především na proevropské voliče: „Mrzelo by mě, kdyby to pravicový volič začal takto vnímat. Já hlavně doufám, že nás volí proevropský volič. Definice evropských voleb je trochu jiná, především když se podíváte, jak funguje Evropský parlament. Tam spolu kooperují proevropské strany a nespolupracují spolu strany, které mají k evropské integraci rezervovaný, nebo dokonce odmítavý postoj. Takže třeba s ODS, se kterou máme na české politické scéně mnoho společného, co se týká daní, ekonomického programu a podpory malých podnikatelů, se v Evropském parlamentu zkrátka neshodujeme.“

Pospíšil též odmítl, že by Strana zelených byla krajně levicovou stranou, a definoval ji, jakožto „středolevici“: „Tak oni jsou středolevice, respektive záleží na tom, s jakým jejich křídlem se bavíte… krajně levicové vedení už tam není, to je třeba korektně říci. Ale rozumějte, v agendě proevropské integrace, ochraně lidských práv, klimatických změnách, ekologii, budování vnitřního trhu se shodneme. Snad se nám to podaří voliči vysvětlit tak, aby pochopil, že evropské volby jsou opravdu natolik specifické.“

Poté se rozhovor přesunul k tématu voleb do Evropského parlamentu. Nízkou účast u těchto voleb si Pospíšil vysvětluje tím, že jsme je „jako národ ještě nepřijali“ a neuvědomujeme si kvůli přirozené skepsi Čechů, jak jejich výsledek ovlivní naše životy.

Jaroslav Denemark se tedy Pospíšila zeptal, jak s tímto fenoménem bojuje, ten se prý soustředí na „generaci Evropanů“: „Podívejte se, každý europoslanec má omezené možnosti. Uvedu třeba jednu věc. Během předcházejících pěti let jsem navštívil opravdu desítky středních škol, kdy jsem se snažil mladým lidem osvětlit, o čem je Evropská unie. Snažím se soustředit na mladší generaci, protože vy už jste se nenarodili jako Češi, ale jako Evropané. Máte největší potenciál využít výhody Evropské unie,“ řekl a doplnil: „Všude, kudy chodím, se snažím obhajovat smysl Evropské unie. Vím, že to není populární, možná že kdybych to nedělal, tak máme větší výsledek, ale já dělám to, co si myslím, že je správné.“

Pospíšil si též myslí, že brexit bude nakonec odložen a vše skončí u debaty o novém referendu. Vyjádřil se též k možnému odchodu České republiky z Evropské unie, takzvanému czexitu: „Já bych ji nikdy nevyloučil, ale nechci nikoho strašit. Kdybych řekl, že otázka czexitu je zažehnána, tak bych byl lhář. Nebezpečí czexitu je pořád ve vzduchu, a kdyby se zrealizovala nějaká kampaň, tak budeme svědky mimořádně demagogické antievropské akce, která by rozdělila českou společnost na dva nesmiřitelné tábory,“ řekl a rozhovor zakončil varováním: „Vždy se lépe naslouchá skandálním výrokům o tom, jak je to v Evropské unii hrozné, než nudným racionálním argumentům, proč je pro nás členství důležité.“

Jiří Pospíšil vystřídal ve vedení TOP 09 v listopadu 2017 Miroslava Kalouska, a to pouze měsíc poté, co do strany vstoupil, pod jeho vedením se strana dočkala hned několika změn, na ty kupříkladu upozornila bývalá místopředsedkyně TOP 09 Jitka Chalánková. Ta poté ze strany odešla v červnu 2018 a při svém odchodu upozornila na odklon TOP 09 od konzervativních hodnot. „Obávám se, že v TOP 09 nemůže dojít k žádné správné změně,“ řekla tehdy Chalánková v rozhovoru pro server iDNES.cz

