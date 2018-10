Vy zakazujete pití! Kubera se v ČT rozjel na svého soka, kterému dala 35 tisíc Strana zelených

Jako první se řešily programové priority obou kandidátů. Zdeněk Bergman uvedl, že jeho první priorita je pevné ukotvení v Evropské unii. „Já jsem hrdý Čech, vlastenec, ale jsem taky Evropan a chci, abychom si udrželi co nejužší kontakty s Němci, s Francouzi i obyvateli Beneluxu, s Rakušany, a chci, abychom byli v tom takzvaném tvrdém jádru Evropské unie,“ uvedl Bergman jako důvod, proč by se pro něj lidé měli rozhodnout. Prý chce v Senátu podporovat všechny zákony a úmluvy, které tímto směrem půjdou. Jako svou druhou prioritu uvedl školství. Chtěl by vylepšovat školský zákon. Prý dává malou autonomii školám, a kdyby se toto změnilo, ty by mohly být kreativnější a iniciativnější, což by bylo školství ku prospěchu. Rád by také administrativně zjednodušil maturity.

Kubera jako své priority zmínil obranu Ústavy a obranu svobody. Svoboda prý uniká každým dnem skrze další nesmyslné regulace. Uvedl, že již proti některým nesmyslům jako například zákazu prodeje o jistých svátcích podali ústavní stížnost. Pak se pustil do představy svého soka, že se bude věnovat hlavně školství a EU. „Všichni mluví o Evropské unii, ale kdyby byla účast v evropském výboru dobrovolná, tak bude prázdný,“ ukázal zkušenosti dosavadní senátor a dodal, že počet směrnic, které přicházejí každý týden, je obrovský, jde do stovek a navíc jsou psané jazykem „ptydepe“, zmínil Kubera smyšlený jazyk z Havlovy hry, který si nejdřív musíte přeložit do češtiny.

„Regulace regulací, zákaz zákazů, pokutománie,“ pokračoval Kubera v tématech, kterými se chce nadále zabývat v horní komoře. S pokutami je prý problém u vymahatelnosti. „Já jsem se jenom lekl, že nejvyšší státní zástupce řekne, že budeme ty pokuty vymáhat na úřadech s rozšířenou působností, to už bych definitivně jako primátor omdlel. Protože tento stát nemá okresní úřady, tudíž všechno, co se mu hodí... Oni by rádi ukládali ty pokuty, a vy je zkuste vymáhat,“ stěžoval si Kubera na postupy. Zmínil i to, že se stát snaží přikazovat, co se smí prodávat ve školních kantýnách, což je podle něj záležitost školy, a ne státu.

Pak ještě zmínil zákaz pití piva na veřejnosti, který jeho oponent navrhl v Teplicích. „On by nejradši takový zákon asi v celé republice,“ osočil soupeře. Bergman se bránil, že to byl pouze návrh vyhlášky, která měla být zaměřena proti nepřizpůsobivým občanům v určitých lokalitách.

Pak přišlo na náklady kampaně. Bergman řekl, že ty jeho přesáhly těsně 300 tisíc korun a doplnil, že je pyšný, že získal polovinu financí crowdfundingem, tedy sbírkou na internetu. Pak ještě zmínil dary od stran, z nichž největší byl od Strany zelených, 35 tisíc korun. U Kubery se prý jednalo o podobné číslo. „Já jsem velmi úsporný člověk, takže můj billboard na rozdíl od pana Bergmana vypadá takto, ty jeho jsou mega,“ uvedl Jaroslav Kubera s tím, že částkám, které jeho protivník a soupeř uvedl, nevěří, i když ho prý určitě udávat nebude.

Kubera také doplnil, že by chtěl nadále zůstat v ústavně-právním výboru a udržet i post místopředsedy Senátu. Bergman pak v souladu se svými prioritami připojil přání zúčastnit se výboru pro záležitosti EU a dále výbor pro vzdělávání, vědu a kulturu, lidská práva a petice.

Který zákon by kandidáti chtěli Sněmovně vrátit? U Bergmana se jedná o stavební zákon, protože v něm není možnost, jak možno trestat nebo přinutit majitele nemovitostí, aby se o ně starali. Kubera pro změnu řekl, že by chtěl, aby instituce jako například hygienici, památkáři nebo jiné měly pouze doporučující stanovisko. „Pokud ten názor bude přijatelný, tak my nejsme hloupí a určitě se jím budeme řídit,“ dokončil dosavadní senátor.

Kubera se také kategoricky vyjádřil proti změnám Ústavy. I když by jako Senát prý potřebovali prodloužit lhůtu pro projednávání zákonů a změnit způsob, jakým se hlasuje o pozměňovacích návrzích na každý zvlášť. „Já se obávám toho, že kdyby se Ústava otevřela, tak se dočkáme velkých věcí,“ vyjádřil se proti změnám primátor Teplic. Bergman se také vyjádřil proti změnám Ústavy.

Oba kandidáti se vyjádřili proti obecnému referendu. „U toho obecného, tam mám vážnou obavu o to, že je takové referendum snadno zneužitelné, populisty, momentálnímii náladami, bojím se, aby to neskončilo nevratným špatným krokem,“ uvedl Bergman, proč je proti referendům, a jako příklad nastínil Brexit, kterého budou obyvatelé Spojeného království prý „trpce litovat“. Kubera přidal anekdotu, kdy Švýcaři udělali referendum o mostě přes jezero, to dopadlo ANO, udělali mnohamilionový projekt, udělali kontrolní referendum, to dopadlo NE. Žijeme údajně dnes ve složitém světě, kde jasné ANO a NE zaznívá snad už jenom u svatby. Oba zúčastnění se při poslední otázce také vyslovili pro jednokolový systém voleb do Senátu.

