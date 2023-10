Výbuch nemocnice v Gaze od zapomenuté rakety Hamásu? Generál Šedivý by tomu klidně věřil

reklama

Hostem ve studiu CNN Prima NEWS byl bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Moderátorka zpráv zmínila, že i když Izrael uvedl, že za výbuchem v nemocnici v Gaze, při níž zemřelo téměř 500 osob, stojí vadná raketa Hamásu, pořád Izrael zůstává jednou ze stran celého konfliktu, a vyšetřování tak nemusí být nezávislé.

Bývalý náčelník důrazně prohlásil, že vyjádření Izraele k situaci vnímá jako pravdivé. „Výhoda Izraele spočívá v tom, že má skutečně velmi detailní přehled o tom, co se děje v a nad územím Gazy. Takže vypálené rakety a výstřely většího kalibru jsou detekovatelné. To znamená, že to, co se odehrálo v minulém dni v Pásmu Gazy, Izraelci moc dobře viděli a mají o tom přehled. Jejich vysvětlení beru jako pravdivé,“ uvedl Šedivý.

Válka mezi Hamásem a Izraelem se bez civilních obětí podle jeho názoru vést nedá. Je to dáno i infrastrukturou Gazy. „Je asi velmi těžké si představovat, že dojde k nějakým bojovým aktivitám, při kterých nebudou zasaženi i civilisté. V tomto případě si myslím, že to, že by tam byly jen vojenské aktivity, které budou separované od civilních oblastí a obyvatel, nelze předpokládat,“ řekl Šedivý.

Podpora ze strany Evropy je stabilní, nebezpečí ztráty podpory se Šedivý bojí na Středním východě u států, jako je Saúdská Arábie nebo Egypt či Jordánsko.

Moderátorka připomněla, že mluvčí izraelské armády v úterý oznámil přípravu další fáze války a upozornil, že se nemusí jednat pouze o pozemní operaci. Bývalý náčelník Šedivý ovšem tvrdí, že jiná zásadní možnost než pozemní operace neexistuje. „Na to, aby Izrael splnil cíl, který mu byl dán, tedy likvidovat teroristickou organizaci Hamás, tak budou muset izraelští vojáci vstoupit na území Gazy,“ řekl Šedivý s tím, že úplná bezpozemní operace nepřipadá v úvahu.

Čeští občané v Libanonu byli Ministerstvem zahraničí vyzváni ke zvážení opuštění země. V Libanonu by jim mohlo hrozit nebezpečí, podle Šedivého jen kvůli jejich identitě Evropanů. „Radikálové Evropany nerozlišují, je jim jedno, jestli jde o Čecha nebo Němce. Pro ně jsou oba spojenci Izraele, a tak je mohou napadnout. A to slovně, fyzicky, ale i likvidačně,“ upozornil Šedivý.

Po výbuchu v nemocnici v Gaze zemřelo údajně téměř 500 lidí. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gazy uvedl, že za náletem stojí Izrael, a obvinil ho z „masakru“ v nemocnici. Izrael oproti tomu tvrdí, že výbuch způsobili „barbarští teroristé“, nikoli izraelská armáda. Útok se odehrál během jedenáctidenního intenzivního izraelského bombardování Gazy, informovala agentura Reuters.

Mluvčí izraelské armády, kontradmirál Daniel Hagari, uvedl, že v době útoku kolem nemocnice proletěly rakety vypálené palestinskou militantní skupinou Islámský džihád. Další mluvčí armády, podplukovník Jonathan Conricus, pro CNN zmínil, že armáda zachytila rozhovor, ve kterém bojovníci přiznali chybnou střelbu.

Islámský džihád popřel, že by se na výbuchu v nemocnici podílel.

Prezident Spojených států amerických stojí za Izraelem. Prohlásil, že na základě informací, které viděl, se zdá, že výbuch v nemocnici byl důsledkem zbloudilé rakety vypálené „teroristickou skupinou“, čímž zopakoval to, co o situaci říká samotný Izrael. „Byl jsem hluboce zarmoucen a pobouřen včerejším výbuchem v nemocnici v Gaze a podle toho, co jsem viděl, to vypadá, že to udělal druhý tým, a ne vy,“ řekl Biden k premiérovi Izraele Benjaminu Netanjahuovi.

Vůdce Hamásu Ismail Haníja prohlásil, že odpovědnost nesou právě Spojené státy a že Washington poskytuje Izraeli „krytí pro jeho agresi“.

