Vyděšené Salisbury: Dva lidé se otrávili zatím neznámou látkou

Ironie žurnalistiky. Včera bulvární The Sun otiskl informaci, že traviči Skripalových už by měli být dávno ze země venku – a teď tragédie, v Salisbury se dva lidé otrávili „neznámou látkou“.

Muž a žena, oba čtyřicátníci, byli v kritickém stavu dopraveni do nemocnice v Salisbury. Policie nelenila a omezila přístup do několika oblastí v Wiltshiru jako preventivní opatření, i když, podle jejích slov, „není jisté, že se dvojice stala obětí zločinu“. Jednou z těchto oblastí je i kostel kousek od místa, kde byla dvojice nalezena. Organizace PHE (Veřejné zdraví v Anglii) vydala prohlášení, že nehrozí riziko veřejného ohrožení, i když se riziko stále vyhodnocuje. Tato událost by se pravděpodobně nedostala do hledáčku novin mimo Británii, kdyby před čtyřmi měsíci na stejném místě nebyli otráveni Sergej Skripal a jeho dcera jedem novičok.

Původně se myslelo, že pár požil nějaké množství špatně upravených nelegálních drog, ale laboratorní testy stále běží. „Byla to velká událost,“ říká sousedka. „Hasiči, policisté, sanitka, všichni tam byli,“ popsala situaci. „Lidi si mysleli, že je to únik plynu,“ dodala. Policie zintenzivnila svou přítomnost v okolí Salisbury a Amesbury, takže je jasné, že incident bere vážně. Ale salisburská nemocnice, kam byly oba otrávení dopraveni, má normálně otevřeno a doporučila lidem, ať chodí na objednané časy jako by se nic nedělo.

Aktualizace: Podle reportáže České televize jsou o celé situaci informováni ministři vlády Spojeného království, což by se nestalo pokud by celá záležitost nebyla závažná. Případu se ujala protiteroristická jednotka. Okolo žijícím občanům bylo prý na několik hodin zakázáno nevycházet z domu.

autor: kas