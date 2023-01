Vyděšený Fiala: Proč hned po volbách nastoupil na Babiše? Podle Bobošíkové už je jasno

reklama

„Vítězem druhého kola prezidentských voleb se stal generál ve výslužbě Petr Pavel. Přesvědčivě porazil šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ihned po vyhlášení výsledků jak vítěz voleb, tak poražený v klidu verdikt občanů přijali. A snažili se uklidňovat situaci vyhrocenou v posledních dnech volební kampaně výhrůžkami, osobními útoky a agresivitou, zejména vůči týmu a podporovatelům Andreje Babiše,“ sdělila Bobošíková.

„Já bych moc rád nejenom poděkoval všem, kteří mě volili, ale zároveň bych chtěl poděkovat také i těm, kteří mě nevolili, ale přišli k volbám, protože tím dali jasně najevo, že ctí demokracii a že jim záleží na tom, jak tahle země bude vypadat,“ řekl Petr Pavel.

„Já bych chtěl poprosit všechny naše podporovatele a všechny naše fanoušky, aby akceptovali, že jsem prohrál, a akceptovali, že máme nového prezidenta. A já jsem přesvědčen, že jste to nebyli vy, kteří dělali ty různé ataky, a mně je strašně líto, že například Tünde strávila poslední dny víc na policii České republiky než v našem týmu. Já vás prosím a prosím i příštího pana prezidenta, aby vyzval své podporovatele, aby neničili majetek mého nejbližšího týmu. Aby nenapadali jejich děti ve školách, aby lidi, kteří podporují hnutí ANO, nepřicházeli o práci. Aby přestalo to násilí,“ sdělil Andrej Babiš.

„Tak promluvili vítěz, zvolený prezident Petr Pavel a poražený předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zcela jinak se zachoval premiér a hlavní podporovatel Petra Pavla Petr Fiala. Ten se radoval nad porážkou Andreje Babiše a věštil konec jeho politické éry,“ podotkla Bobošíková.

„Vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry. Ale nenechme se prosím mýlit. Může to být ještě dlouhé a nepříjemné,“ zazněl Fialův citát.

„Je otázka, zda součástí tohoto toužebně očekávaného konce předsedy hnutí ANO budou také praktiky, které provázely volební kampaň a o kterých hovořil ve svém vystoupení Andrej Babiš. Tedy vyhazování z práce, výhrůžky nebo rušení míst pro lidi s jiným než vládou uznávaným názorem. Premiér Petr Fiala také dostál svému pokrytectví. Poté, co vykreslil kampaň poraženého Babiše jako kontroverzní a nebezpečnou, vyzval politiky, veřejně činné osoby a novináře, aby zklidnili společnost,“ sdělila Bobošíková.

„Chtěl bych se proto obrátit na všechny politiky, ale i ostatní veřejně činné osobnosti včetně novinářské obce, pojďme v následujících měsících udělat všechno pro to, aby se situace co nejdříve zklidnila,“ poznamenal Fiala.

„Všimli jste si, že zvolený prezident Petr Pavel i poražený Andrej Babiš hovořili ve svých vystoupeních k voličům a k občanům, zatímco premiér Petr Fiala se obrátil k politickým a novinářským elitám? Znamená to jediné. Je si jist, že má tuto převodovou páku, která vkládá vládní názory do myslí občanů, naprosto pod kontrolou. V Aby bylo jasno jsme přemýšleli o tom, co Fialově vládě na Andreji Babišovi tak vadí. Přece už dávno všem vysvětlila, že je to zloděj, lhář, populista, chaot a zlo. Už dříve jsme vám ale ukázali, že výroky členů Fialovy vlády směrem k opozici nejsou náhodné. Bývají často koordinované, cílené a mnohdy jednotné. Jsou promyšlené a vycházejí ze sociologických dat. Poslechněte si, jak charakterizoval premiér Fiala, který chce zklidnit situaci, kampaň předsedy hnutí ANO,“ řekla Bobošíková.

„Populismus se zde tentokrát přímo propojil s krajními politickými postoji, tedy s extremismem. To je mimořádně nebezpečné pro naši zemi,“ zazněla slova z úst Petra Fialy.

„Premiér Fiala občanům trvale vnucuje, že jediné demokratické strany jsou ty vládní a ostatní politické strany jsou populistické nebo extremistické. Nepřekvapuje nás to. V minulosti už jsme slyšeli pro kritiky vlády nálepky jako dezoláti, proruští trollové nebo šmejdi. Připomínám, že to mají být občané, kteří využívají svého zákonného práva a svolávají demonstrace proti politice vlády na Václavském náměstí. Jak už jsem říkala, vycházejí některé výroky Petra Fialy ze sociologických dat nebo z doporučení Ministerstva vnitra. A ve druhém kole výsledek Andreje Babiše Fialovu demokratickou vládu musel nepříjemně překvapit. Jak vyplývá z dostupných údajů, Babiš dokázal přivést k urnám více než 600 tisíc lidí, kteří nemají zastoupení v Poslanecké sněmovně. Přesvědčil tak přes půl milionu takzvaných dezolátů, kterými vládní politici tolik pohrdají, aby mu dali hlas. A to může být pro příští volby do Poslanecké sněmovny pro pětikoalici smrtelné. Petr Fiala to ví. A proto od první vteřiny hovoří o konci Babišovy politické éry. Andrej Babiš, který kandidoval jako předseda hnutí ANO, dostal více hlasů než pětikoalice v posledních volbách do Poslanecké sněmovny dohromady. Samotného Babiše volilo 1,5 milionu jeho osobních voličů. Přelilo se k němu 290 tisíc hlasů od všech ostatních prezidentských kandidátů a pozor. Z takzvaného Václaváku se k němu připojilo 620 tisíc lidí. Mimochodem, to je mnohem víc hlasů, než v posledních volbách do Poslanecké sněmovny získal Tomio Okamura. Proto tolik zášti a slova o populismu a extremismu. Občanský kandidát Petr Pavel, kterého podporovala Fialova vláda, naproti tomu získal z onoho Václaváku jen zhruba 100 tisíc hlasů,“ míní Bobošíková.

„Vítězství mu zaručil nejen jeho osobní výsledek, ale také hlasy voličů všech ostatních prezidentských kandidátů. Vesměs podporujících pětikoalici. A drtivě jednostranná média. Šéf opozice Babiš naproti tomu prokázal, že je schopen masivně oslovit statisíce lidí, kteří nemají zastoupení v Poslanecké sněmovně. Pokud zůstanou na straně předsedy hnutí ANO, mohou být příští volby začátkem konce politické éry Fialovy pětikoalice. Zasvěcení to vědí. Proto už nyní koordinovaně spolu s médii věští Babišovi politickou smrt. Bojí se totiž, zda právě nezačíná ta jejich,“ zakončila Bobošíková.

