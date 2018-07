Vyhraju i příště. Vidíte někoho, kdo by mě mohl porazit, ohromil Trump britskou televizní hvězdu

Prezident Spojených států Donald Trump se rozhodl, že bude kandidovat v amerických prezidentských volbách v listopadu 2020. Už teď je podle svých slov o svém znovuzvolení plně přesvědčen. „Nevím o nikom, kdo by mě mohl porazit,“ uvedl v rozhovoru se známým britským televizním moderátorem Piersem Morganem. Europoslanec Jan Zahradil (ODS) ale upozorňuje, že dochází k zásadnímu tektonickému zlomu v transatlantických vztazích, bez ohledu na to, zda Trump bude či nebude prezidentem.

Donald Trump nechce nic ponechat náhodě a do přípravy na příští volby se pustil téměř bezprostředně po své loňské lednové inauguraci. V tom, že bude usilovat o další mandát, má prý zcela jasno. „Mám to plně v úmyslu. Zdá se, že si to všichni přejí,“ sdělil v rozhovoru zveřejneném britským bulvárním listem The Mail on Sunday.

Americký prezident navíc o svém vítězství vůbec nepochybuje, neexistuje prý demokrat, který by ho zvládl v prezidentské volbě porazit, informovala ČTK. „Nevidím nikoho takového. Znám je všechny a nikoho takového nevidím," řekl sebejistě.

Už v únoru Trumpův volební štáb potvrdil, že se skutečně na boj v prezidentských volbách důkladně připravuje. Na novou volební kampaň prý shromáždil v průběhu loňského roku dvaadvacet milionů dolarů. Vybral si již také šéfa volebního týmu, který mu má pomoci zajistit setrvání v Bílém domě další čtyři roky.

Podle Jana Zahradila, europoslance ODS, ale v rámci transatlantických vztahů vůbec nezáleží na tom, kdo se stane příštím americkým prezidentem. „Zdá se, ještě nepochopili, že dochází k zásadnímu tektonickému zlomu v transatlantických vztazích, bez ohledu na to, zda Trump bude či nebude prezidentem,“ řekl a dodal, že ti, co to začínají chápat, vůbec nevědí, co s tím.

„Vidíme jen údiv, hněv a bezradnost - co si to ti Američané na nás najednou dovolují? Je třeba se rychle probrat. Ovšem s lidmi jako Juncker v čele evropských institucí to nepůjde,“ je přesvědčen eurposlanec.

autor: nab